УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8132 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
19 063 28

"До побачення, бл#дь", - СБУ перехопила розмову російських окупантів в Запорізькій області, де ті жаліються на "партизанщину" та прощаються українською. АУДIО

У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення СБУ.

"Каждій вечер, бл#дь, боремся с ДРГ, нах#й, бл#дь, которые каждую ночь, бл#дь, начинают, нах#й, в село заходить пытаться. Ну, короче, не знаю, бл#дь. Домой хочу, бл#дь. Некоторіе на взводе, бл#дь, положим, съ#бемся, пох#й на все, бл#дь, на#бали п#дарасы, бл#дь. Так что вот так", - каже один. На що інший відповідає: "Ну все, я понял тогда, поедем мы дальше. До побачення". І перший відгукується: "До побачення, бл#дь".

Російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову

У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення" ⬇️ pic.twitter.com/4VfRNPY8yE

— СБ України (@ServiceSsu) May 18, 2022

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Схеми" ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей. ФОТО

Автор: 

армія рф (18060) СБУ (13061) Запорізька область (3787) перехоплення (356)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
Скоро ссуки Слава Україні говоритимете!
показати весь коментар
18.05.2022 12:16 Відповісти
+33
І, Героям Слава.
показати весь коментар
18.05.2022 12:18 Відповісти
+29
Ну ось, тупі не тупі, а за два місяці два слова вивчили треба ще їм вивчити путін *****, а паляницю не осилять.
показати весь коментар
18.05.2022 12:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро ссуки Слава Україні говоритимете!
показати весь коментар
18.05.2022 12:16 Відповісти
І, Героям Слава.
показати весь коментар
18.05.2022 12:18 Відповісти
Это проблема. Самые способные успевают выучить только "до побачення", а потом двухсотятся.
Вопрос учоным - можно ли это считать естественным отбором, или это вмешательство человека в естественный эволюционный процесс?
показати весь коментар
18.05.2022 13:34 Відповісти
Поки курви не освоять вимовляти "паляниця, Укрзалізниця, нісенітниця", повертатимуться додому виключно в мішках)
показати весь коментар
18.05.2022 13:37 Відповісти
Ну ось, тупі не тупі, а за два місяці два слова вивчили треба ще їм вивчити путін *****, а паляницю не осилять.
показати весь коментар
18.05.2022 12:17 Відповісти
Скара будет защіщать украеномовнае население в параше.
показати весь коментар
18.05.2022 12:17 Відповісти
paļaņic-ja ! paļaņic-ja
показати весь коментар
18.05.2022 12:18 Відповісти
Рускаязичная чєлюсть вже вивчила до побачення. Тепер вчитиме нехай щастить.
показати весь коментар
18.05.2022 12:18 Відповісти
*****))) ...дА пАбАчения....
Кацапи, у вас все одно язик з ЖОПИ!!!
Вам "не дано" розмовляти українською)))
показати весь коментар
18.05.2022 12:18 Відповісти
Тріо Мареничів або Тризубий Стас тебе мають переконати в зворотньому. Інша справа - не хочуть, не бажають, не вважають за потрібне чи агресивно сприймають необхідність вчити. І це не про тих, хто живе "за порєбріком", це про місцевих.
показати весь коментар
18.05.2022 12:35 Відповісти
всіх, в кого необхідність вчитися і працювати викликає аж агресію - відправляти за поребрік, їм там одразу полегшає.
показати весь коментар
19.05.2022 00:39 Відповісти
"До побачення, б...дь"... до зустрічі в рефрижераторі.
показати весь коментар
18.05.2022 12:20 Відповісти
Чомусь мені здається що один з них з ДЬІНЬІРЬІ.
показати весь коментар
18.05.2022 12:22 Відповісти
Тепер вчіть: добрий день, ми з України!
показати весь коментар
18.05.2022 12:23 Відповісти
Це вони не вивчать, це вони просто запам'ятають!

І будуть сцятись кожен раз, як почують!
показати весь коментар
18.05.2022 12:58 Відповісти
Не "до побачення" а "прощавайте". Беріть краще по лопаті та облаштовуйте собі "дім" 3 метра глибини.
показати весь коментар
18.05.2022 12:24 Відповісти
Москалю мова - шо свині пеньюар.
показати весь коментар
18.05.2022 12:31 Відповісти
У меня сайт подвисает. Только этот. Может атака, поремонтируйте
показати весь коментар
18.05.2022 12:47 Відповісти
ХАХА уже учат украинский язык.
показати весь коментар
18.05.2022 12:51 Відповісти
на расеи опять палают военкоматы ))) и чёйто???
///
Неизвестный бросил 2 коктейля Молотова
в здание щёлковского военного комиссариата в московской области.
повреждён архив с данными призывников

https://t.me/dneproperatyv/30540
показати весь коментар
18.05.2022 13:09 Відповісти
Виглядає, що "асвабадітєлі" перехотіли йти =звільняти= Україну від =нациків і фашистів=.
показати весь коментар
19.05.2022 00:36 Відповісти
Intjeresno, a kacapi umejut govotitj vo normaljnom jazike bez mata? Kazhetsja chto njet.
показати весь коментар
18.05.2022 13:49 Відповісти
Ой. А шо такое, вани, неужто не нравится вам в Украине то? Бьіть такого не может. Уньільіе голоса какие-то, ноющие.
Вобщем для поднятия настроения будет вам полезно гулять поздно вечером на свежем воздухе, когда на улице тихо. Нервьі успокаивает очень хорошо. Очень хорошо.
показати весь коментар
18.05.2022 13:57 Відповісти
Мені просто ліньки підрахувати нормальні і нецензурні слова, щоб визначити пропорцію.

Шо таке, москалі ? Нас же нема і мови української нема, га !
показати весь коментар
19.05.2022 00:37 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2022 00:45 Відповісти
це занадто, iнколи ж треба i коротко щось сказати. Головне не лаятися через слово як свинособаки на запису, так що хочется бахнути писком в стiну за лапи i з прискоренням.
показати весь коментар
19.05.2022 01:03 Відповісти
фублин, краще б свинособаки гавкали чим лаялись своiми "бл+ть" та "бл+ть". Мичали б якось. Хочеться мочити рашистiв просто за цей понос з рота.
показати весь коментар
19.05.2022 01:01 Відповісти
 
 