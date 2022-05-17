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Поки люди вмирають, свобода ніколи не загине, - Зеленський звернувся до учасників кінофестивалю у Каннах. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками Каннського кінофестивалю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі президента.

У повідомленні зазначається: "Каннський кінофестиваль. Нагадав слова героя Чапліна, які прозвучали з екранів у 1940 році: "Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине…"

Відтоді людство зняло чимало прекрасних кінокартин. Здавалося, що всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах.
Здавалося, що всі вже думали, що хоррор у вигляді повномасштабної війни, яка може охопити весь континент, більше не матиме продовження.
Але знову, як і тоді, є диктатор. Знову, як і тоді, є війна за свободу. Знову, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим".

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Канни (19)


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Топ коментарі
+26
Когда уходят герои, на арену выходят клоуны.
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17.05.2022 22:48 Відповісти
+18
А этот в своей стихии, все роли играет.
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17.05.2022 22:52 Відповісти
+17
Мальчонке нужны овации, без них он чахнет...
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17.05.2022 23:15 Відповісти
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Коли вішають корупціонера, грошам похер.
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17.05.2022 22:47 Відповісти
если слушать словесный понос зеленого олигофрена каждый день - то захочется стать гусеницей
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18.05.2022 00:18 Відповісти
Когда уходят герои, на арену выходят клоуны.
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17.05.2022 22:48 Відповісти
але життя - безжальний сценарист...

Homo Ludens@HomoLudens19

Позвали нас на поминки двоюродного брата мужа, умершего ещё 10 апреля в Мариуполе. Сидит за столом сестра-близнец покойного, другой двоюродный брат мужа с семьёй: женой и девочками 22 и 20 лет. Девочки и их мама рассказывают, как они вырвались из родного Пологовского района Запорожской области. Как прошли 15 блокпостов, как буряты на них наставляли автоматы и столы танков, как мародерят из села, вывозят технику, стиралки, бойлера, газовые котлы. Как трудно в Запорожье получить гуманитарку и как тяжело с работой.
Я обращаюсь к сестре покойного и спрашиваю о причинах смерти. Она начинает рассказывать мне интересные вещи. Покойный любил совок. Хотел жить в россии. Дома к него были флаги ссср, бюсты ленина и сталина, сама сестра тоже не против россии, ну так получилось. А умер он от не оказанной вовремя медицинской помощи, потому что больницы в Мариуполе разхерячила рашка. Зарыт в дворе своей девятиэтажки, на удивление уцелевшей. Его жена имеет братьев и в Киеве и в Москве. Братья между собой пересрались: она такая - давайте будем вне политики. Уезжать из Марика не будет, так как дом уцелел. В Марике уже открыли больницу, школу, полицию, все рашка.
Я сижу, все это слушаю - и у меня закипел мозг. С одной стороны сидит семья, которая месяц мыкается по чужим углам, в угнетённом состоянии духа, ограбленная рашкой, видевшая разгромленные Пологи. С другой стороны стороны сидит латентная любительница русского мира, не догонявшая, что ее братца косвенно и убил этот мир!!! Жена покойного, живя в ************ рашкой городе, увещевающая своих братьев "не ссорьтесь, будьте вне политики"... Это что вообще происходит?!? Как... как все это переварить, принять, не сойти с ума и жить дальше?!
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17.05.2022 23:30 Відповісти
а як переварити, що покидька, який і привів маскалів на нашу землю своєю "діяльністю", на руках якого і кров Бучі, і Маріуполя і т.д. тепер слухають всі парламенти світу і носять на руках любителі яника, бацька, *****, шансона, баскова і моргеншетра в країні, яка воює з 2014???? так отож !!! на себе треба дивитись! бо чомусь впевнений , що ця "внє палітікі" в 2019 році галасувала за зєлю, а в 2004-2010 за яника, а перед тим за кравчуків, симонєнкав, кучмів і т.д.! але звязок між своїм вибором і гречкою по 80 , бензином по 40 і орками на вулицях вона не бачить!
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17.05.2022 23:59 Відповісти
Давайте глянемо ще глибше - кожний, хто привів до влади гамнюковича, винний в сьогоденній війні. Кожний! Даже той, хто за нього голосував!
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18.05.2022 06:30 Відповісти
это просто тупорылое быдло, которое заслужило то, что с ними сделал их ******** рускиймир, который у них навсегда в их убогом ватном мозжечке ... одно гнетет до невозможности, что при этом гибнут и страдают настоящие граждане Украины, которые всей этой москальской свинособачей мерзости не хотели...
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18.05.2022 01:49 Відповісти
А этот в своей стихии, все роли играет.
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17.05.2022 22:52 Відповісти
дЄрьмак: ...а Байрактары стоит отправлять только на слабо укреплённые участки атаки россиян, чтобы было много красивых роликов

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18.05.2022 00:07 Відповісти
Пора уже этого сыночка генерала ГРУ РФ арестовать, и по законам военного времени...
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18.05.2022 00:11 Відповісти
Это как понимать? Елдак охерел вобще?
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18.05.2022 01:30 Відповісти
ось це ******** на жодну нормальну голову не налізе, навіть сам факт цього листа.
і що Залужний? скажєт "єсть"?
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18.05.2022 01:35 Відповісти
A це - вже повний *******. і з завгоспом, і з припіздєнтом.
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18.05.2022 05:16 Відповісти
бгг, уже пишуть, що це

⚠️ Фейк

❌ В мережі опубліковано «лист Керівника Офісу президента А.Єрмака до Начальника Генштабу В.Залужного», щодо обмеження використання безпілотників «Байрактар» «на потенційно небезпечних напрямках» для унеможливлення їх збиття.
Та вказаний лист є фейковим, оскільки посада В.Залужного зазначена неправильно, що не допускається у діловому листуванні. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1590
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18.05.2022 09:11 Відповісти
Ведуем: сиди на бутылке молча, "какаяразница" зелёная
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17.05.2022 22:57 Відповісти
Ти сегодня зарегался, чтобы говна на вентилятор покидать?
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17.05.2022 23:07 Відповісти
да уж... в оригіналі: поки люди смертні- свобода безсмертна!
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17.05.2022 22:57 Відповісти
гугл-транслєйт в ОПі таких нюансів англійської мови не передає
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17.05.2022 23:05 Відповісти
Beltegeize@Beltegeize1

·https://twitter.com/Beltegeize1/status/1526579238387732482 5 ч

Важко бути українцем.
Крім вирішення проблем власної держави, потрібно ще скинути авторитарні режими в рф та Білорусі, подбати, щоб дохід німця не впав на 80 євро, щоб Європейці не почували себе боягузами і щоб, боронь Боже, не голодували африканці.
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17.05.2022 23:35 Відповісти
"Пока люди умирают, свобода никогда не погибнет". Простите, но помоему єто утвеждение дичь.
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17.05.2022 22:58 Відповісти
***
И если люди смертны, то свобода - бессмертна.
 Не подчиняйтесь этим зверям, которые презирают вас и превращают вас в рабов!
(Чарли Чаплин. к/ф Великий диктатор)
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17.05.2022 23:18 Відповісти
шизофрения у голобородька - так как он книжек не читал институтов не кончал
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18.05.2022 00:23 Відповісти
мова йшла про диктаторів
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17.05.2022 22:59 Відповісти
Мальчонке нужны овации, без них он чахнет...
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17.05.2022 23:15 Відповісти
пане Володимир.
нам по горло хватило позору після євробачення.
за вашими плечима, зброд, який туда відправили як комісію не освідомлює
від слова ВЗАГАЛІ, що євробачення вже кілька десятиліть є політичним а не культурним заходом
і як що ВАС, пане Володимиру, ще тут підставлять так цинічно та паскудно, то це вже буде ВАШ
особистий прорахунок. пиняти не буде на кого.
Вас оточує багато людей які працюють проти України.
це вагнергейт 7 разів, це розмінуваняя херсонських мостів, це не знищення мостів північних областей, це заморозка випуску ракет, це афера з розмитненням, це повна корупція з паливом. тепер підстава на евробачення, а це ой як болюче б,є по нашим партнерам.
так що ДУМАЙ.........................................ТЕ... пане Володимир...
а чи ті люди Вас оточують.
і слова, коней на переправі не міняють на разі не актуальні.
таких коней не міняти треба а пристрілювати.....................
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17.05.2022 23:31 Відповісти
до кого ви звертаєтесь? до чиєї совісті+розуму взиваєте? та ще й "пане президенте"! вони його поставили - воно їм і служить!
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18.05.2022 00:02 Відповісти
Булоб не погано щоб він розповів хто в Бундесі "ліерна ковбаса недоперчена". І хто кому право дав кидатись такими репліками.
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18.05.2022 07:14 Відповісти
Його креативна група,яка керує нашою Країною про написання виступів======= костюк----спічрайтер гравця, сценарист фільму слуга народу---------------Коли мова йде про якийсь великий формат, ми збираємося після робочого дня креативною групою, куди входить президент, я, Сергій Шефір, може бути Кирило Тимошенко, Андрій Єрмак, може іноді приєднуватися Михайло Подоляк. Ми обговорюємо напрямок, Президент говорить, які думки хотів би висловити глобально. Я це все формую, плюс збираю тези від інших. Потім вирішуємо, що з отриманого погано, що добре. Протягом дня-двох переписуємо. Кращі ідеї якось приходять заздалегідь», - сказав Костюк.
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18.05.2022 11:02 Відповісти
Чаплина из США выслали как агента комуняк и педофила - какой у него "авторитет"?

Думаете почему его так пропагандировали в СССР?
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18.05.2022 00:08 Відповісти
Від неосвіченого бота шкоди більше, ніж користі)
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18.05.2022 16:39 Відповісти
Зеленский, Азовцы на твоей совести. На твоей совести Мариуполь, Буча, сданный тобой Херсон. Умершие люди. Не пытайся лепить из себя героя. Ты - говорящая голова и преступник
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18.05.2022 01:37 Відповісти
Чим Україна відрізняється від мордору? Практично нічим, досить подивитись тільки на закон про мобілізацію, за законом воювати зобов"язані лише чорні люди, а білі - як то сбушники, поліціянти, держохоронці, депутати, бізнесмени - цього робити не зобов"язані, бо в них, бачте, така робота, але у війну у нас у всіх одна робота: ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ, але зелепупські депутати поділили людей, і більша частина чоловіків стала рабами у власній країні, у якої просто вкрали право вибору і залишили без роботи, без засобів до існування і з придуманою ганьбою...
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18.05.2022 05:02 Відповісти
Відтоді людство зняло чимало прекрасних кінокартин. Здавалося, що всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах.

І ти зняло б , якусь ніяку картину, але ж полізло не в свою справу! "Борцун" за свободу.
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18.05.2022 06:05 Відповісти
Смерть героев - это всегда следствие преступления таких типажей, как наш Зеленский. Прямое следствие разминирования и разведения сторон, гонений на волонтеров и добровольцев, забитие болта на оборонзаказ, вранье про "не наблюдаем признаков вторжения".....
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18.05.2022 06:20 Відповісти
только у меня стойкое чувство, что пора на переправе сменить ослов на коней?
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18.05.2022 07:21 Відповісти
Шо сие значит?
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18.05.2022 08:24 Відповісти
Это означает ПИАР (може я не так написала). Человек на своём месте, в очередной роли,
великий артист, почти как Чаплин. Народы рукоплещут стоя, овация. Занавес...
А у нас другая жизнь, у нас война, мы один на один с врагом.
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18.05.2022 09:26 Відповісти
Свобода не умрет пока ВСУ уничтожет ее врага. У него в голове смерть людей сопряжена со свободой. Ради свободы должен гибнуть ее враг а не те кто ее защищает. Люди не должны гибнуть их жизни нужно сохранить.
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18.05.2022 10:29 Відповісти
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D1%97%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjoiefQ4-n3AhUpx4sKHQSUCb8QkeECKAB6BAgBEDc най їх шляк трафить

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18.05.2022 22:27 Відповісти
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18.05.2022 22:29 Відповісти
 
 