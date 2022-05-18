Вступу Фінляндії та Швеції до НАТО без України недостатньо для безпеки в Європі, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко, відповідаючи на запитання про майбутнє членство у Північно-Атлантичному Альянсі Швеції та Фінляндії, наголосив – без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.

"Агресія проти України продемонструвала руйнацію всієї повоєнної системи безпеки, заснованої на Раді Безпеки ООН. Тепер у світі не лишилося жодного ефективного механізму безпеки, окрім НАТО", – констатує Порошенко.

Він нагадав, що на початку 1990х років Україна відмовилася від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу. "А натомість ми отримали гарантії безпеки у вигляді Будапештського меморандуму. І Велика Британія була однією з країн-гарантів. Однак вони не вартували навіть паперу", – говорить п’ятий президент.

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"Я думаю, що майбутнього членства Фінляндії та Швеції буде недостатньо для безпеки в Європі, якщо Україна не буде також державою-членом НАТО. І саме тому у червні, під час саміту НАТО в Мадриді ми однозначно мали б отримати План дій щодо членства в НАТО для України", – переконаний Порошенко.