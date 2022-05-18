"Вдруг нас Владимир Владимирович заметит... Мы военные - мы всегда за наших. Надо будет - тоже пойдем" - російські діти в документальному фільмі пропагандистів Кремля "9 мая. Дети". ВIДЕО
Російські пропагандисти під час проведення акцій і парадів 9 травня зняли документальний фільм "9 мая. Дети".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, на кадрах з фільму чимало дітей різного віку, вдягнені батьками в радянську військову форму, що повторюють лозунги, які вигукують дорослі - "Повесить еще раз флаг над Рейхстагом", "Надо флаг гордо держать", "Слава народу-победителю. За родину, за Сталина", "Донецк, Луганск с нами!", "Крым наш!".
"Вдруг нас Владимир Владимирович увидит... Мы военные - мы всегда за наших... Надо будет - тоже пойдем", - кажуть підлітки під час ходи.
"Я буду вчитися в коледжі МВС... Я в академіїї ФСБ...", - діляться своїми планами деякі з них.
Топ коментарі
+16 Перехватчик
показати весь коментар18.05.2022 12:10 Відповісти Посилання
+13 Leonidas 4503 #341111
показати весь коментар18.05.2022 12:54 Відповісти Посилання
+12 A San
показати весь коментар18.05.2022 12:10 Відповісти Посилання
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https://u.only.bible/psa-137.8-9/ Псалми 137:8-9
Пока США и Европа не арестуют и не передадут в наш плен всех детей и родственников высшего политического руководства параши, то дела не будет. Посмотрим как они будут стрелять по городу в котором будут сидеть дети и навка письков. Дите ведмедева, валодина и прочей шушеры, всех сюда, всех в плен!!!
Этих дегенератов не спасти, хотя кому это стадо нужно?
ему мяса оооочень много надо, а ты сам пришел и на шашлык просишься
Если Владимир Владимирович не заметит, то "байрактар" точно заметит...
Ватным мамашам на заметку!
Но как-бэ вот...