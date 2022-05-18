"До побачення, бл#дь", - СБУ перехопила розмову російських окупантів в Запорізькій області, де ті жаліються на "партизанщину" та прощаються українською. АУДIО

У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення СБУ.

"Каждій вечер, бл#дь, боремся с ДРГ, нах#й, бл#дь, которые каждую ночь, бл#дь, начинают, нах#й, в село заходить пытаться. Ну, короче, не знаю, бл#дь. Домой хочу, бл#дь. Некоторіе на взводе, бл#дь, положим, съ#бемся, пох#й на все, бл#дь, на#бали п#дарасы, бл#дь. Так что вот так", - каже один. На що інший відповідає: "Ну все, я понял тогда, поедем мы дальше. До побачення". І перший відгукується: "До побачення, бл#дь".

Російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову



У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення" ⬇️ pic.twitter.com/4VfRNPY8yE — СБ України (@ServiceSsu) May 18, 2022

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Схеми" ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей. ФОТО