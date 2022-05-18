Вступу Фінляндії та Швеції до НАТО без України недостатньо для безпеки в Європі, - Порошенко. ВIДЕО
Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті Альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Порошенко, відповідаючи на запитання про майбутнє членство у Північно-Атлантичному Альянсі Швеції та Фінляндії, наголосив – без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.
"Агресія проти України продемонструвала руйнацію всієї повоєнної системи безпеки, заснованої на Раді Безпеки ООН. Тепер у світі не лишилося жодного ефективного механізму безпеки, окрім НАТО", – констатує Порошенко.
Він нагадав, що на початку 1990х років Україна відмовилася від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу. "А натомість ми отримали гарантії безпеки у вигляді Будапештського меморандуму. І Велика Британія була однією з країн-гарантів. Однак вони не вартували навіть паперу", – говорить п’ятий президент.
"Я думаю, що майбутнього членства Фінляндії та Швеції буде недостатньо для безпеки в Європі, якщо Україна не буде також державою-членом НАТО. І саме тому у червні, під час саміту НАТО в Мадриді ми однозначно мали б отримати План дій щодо членства в НАТО для України", – переконаний Порошенко.
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Крыс мавзолейных дупло тоже... а ТОМОС-НАТО-ЄС...вже поруч...
...Остальное детально...вам знати не обов'язково...Зеленовичи Артистовичи...
Бо ще є Порох в порохівницях.
для страны, что может, без песен, без плясок, без клипов, без бития в барабан. А мог бы отойти от
дел. Жаль, что дипломатия в загоне, Кулеба, конечно, старается за всех, но тут такое, много важной дипломатической работы обычно проходит скрыто, не на публику, это весомее, чем призывы к народам и миру, потому как решения принимают руководители стран, а не народ сам по себе.
Ну вот, как у нас, все решения принимает президент, а народ потом обсуждает у себя дома.
Вступлениz<<Финляндии и Швеции в НАТО без Украины
недостаточно для безопасности в Европе, - Порошенко.
СЛУЧАЙНОСТЬ ?