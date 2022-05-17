Що буде із нашими захисниками Маріуполя? День 83 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
83-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+26 Ksenia VB
показати весь коментар17.05.2022 21:18 Відповісти Посилання
+14 Белла Богун
показати весь коментар17.05.2022 21:21 Відповісти Посилання
+7 ALEX 13 #375637
показати весь коментар17.05.2022 21:14 Відповісти Посилання
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А вийшло з того всього Z
І нехай не показують пальцем на Азов, ублюдки::
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
Або хлопців нам віддадуть або не віддадуть.
Ви чомусь розглядаєте лише перший варіант.
Тих хто розглядає другий, знаючи підлу натуру недорабсіян, ви намагаєтесь записати в іпсошники.
Це ж по дурному.
Шашлики вже обернулись війною.
Ржали ж "ато путін нападьот.."
Ніби такого точно ніколи не станеться.
В нас кажуть - дуракам не варто показувати незакінчену роботу.