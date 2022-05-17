"Тракторні війська" доставили українським захисникам захоплену російську гармату "Нона-К" і танк Т-72. ВIДЕО
Трофейну російську гармату 2Б16 "Нона-К" та танк Т-72 передали українським захисникам.
Про це повідомляє добровольче формування територіальної громади "Хартія", інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+46 Харьков Сумской
показати весь коментар17.05.2022 22:01 Відповісти Посилання
+37 оззи
показати весь коментар17.05.2022 22:01 Відповісти Посилання
+23 Акименко Оксана
показати весь коментар17.05.2022 22:03 Відповісти Посилання
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Думаю, в состоянии не "сел и в бой", а плюс/минус небольшой ремонт.
Самое главное: динамическую защиту обновить. Т.к. она и от пуль, и от осколков сгорает.
Ноны-К всего две было. Одна в АСВ стоит на территории.
А чим Раша пробує воювати проти україців ?
Стид...
Я , служащи ще у СА - ДМБ82 - і то сі сміхом таке ремонтував
Слава україньсьй нації !
Смерть ворогам