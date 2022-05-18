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Новини Відео Війна
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"Бахкає і бахкає... Страшно... Синочок, може водички знайдеш?", - село Вільне Поле на Луганщині на межі гуманітарної катастрофи та під постійними обстрілами окупантів. ВIДЕО

Люди, що лишилися у селі Вільне Поле на Луганщині перебувають під постійними обстрілами російських окупантів, на межі гуманітарної катастрофи - без води та продуктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в селі залишилися літні люди та ті, хто не має можливості виїхати через різні обставини. В селі чимало вирв від російських снарядів - є знищені будинки та поранені люди.

"Бахкає і бахкає... Страшно... Синочок, може водички знайдеш?", - каже літня жінка та  звертається з проханням до українського бійця.

Відео Дніпро TV

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Автор: 

обстріл (29575) воєнні злочини (1895) Луганська область (4901)


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Топ коментарі
+30
Тварини кацапські! У дітей крадуть дитинство, у літніх - спокійну старість!
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18.05.2022 13:02 Відповісти
+22
Твари кацапские. Чтоб и вы и ваши потомки до седьмого колена искали воду и не могли найти. Слезы текут за эту бабусю, слава Богу, что бойцы ей воды принесли. Наверное и еды тоже. Прожить такую долгую жизнь, и чтобы под конец ее какая то мразь параноидальная устроила вот такое
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18.05.2022 13:16 Відповісти
+16
Гречка на виборах ...
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18.05.2022 12:55 Відповісти
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Гречка на виборах ...
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18.05.2022 12:55 Відповісти
то ти її по ходу нажерлася ,курво
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18.05.2022 13:05 Відповісти
не факт.. ця бабуся може й не ходила голосувати бо й у світі не розумілася.. та й то далеко, а вона вже й не могла..
за "гречку" у нас добре продаються всілякі місцеві чиновники, яким Порошенко в штани наклав...
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18.05.2022 22:05 Відповісти
На початку незалежності вона ще не була бабусею.
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19.05.2022 13:53 Відповісти
За таке життя українських бабусь рашкованам треба кишки виривати і їх же заствляти жерти.
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18.05.2022 12:56 Відповісти
Тварини кацапські! У дітей крадуть дитинство, у літніх - спокійну старість!
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18.05.2022 13:02 Відповісти
Я думаю, це не луганщина, а донеччина
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18.05.2022 13:06 Відповісти
Так, ближче до Запоріжжя.
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18.05.2022 13:20 Відповісти
Твари кацапские. Чтоб и вы и ваши потомки до седьмого колена искали воду и не могли найти. Слезы текут за эту бабусю, слава Богу, что бойцы ей воды принесли. Наверное и еды тоже. Прожить такую долгую жизнь, и чтобы под конец ее какая то мразь параноидальная устроила вот такое
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18.05.2022 13:16 Відповісти
Такую бабусю на роств не покажут, а только ватницу с красной тряпкой!
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18.05.2022 13:34 Відповісти
людей жалко
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18.05.2022 13:17 Відповісти
Ці кадри рвуть мені серце, біль виїдає душу, здається скоро залишиться сама оболонка, тонкостінний глечик болю і розпачу...
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18.05.2022 17:14 Відповісти
Замініть біль на злість, верніше лють, найлютішу лють! І сили будуть і нерви цілі.
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18.05.2022 21:07 Відповісти
Всё, что сейчас творится в Украине, чтоб точно такое, повторилось в россии, но в несколько раз больше. Чтоб эти твари кацапские, всё на себе испытали, весь этот страх и ужас, всю боль и потери!
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18.05.2022 22:51 Відповісти
переносите войну на територию расеи
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18.05.2022 22:52 Відповісти
Это нереально, зап. страны боятся, что в этом случае троглодиты начнут использовать ядерное оружие : загнанная в угол собака борется за себя , не думая о последствиях
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19.05.2022 03:34 Відповісти
 
 