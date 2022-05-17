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Що буде із нашими захисниками Маріуполя? День 83 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

83-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+26
Зеля ще у 2019 розповідав про купу планів - А,Б, В ...
А вийшло з того всього Z
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17.05.2022 21:18 Відповісти
+14
Не розхитуйте човен - наших зелених щурів нудить.
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17.05.2022 21:21 Відповісти
+7
Краще було б розробити план повного звільнення окупованих територій !!!!
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17.05.2022 21:14 Відповісти
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Краще було б розробити план повного звільнення окупованих територій !!!!
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17.05.2022 21:14 Відповісти
Зеля ще у 2019 розповідав про купу планів - А,Б, В ...
А вийшло з того всього Z
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17.05.2022 21:18 Відповісти
Уклоніст мав багато планів... і крим би він не здав...
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17.05.2022 22:01 Відповісти
І викласти цей план у вільний доступ? Дивись, ворог - ось наші військові плани?
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17.05.2022 21:43 Відповісти
Не розхитуйте човен - наших зелених щурів нудить.
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17.05.2022 21:21 Відповісти
зайдите в твиттер, в колонку "Азов" .и почитайте, что будет с нашими пацанами. и не лепите дурака потом.
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17.05.2022 21:21 Відповісти
Ніби на заводі їм би легше прийшлось.
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17.05.2022 21:40 Відповісти
Так ви сьогоднішній? І уже про Азов? Та іще і степан
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17.05.2022 21:43 Відповісти
Переговорники «допереговорилися». Технологія зрозуміла.
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17.05.2022 21:52 Відповісти
Французи і лепен фашисти забули, що москва-орда - це фашисти,
І нехай не показують пальцем на Азов, ублюдки::

4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division

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17.05.2022 21:58 Відповісти
Мне нравятся эти ребята , ну просто истина в последней инстанции . А кто против нашего мнения , тот не хороший человек . Они сами себе противоречат , Иловайск уже все забыли
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17.05.2022 22:12 Відповісти
Постоянно хамят зрителям и призывают "позатыкать *******". Культура аж прет, уровень кацапского быдла.
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18.05.2022 00:44 Відповісти
Ви ще не чули як в них бомбило коли на Луганського наїхали, а аудиторія не сприйняла
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18.05.2022 01:17 Відповісти
Раненых защитников Мариуполя будут пытать до смерти, они будут умирать в муках. Это всё, что нужно знать о позорной "ЗЕэвакуации" и пленении украинских воинов с Азовстали. Для них это будет ад похлеще катакомб Азовстали. Унижение, пытки и смерть в огромных муках от рук русских нацистов.
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17.05.2022 22:43 Відповісти
Насправді є два варіанта.
Або хлопців нам віддадуть або не віддадуть.
Ви чомусь розглядаєте лише перший варіант.
Тих хто розглядає другий, знаючи підлу натуру недорабсіян, ви намагаєтесь записати в іпсошники.
Це ж по дурному.
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18.05.2022 09:29 Відповісти
Здається, це вже не дурня, а залежність на кшталт стокгольмської. Через зміну інформаційного поля журналісти, які в ньому діють стають заручниками цього поля і з часом починають його виправдовувати
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18.05.2022 12:12 Відповісти
Не можна вибудувати щось путнє на брехні.
Шашлики вже обернулись війною.
Ржали ж "ато путін нападьот.."
Ніби такого точно ніколи не станеться.
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18.05.2022 12:32 Відповісти
Брехня може приносити користь, як, наприклад, отрути чи наркотичні речови в медицині. Проте її використання, так само як і медична галузь, потребує відсторонення від подій, професійного підходу і точного дозування. За інших умов і при залученні в події, брехня так само сильно впливає і на донора, і рецепієнта.
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18.05.2022 12:54 Відповісти
А коли брехня корисна ? Наприклад ?
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18.05.2022 12:59 Відповісти
Коли люди, наприклад, не взмозі усвідомити масштаб роботи професіонала.
В нас кажуть - дуракам не варто показувати незакінчену роботу.
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18.05.2022 13:12 Відповісти
Не зрозуміла я
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18.05.2022 13:20 Відповісти
Погано наразісайт працює, пізніше поясню.
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18.05.2022 13:22 Відповісти
 
 