"Вдруг нас Владимир Владимирович заметит... Мы военные - мы всегда за наших. Надо будет - тоже пойдем" - російські діти в документальному фільмі пропагандистів Кремля "9 мая. Дети". ВIДЕО

Російські пропагандисти під час проведення акцій і парадів 9 травня зняли документальний фільм "9 мая. Дети".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, на кадрах з фільму чимало дітей різного віку, вдягнені батьками в радянську військову форму, що повторюють лозунги, які вигукують дорослі - "Повесить еще раз флаг над Рейхстагом", "Надо флаг гордо держать", "Слава народу-победителю. За родину, за Сталина", "Донецк, Луганск с нами!", "Крым наш!".

"Вдруг нас Владимир Владимирович увидит... Мы военные - мы всегда за наших... Надо будет - тоже пойдем", - кажуть підлітки під час ходи.

"Я буду вчитися в коледжі МВС... Я в академіїї ФСБ...", - діляться своїми планами деякі з них.

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