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"Вдруг нас Владимир Владимирович заметит... Мы военные - мы всегда за наших. Надо будет - тоже пойдем" - російські діти в документальному фільмі пропагандистів Кремля "9 мая. Дети". ВIДЕО

Російські пропагандисти під час проведення акцій і парадів 9 травня зняли документальний фільм "9 мая. Дети".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, на кадрах з фільму чимало дітей різного віку, вдягнені батьками в радянську військову форму, що повторюють лозунги, які вигукують дорослі - "Повесить еще раз флаг над Рейхстагом", "Надо флаг гордо держать", "Слава народу-победителю. За родину, за Сталина", "Донецк, Луганск с нами!", "Крым наш!".

"Вдруг нас Владимир Владимирович увидит... Мы военные - мы всегда за наших... Надо будет - тоже пойдем", - кажуть підлітки під час ходи.

"Я буду вчитися в коледжі МВС... Я в академіїї ФСБ...", - діляться своїми планами деякі з них.

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Автор: 

діти (5185) пропаганда (2832) росія (66478)


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Топ коментарі
+16
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18.05.2022 12:10 Відповісти
+13
"Я буду вчитися в коледжі МВС... Я в академіїї ФСБ...", - иинтересно, а кто будет работать?!
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18.05.2022 12:54 Відповісти
+12
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18.05.2022 12:10 Відповісти
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18.05.2022 12:10 Відповісти
8 Вавилонськая дочко, що маєш і ти ограбована бути, блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла! 9 Блажен, хто ухопить та порозбиває об скелю і твої немовлята!...

https://u.only.bible/psa-137.8-9/ Псалми 137:8-9
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18.05.2022 12:19 Відповісти
Все очень просто:

Пока США и Европа не арестуют и не передадут в наш плен всех детей и родственников высшего политического руководства параши, то дела не будет. Посмотрим как они будут стрелять по городу в котором будут сидеть дети и навка письков. Дите ведмедева, валодина и прочей шушеры, всех сюда, всех в плен!!!
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18.05.2022 12:10 Відповісти
Хай краще там сидять. Я не впевнений ,що зелена влада не віддасть їх через день.
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18.05.2022 12:11 Відповісти
Ну не знаю, был бы хороший живой щит
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18.05.2022 12:17 Відповісти
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18.05.2022 12:10 Відповісти
будут как пЕонеры-герои хаты жечь
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18.05.2022 12:11 Відповісти
свіжак 200
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18.05.2022 12:11 Відповісти
ДУРАЧЬЕ...............
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18.05.2022 12:11 Відповісти
Здохнуть і ці мерзавці.
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18.05.2022 12:11 Відповісти
ага. сегодняшний слоган "в гробу или без ног" пришёл на смену "со щитом или на щите" )))
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18.05.2022 12:13 Відповісти
Очень удобный ролик, я яйца поставил вариться ровно на 4 минуты
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18.05.2022 12:13 Відповісти
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18.05.2022 12:23 Відповісти
6 хвилин з моменту закіпання саме те що треба. Жовток в середині ще не зовсім зварений.
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18.05.2022 12:55 Відповісти
Как же они ползают перед плешивым гидроцефалом, который превратил их родину в разграбленное нищее Сомали! А у кацапов только одно желание - лизнуть поглубже морщинистый ботоксный зад. Мерзость!

Этих дегенератов не спасти, хотя кому это стадо нужно?
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18.05.2022 12:14 Відповісти
etomu "nedo-narodu" uzhe nichto nepamozhe......toljko v utilj - chem bolshe sdohnut - tem lutshe dlja etoi planety.
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18.05.2022 12:15 Відповісти
Психика поломана. В печку.
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18.05.2022 12:15 Відповісти
Надо сформировать железнодорожный состав до владивостока (12 дней пути) во главе ПАРОВОЗА, загрузить в вагоны этих будущих ублюдков и топить топку паровоза этим мусором!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.05.2022 12:18 Відповісти
Какие у них молодые диды на палках
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18.05.2022 12:18 Відповісти
Поки до кожного росіянина не дійде що вони програли війну в Україні і тут їх очікує тільки смерть - будуть лізти до нас як таргани.
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18.05.2022 12:23 Відповісти
рабські вимірати вилікує тільки напалм.
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18.05.2022 12:23 Відповісти
Россияне - страшны в своём гневе...
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18.05.2022 12:25 Відповісти
Ага на словах дойдут везде и до рейгстага, а на деле в близжайшую пивную
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18.05.2022 14:38 Відповісти
не сомневайся, деточка, и заметит, и пошлет воевать.

ему мяса оооочень много надо, а ты сам пришел и на шашлык просишься
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18.05.2022 12:43 Відповісти
Не волнуйтесь дети!
Если Владимир Владимирович не заметит, то "байрактар" точно заметит...
Ватным мамашам на заметку!
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18.05.2022 12:44 Відповісти
Если бы из подлости и мерзости можно было вырабатывать альтернативные источники энергии, то роSSия первая в мире себя обеспечила бы экологически чистым топливом и весь мир подсадила на иглу "экологии". Мир же ТУПОЙ, если ему после 2014 года (это если не копать за Грузию и глубже) хватило ума дождаться 2022!
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18.05.2022 12:44 Відповісти
V processe peregnoja orkov tozhe metan videljaetsja. Tak chto vsjo puchkom. Toljko sobiratj nado.
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18.05.2022 13:43 Відповісти
Фильм на самом деле называется - "Днище".
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18.05.2022 12:52 Відповісти
Zомбиленд))
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18.05.2022 12:53 Відповісти
"Я буду вчитися в коледжі МВС... Я в академіїї ФСБ...", - иинтересно, а кто будет работать?!
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18.05.2022 12:54 Відповісти
Предполагалось, что украинцы.
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18.05.2022 13:56 Відповісти
ублюдочные кацапские дети, ублюдочные кацапские свиноматки, ублюдочная расия...
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18.05.2022 13:00 Відповісти
Пойдем, пойдем... и как один умрем!
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18.05.2022 13:10 Відповісти
Воскресни Гитлер, он бы умер от зависти...
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18.05.2022 13:11 Відповісти
Там уже ничего не сделать, жги Господь.
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18.05.2022 13:11 Відповісти
******-колотушки ,ну и ДЕБИЛЫ *** ,зато если бы на том сходняке раздавали повестки в армию ,*** бы там кто шлялся ...
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18.05.2022 13:20 Відповісти
Не то что бы я хотел увидеть - чем же на самом деле занимаются те "пресловутые" бактерии под ободком унитаза...
Но как-бэ вот...
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18.05.2022 13:21 Відповісти
Я-я, натюрлих.
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18.05.2022 13:27 Відповісти
Будувати опалубку навкруги кацапщини та заливати бетоном. Все, більш нічого не допоможе.
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18.05.2022 13:29 Відповісти
Дітки всі мріють стати вєртухаями... Та чи існує така зона ,в якій 90 відсотків-вєртухаї,а 10-ув'язнені ?
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18.05.2022 13:31 Відповісти
Это уже метастазы. Нужно срочно, пока не поздно городить железный занавес. Общество выродилось в поколение вертухаев. Доморощенные гебельсы отравили все своей ядовитой пропагандой.
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18.05.2022 14:25 Відповісти
Аніжедєті... Угу. Немає там ані дєтєй, ані нєтакіх. Всі вони однім миром мазані - хтось більше, хтось менше. Генетичне виродження на стадії зачаття. Там немає народу, бо ж і людей там немає. Є лише моральні виродки, садисти, вбивці, ґвалтівники, мародери, наркомани і покидьки. Цю чумну територію разом з усім її біосміттям треба нещадно випалювати напалмом без жодного жалю.
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18.05.2022 14:29 Відповісти
москали это всемирная саранча и тут либо они уничтожат весь мир либо весь мир уничтожит эту падаль и будет дальше развиваться спокойно...
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18.05.2022 14:40 Відповісти
Взагалі було б добре, якщо вони підуть на фронт - це генетичне сміття краще знищити
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18.05.2022 15:17 Відповісти
За чи проти, яка різниця. Джавеліни розривають, що группу, що по одинці.
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18.05.2022 16:08 Відповісти
Друга північна Корея. І цим все сказано.
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18.05.2022 16:36 Відповісти
 
 