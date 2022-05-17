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"Тракторні війська" доставили українським захисникам захоплену російську гармату "Нона-К" і танк Т-72. ВIДЕО

Трофейну російську гармату 2Б16 "Нона-К" та танк Т-72 передали українським захисникам.

Про це повідомляє добровольче формування територіальної громади "Хартія", інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Рашисти відмовляються йти до Білогорівки. Знають, що на них там чекає смерть, - Гайдай

Автор: 

зброя (7567) техніка (1875)


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Топ коментарі
+46
Коли будуть офіційни нагороди трактористам?
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17.05.2022 22:01 Відповісти
+37
І цих людей орки хочуть перемогти?
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17.05.2022 22:01 Відповісти
+23
Бережи вас,Господь!
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17.05.2022 22:03 Відповісти
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Коли будуть офіційни нагороди трактористам?
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17.05.2022 22:01 Відповісти
Трактористам медалі і винагороду, наросіянським,ну хто там кинув техніку, треба мінімум грамоту з подякою від держслужбовців, почесну відзнаку, або туристичну путівку по Україні безкоштовно чи ще шось, та хоча б унітаз, стиралку, чи чого вони їхали.
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17.05.2022 22:58 Відповісти
І цих людей орки хочуть перемогти?
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17.05.2022 22:01 Відповісти
якщо ми поведемося на іпсо, у них може з"явитися такий шанс, ну, так вони думають.
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17.05.2022 22:06 Відповісти
Як же я радiю з таких вiдео.........
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18.05.2022 10:30 Відповісти
Бережи вас,Господь!
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17.05.2022 22:03 Відповісти
Хммм...цигани можуть образитися)))
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17.05.2022 22:03 Відповісти
Цыганские войска поддержки и снабжения.
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17.05.2022 22:11 Відповісти
Интересно было бы узнать хотя бы приблизительный список и количество трофейной техники, которая используется на передовой. Или это военная тайна?
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17.05.2022 22:07 Відповісти
Около 100 единиц бронированной техники - недавно гуляла эта цифра.

Думаю, в состоянии не "сел и в бой", а плюс/минус небольшой ремонт.
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17.05.2022 23:23 Відповісти
Ну как минимум проверка всех узлов и агрегатов, замена масла и фильтров и прочих расходников.
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18.05.2022 00:54 Відповісти
Нет, думаю, серьёзнее. Но на уровне рембатов.

Самое главное: динамическую защиту обновить. Т.к. она и от пуль, и от осколков сгорает.
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18.05.2022 01:39 Відповісти
Казали мені танкісти з Гончарівської бригади ще місяць тому - у нас більше сотні трофейних танків уже тоді було І я сам бачив танкову роту на марші - з 10-ти танків половина були трофейними! Спочатку злякався -ЯК могли прорваться в місто без бою?! А потім звернув увагу на прапори українські! Ще в блокаду наші під Муравєйкою одним ударом захопили цілу танкову роту і комплекс С-300 Вся техніка - в робочому стані була!
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18.05.2022 10:26 Відповісти
Нона-К, - редкий трофей. Зачет!
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17.05.2022 22:09 Відповісти
У нас до неї достатньо снарядів?
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17.05.2022 22:17 Відповісти
Неважливо. Головне що в них вже немає. А в нас є.
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17.05.2022 22:23 Відповісти
у десантников на вооружении Нона-с стоит. Есть
Ноны-К всего две было. Одна в АСВ стоит на территории.
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17.05.2022 22:25 Відповісти
Она не только под эксклюзивные снаряды разрабатывалась, но и под возможность стрельбы минами 120 мм. С ними, вроде, проблем нет. Стандартный полковой миномёт.
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17.05.2022 23:27 Відповісти
минами може
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18.05.2022 07:30 Відповісти
Украинский народ непобедим! 👍✌
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17.05.2022 22:14 Відповісти
Наші уморків віджали вже приблизно 200 танчиків
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17.05.2022 22:16 Відповісти
почти 240...!
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17.05.2022 22:26 Відповісти
У орків
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17.05.2022 22:17 Відповісти
Браво! слава ЗСУ!
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17.05.2022 22:17 Відповісти
українські тракторні війська не зупинити !!!

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17.05.2022 22:20 Відповісти
красивое: все, что осталось от танчика.....
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17.05.2022 22:22 Відповісти
Вспомнился кинчик один!!! "Александр Сергеевич, куда стенка девалась??" А тут танчик целый испарился, чудеса прям!!!
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17.05.2022 22:42 Відповісти
Нона-К в сравнении с M777 такая себе фигня. По сравнении по параметром, единственное преимущество - она легче.
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17.05.2022 22:24 Відповісти
сравнил хер с пальцем. Нона-к, - это и миномет тоже.
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17.05.2022 22:26 Відповісти
Десантное орудие. Для близких дистанций. А калибр для мин 120 мм подходит.
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17.05.2022 23:37 Відповісти
Що таке "пасатижі" - знаєш? Гарна штука, правда? Непоганий універсальний інструмент! Та от - їх можна використовувать і як кліщі, і як кусачки, і навіть як гайковий ключ в більшості побутових випадків - щоб не тягать з собою аж три вузькоспеціалізовані інструменти Те ж саме і "Нона"І на пряму наводку можна виставить - проти танка чи ДОТа, і як гаубицю - накрить скупчення ворога за зворотніми скатами пагорбів чи в балці, і використать в якості міномета - коли треба викурить ворога з опорного пункту - з ближньої дистанції
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18.05.2022 06:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fRuiEv3JRDQ О.Пономарьов М.Хома Т.Тополя Є.Кошовий Ю.Ткач П.Чорний - УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ
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17.05.2022 22:41 Відповісти
Ми не тільки сієм й жнем ми ще й москалів @.. бем.
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17.05.2022 22:53 Відповісти
Трудяги наши
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17.05.2022 23:18 Відповісти
Это всё фейки! РоSSияне же от Скабеевой знают, что нацики обворовали украинцев и они поля пашут запрягая в плуг жён! Откуда же этим нищим взять Джон Дир и Нью Холанд?!
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18.05.2022 00:41 Відповісти
такої херні з рашистану я ще не чула, хоч я їх взагалі не слухаю.
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18.05.2022 07:13 Відповісти
+відео - +
А чим Раша пробує воювати проти україців ?
Стид...
Я , служащи ще у СА - ДМБ82 - і то сі сміхом таке ремонтував
Слава україньсьй нації !
Смерть ворогам
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18.05.2022 08:04 Відповісти
тракторні пірати Української землі
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18.05.2022 08:52 Відповісти
 
 