"Я посчитала, що предам чоловіка свого. Він похований тут на кладовищі", - мешканка села поблизу Ізюма не зважає на обстріли і відмовляється від евакуації. ВIДЕО
Мешканка села поблизу Ізюма на ім'я Наталя категорично відмовляла українським бійцям, які наполягали на її евакуації із зони обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті BBC. У складі патруля ЗСУ, що оглядав місцевість з наміром допомогти евакуюватися місцевим мешканцям, перебував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ви можете пояснити чому ви не евакуювалися?", - запитав він у жінки.
"Я посчитала, что предам чоловіка свого. Він похований тут на кладовищі. Я вже привикла до всього... Хлопці, йдіть. Спасіба", - пояснює жінка крізь сльози під звуки артилерійських вибухів.
Топ коментарі
+18 Светлана Науменко
показати весь коментар18.05.2022 15:25 Відповісти Посилання
+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.05.2022 15:23 Відповісти Посилання
+8 Nov
показати весь коментар18.05.2022 15:21 Відповісти Посилання
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ото таке кохання? чи пам"ять? чи шо???
а помітили як в неї гарненько у дворі? лелеки (штучні) на гніздечку....
храни Боженька Вас, Жіночко...
А єврей, чи не єврей... Хіба це головне?
Немає патріота своєї країни
https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM
мы им тоже годимся !!!!
https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk 33 мин. ·
17 мая в ходе контрнаступления ВС Украины в Харьковской области прорвали линию обороны ВС РФ. Подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 08275, Печенга), которое находилось на позициях, было практически уничтожено, выжившим удалось сбежать в тыл.
Потери среди личного состава: 6 военнослужащих погибло, 11 ранены.
Это, что за такой кошмарный прорыв? Где? Зачем? Что он дал?
ps: тоже прочитал и схватился за голову.