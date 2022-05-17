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"Пленному ухо отрезали, можно было и пальцы отрубить": Рашист розповідає батьку про звірства армії РФ на Харківщині, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали - он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", - розказує своєму батьку окупант, який ще не так давно намагався просунутися на Харківщині.

Він захоплено розповідає, що окупанти "артой накрыли" мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством: "Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*#аться, у нас стволы, танк. Если кто залу#нется – минус дом и живи, как хочешь".

Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він радіє, що виховав ката, який у будь-яку хвилину може отримати місце у рефрижераторі з "грузом-200".

Також дивіться: "3 миллиона забрали": Окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

СБУ (13056) перехоплення (356)


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Топ коментарі
+16
Представьте что они с азовцами сделают. Зечмо своего добился ...
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17.05.2022 17:37 Відповісти
+14
Вони вже не приховують що збираються робити з Героями Маріуполя, все це на совісті керівництва.
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17.05.2022 17:39 Відповісти
+14
Може б орли баканова зайнялись пошуком та ліквідацією цих потвор, а не лише перехопленням їх розмов
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17.05.2022 17:40 Відповісти
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В ситуації в якій ми зараз показувати можна лише гуманне до полонених ставлення, виродки які допустили оточення й здачу в полон такої кількості наших військових треба яйця відірвати, чуєш полковник люся?
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17.05.2022 17:42 Відповісти
Покричать "женевські", покричать -і заглохнуть! Україна-жертва! Увесь світ побачив орків-виродків. Не треба 'обмежувати' наших військових в цьому! Є всьому ліміт. В кінці кінців 'женевські' обмежаться озабоченностью і заткуться!
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17.05.2022 18:16 Відповісти
у наших пострашнее пытки есть, например накормить, напоить, дать отоспасться и обменять на какого-нибудь пьяницу с окупированных территорий
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17.05.2022 19:56 Відповісти
Представьте что они с азовцами сделают. Зечмо своего добился ...
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17.05.2022 17:37 Відповісти
Нужно Укрпочте выпустить открытки "Поздравляем с 200-м сыном!", чтобы все желающие могли отправить их в мордор таким папкам и мамкам.
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17.05.2022 17:39 Відповісти
Вони вже не приховують що збираються робити з Героями Маріуполя, все це на совісті керівництва.
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17.05.2022 17:39 Відповісти
Вони не мають совісті
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17.05.2022 17:53 Відповісти
Може б орли баканова зайнялись пошуком та ліквідацією цих потвор, а не лише перехопленням їх розмов
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17.05.2022 17:40 Відповісти
Ви ще побачите коли родинам жінкам азовців будуть затикати рти. не було у вас ніяких синів, братів, чоловіків, батьків. як і кацапи затикають рти сім'ям дохлим ваньок
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17.05.2022 17:41 Відповісти
Якщо розмова перехоплена,то хто це чеше- повинно бути відомо. Хто це? Він здох? Батька теж ліквідувати. Їх всих не повинно бути. Як не повинно бути комах- шкідників.
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17.05.2022 17:42 Відповісти
Бацка ваш Зеленский

Ну а лєнка мати

На квартал вечірній
Підете реготати

Довели страну до ручки 73% зебобов шо окупанты творят тут бесчинства теперь... КВН переиграть КГБ. Ага щас ...
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17.05.2022 17:43 Відповісти
Кучма сделал для расиянцев и беззакония в Украине гораздо больше всех остальных. Его же избиратели и выбирали потом всю сволочь, что по сегодняшний день является властью.
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17.05.2022 17:51 Відповісти
Верещук і Маляр добровільно здали в полон оркам азовоців зная що вони живими не повернуться і не потрібно казати що вихода не було ви їх випустили не на волю а в полон до ворога, вихід був якщо вибирати смерть то смерть в бункері а не повільною смертю тортурами приниженням від знущань от орків якщо вони звичайним людям відрізують вуха прострілюють коліна пальці ламають то що буде з азовцями
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17.05.2022 17:50 Відповісти
*****-вересчучка підгодовувала орків ласою гуманітаркою, а людей ця сосна-на-довєрії відправляла в табори смерті динири
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17.05.2022 18:01 Відповісти
Вже один такий атєц бігав навколо затонулої москви в поісках сина-срочніка. Ще цей побігає.
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17.05.2022 17:55 Відповісти
вгатити по даунєцку з усього шо є.. все одно там тільки ненависні лугандони
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17.05.2022 17:58 Відповісти
а зекоманда віддає їм наших людей, власноруч
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17.05.2022 18:43 Відповісти
до зелених-ХТО розмінував Чонгар і відвів арту,частини з позицій в Причорноморї ? Хто вашу мать!? де покарані падли,розстріляні єрмаки, арахамії,падляки, абдристовичі і інші!?
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17.05.2022 18:49 Відповісти
пропоную полонених кацапів,захоплених в полон особливо бикотних - садити на палю,під відео фіксацію! або розривати на дві частини машинами.
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17.05.2022 18:52 Відповісти
Хорошо бы идентифицировали этого "хероя"...
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18.05.2022 02:20 Відповісти
 
 