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Вступу Фінляндії та Швеції до НАТО без України недостатньо для безпеки в Європі, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко, відповідаючи на запитання про майбутнє членство у Північно-Атлантичному Альянсі Швеції та Фінляндії, наголосив – без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.

"Агресія проти України продемонструвала руйнацію всієї повоєнної системи безпеки, заснованої на Раді Безпеки ООН. Тепер у світі не лишилося жодного ефективного механізму безпеки, окрім НАТО", – констатує Порошенко.

Він нагадав, що на початку 1990х років Україна відмовилася від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу. "А натомість ми отримали гарантії безпеки у вигляді Будапештського меморандуму. І Велика Британія була однією з країн-гарантів. Однак вони не вартували навіть паперу", – говорить п’ятий президент.

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"Я думаю, що майбутнього членства Фінляндії та Швеції буде недостатньо для безпеки в Європі, якщо Україна не буде також державою-членом НАТО. І саме тому у червні, під час саміту НАТО в Мадриді ми однозначно мали б отримати План дій щодо членства в НАТО для України", – переконаний Порошенко.

Автор: 

НАТО (6640) ПДЧ (102) Порошенко Петро (15204) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Швеція (976)


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Топ коментарі
+39
і це Ющенко і Порошенко. Думаю, що Порошенко дотисне західну спільноту і наших політиків і ми обов'язково втсупимо в НАТО і забудемо московію, як вчорашній страшний сон. Але попереду ще великі бої за нашу свободу. Порошенко, як завжди каже правильні речі.
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18.05.2022 10:04 Відповісти
+38
тут нема що добавляти. Все вiн сазав вірно.
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18.05.2022 09:56 Відповісти
+37
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18.05.2022 10:09 Відповісти
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Лікуйся , зезбочинцю і негайно 😠
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18.05.2022 20:15 Відповісти
відкрив Америку --- аби не забували
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18.05.2022 11:02 Відповісти
а ти навмисне закрив... ні не Америку, а три телеканали в цифрі Т2.
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18.05.2022 11:18 Відповісти
Нравится не нравится...НАТО расширяется...
Крыс мавзолейных дупло тоже... а ТОМОС-НАТО-ЄС...вже поруч...
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18.05.2022 11:12 Відповісти
Порошенко и Байден по телефону общаются Регулярно и кожен день

...Остальное детально...вам знати не обов'язково...Зеленовичи Артистовичи...
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18.05.2022 11:24 Відповісти
с сегодняшними керулями и решающее, с таким уровнем коррупции, никто Украину ни в ес, ни в нато не возмёт. кому надо, чтобы дерьмак и дерьмакоподобные всю ситуацию параше вживую сливали, а его брателло и брателлоподобные, места и в военном руководстве левченками, гомиашвилям и гомиашвилиподобным продавали? гляньте на арухамию, можете такого представить как украинского представителя в нато?
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18.05.2022 11:37 Відповісти
Вот сначала надо всю прокацапскую шоблу к чертям выпереть из верхушки.
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18.05.2022 11:52 Відповісти
Шановне НАТО!Прийміть вже і нас!!
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18.05.2022 11:42 Відповісти
Сначала надо выпердолить зелёную плесень
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18.05.2022 11:54 Відповісти
Чого при Петі не взяли?
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18.05.2022 13:53 Відповісти
Зе зніме черговий відосік і Україна вже в НАТО... А Олексій Артістович поставе печатку...
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18.05.2022 12:06 Відповісти
Головне щось пукнити щоб всі почули.
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18.05.2022 12:07 Відповісти
чого ти під проксі? ІР забанений?
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18.05.2022 12:37 Відповісти
Зе пукає вже майже 3 роки... 73% теж соплі жують...
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18.05.2022 13:03 Відповісти
ПОРОХА на президента
Бо ще є Порох в порохівницях.
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18.05.2022 13:29 Відповісти
Так він вже був.
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18.05.2022 13:54 Відповісти
Буде і ще 😠
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18.05.2022 20:18 Відповісти
Искреннее уважение Гетьману Порошенко! Несмотря на какие то обиды и преследования, делает
для страны, что может, без песен, без плясок, без клипов, без бития в барабан. А мог бы отойти от
дел. Жаль, что дипломатия в загоне, Кулеба, конечно, старается за всех, но тут такое, много важной дипломатической работы обычно проходит скрыто, не на публику, это весомее, чем призывы к народам и миру, потому как решения принимают руководители стран, а не народ сам по себе.
Ну вот, как у нас, все решения принимает президент, а народ потом обсуждает у себя дома.
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18.05.2022 17:44 Відповісти
Вступлени>z<
Вступлениz<<Финляндии и Швеции в НАТО без Украины
недостаточно для безопасности в Европе, - Порошенко.
СЛУЧАЙНОСТЬ ?
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18.05.2022 18:16 Відповісти
Петру Олексійовичу щира подяка за невпинну допомогу нашій арміі і надзвичайну любов до України і украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.05.2022 20:21 Відповісти
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