"До побачення, бл#дь", - СБУ перехопила розмову російських окупантів в Запорізькій області, де ті жаліються на "партизанщину" та прощаються українською. АУДIО
У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення СБУ.
"Каждій вечер, бл#дь, боремся с ДРГ, нах#й, бл#дь, которые каждую ночь, бл#дь, начинают, нах#й, в село заходить пытаться. Ну, короче, не знаю, бл#дь. Домой хочу, бл#дь. Некоторіе на взводе, бл#дь, положим, съ#бемся, пох#й на все, бл#дь, на#бали п#дарасы, бл#дь. Так что вот так", - каже один. На що інший відповідає: "Ну все, я понял тогда, поедем мы дальше. До побачення". І перший відгукується: "До побачення, бл#дь".
Російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову— СБ України (@ServiceSsu) May 18, 2022
У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення" ⬇️ pic.twitter.com/4VfRNPY8yE
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Вопрос учоным - можно ли это считать естественным отбором, или это вмешательство человека в естественный эволюционный процесс?
Кацапи, у вас все одно язик з ЖОПИ!!!
Вам "не дано" розмовляти українською)))
І будуть сцятись кожен раз, як почують!
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Неизвестный бросил 2 коктейля Молотова
в здание щёлковского военного комиссариата в московской области.
повреждён архив с данными призывников
https://t.me/dneproperatyv/30540
Вобщем для поднятия настроения будет вам полезно гулять поздно вечером на свежем воздухе, когда на улице тихо. Нервьі успокаивает очень хорошо. Очень хорошо.
Шо таке, москалі ? Нас же нема і мови української нема, га !