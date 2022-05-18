"Бахкає і бахкає... Страшно... Синочок, може водички знайдеш?", - село Вільне Поле на Луганщині на межі гуманітарної катастрофи та під постійними обстрілами окупантів. ВIДЕО
Люди, що лишилися у селі Вільне Поле на Луганщині перебувають під постійними обстрілами російських окупантів, на межі гуманітарної катастрофи - без води та продуктів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в селі залишилися літні люди та ті, хто не має можливості виїхати через різні обставини. В селі чимало вирв від російських снарядів - є знищені будинки та поранені люди.
"Бахкає і бахкає... Страшно... Синочок, може водички знайдеш?", - каже літня жінка та звертається з проханням до українського бійця.
Відео Дніпро TV
Топ коментарі
+30 Белла Богун
показати весь коментар18.05.2022 13:02 Відповісти Посилання
+22 Post-AV
показати весь коментар18.05.2022 13:16 Відповісти Посилання
+16 Ksenia VB
показати весь коментар18.05.2022 12:55 Відповісти Посилання
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за "гречку" у нас добре продаються всілякі місцеві чиновники, яким Порошенко в штани наклав...