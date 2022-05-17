Поки люди вмирають, свобода ніколи не загине, - Зеленський звернувся до учасників кінофестивалю у Каннах. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками Каннського кінофестивалю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі президента.

У повідомленні зазначається: "Каннський кінофестиваль. Нагадав слова героя Чапліна, які прозвучали з екранів у 1940 році: "Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине…"

Відтоді людство зняло чимало прекрасних кінокартин. Здавалося, що всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах.

Здавалося, що всі вже думали, що хоррор у вигляді повномасштабної війни, яка може охопити весь континент, більше не матиме продовження.

Але знову, як і тоді, є диктатор. Знову, як і тоді, є війна за свободу. Знову, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим".