"Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харківські тероборонівці знищили бронемашину армії РФ. ВIДЕО бою

Бійці харківської тероборони знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опубліковано в соцмережах.

"Горит танк?" - "Еще как горит!", - "Это я", - каже під час радіообміну боєць, що вцілив у танк з протитанкової гранати РПГ-18 "Муха".

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