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"Я посчитала, що предам чоловіка свого. Він похований тут на кладовищі", - мешканка села поблизу Ізюма не зважає на обстріли і відмовляється від евакуації. ВIДЕО

Мешканка села поблизу Ізюма на ім'я Наталя категорично відмовляла українським бійцям, які наполягали на її евакуації із зони обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті BBC. У складі патруля ЗСУ, що оглядав місцевість з наміром допомогти евакуюватися місцевим мешканцям, перебував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ви можете пояснити чому ви не евакуювалися?", - запитав він у жінки.

"Я посчитала, что предам чоловіка свого. Він похований тут на кладовищі. Я вже привикла до всього... Хлопці, йдіть. Спасіба", - пояснює жінка крізь сльози під звуки артилерійських вибухів.

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Автор: 

обстріл (29596) евакуація (2360) Ізюм (342) Бутусов Юрій (3624)


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Топ коментарі
+18
Под Харьковом рашисты искали целый партизанский отряд, который состоял из одного пенсионера. 63-летний бывший десантник устраивал диверсии в тылу оккупантов - по ночам обезвреживал российские патроны и технику, снимая боеголовки и аккумуляторы, сливал топливо с машин и похищал документацию.
https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM

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18.05.2022 15:25 Відповісти
+12
хто їй суддя? такий її вибір...такая її доля...
ото таке кохання? чи пам"ять? чи шо???
а помітили як в неї гарненько у дворі? лелеки (штучні) на гніздечку....
храни Боженька Вас, Жіночко...
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18.05.2022 15:23 Відповісти
+8
ужас, шо творится, слава ВСУ, что от Харькова фашистов отодвинули
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18.05.2022 15:21 Відповісти
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zhestj....
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18.05.2022 15:13 Відповісти
ужас, шо творится, слава ВСУ, что от Харькова фашистов отодвинули
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18.05.2022 15:21 Відповісти
хто їй суддя? такий її вибір...такая її доля...
ото таке кохання? чи пам"ять? чи шо???
а помітили як в неї гарненько у дворі? лелеки (штучні) на гніздечку....
храни Боженька Вас, Жіночко...
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18.05.2022 15:23 Відповісти
У нас ні один президент не зміг побудувати процвітаючу незалежну країну

А єврей, чи не єврей... Хіба це головне?
Немає патріота своєї країни
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18.05.2022 15:33 Відповісти
к сожалению евреи у власти в Украине уже давно и они не смогли построить развитую страну.. так что доля правды в этом есть
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18.05.2022 16:42 Відповісти
Зеленский орков звал? Не гони
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18.05.2022 15:36 Відповісти
звал намекал падло зеленое - нападайте - всеравно мы оборонятся не будем так как я все зарубил и разминировал
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18.05.2022 16:41 Відповісти
"Договоримся по-середине", "какая разница"," ВАГНЕРГЕЙТ", разминирование Чонгара и назначение на сверхважные должности ПРЕДАТЕЛЕЙ - ДЕРКАЧА ДЕМЧЕНКО БАКАНОВА НАУМОВА ТАТАРОВА …………………
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24.09.2022 10:51 Відповісти
Сиди не ***** бара
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18.05.2022 15:52 Відповісти
Под Харьковом рашисты искали целый партизанский отряд, который состоял из одного пенсионера. 63-летний бывший десантник устраивал диверсии в тылу оккупантов - по ночам обезвреживал российские патроны и технику, снимая боеголовки и аккумуляторы, сливал топливо с машин и похищал документацию.
https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM https://www.youtube.com/watch?v=sRUVJkTHmUM

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18.05.2022 15:25 Відповісти
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18.05.2022 15:34 Відповісти
Ljihoi bojevoi djed 👍
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18.05.2022 15:44 Відповісти
хорошие слова сказала его жена - я понимаю что это страшно! но я им горжусь !
мы им тоже годимся !!!!
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18.05.2022 15:51 Відповісти
Ось так люди роблять супротив.А читаешь за інші міста диву дивуєшься.Хто боронить а хто містом гуляє.Особливо це стосується Маріуполя.
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18.05.2022 20:19 Відповісти
а кацапи обстрілюють... кого? стріляйте суки по своїй маскві і по кацапії... падаль кацапська не може без війни... козломорді думають, що всі перед ними повинні падати на коліні... самі суки скоро на четвереньках будете повзати й просити пощади...
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18.05.2022 15:26 Відповісти
https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk?__cft__[0]=AZXMvQgAQ69sPHvbPgPu64E3bug3pwoCoUJqOUz4btGFTRjG4xrnkAHrxMPWYEHY3BKjHm836JMtTaOUjcYBfnrB9r9jyqw4FY3yMmiswqv0ColpIoWT8FSxUdAtm7KA2vc&__tn__=-UC%2CP-R Роман Цимбалюк

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk 33 мин. ·

17 мая в ходе контрнаступления ВС Украины в Харьковской области прорвали линию обороны ВС РФ. Подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 08275, Печенга), которое находилось на позициях, было практически уничтожено, выжившим удалось сбежать в тыл.

Потери среди личного состава: 6 военнослужащих погибло, 11 ранены.
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18.05.2022 15:31 Відповісти
дура, так нужно было с ним в могилу лечь, живым- живое
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18.05.2022 15:51 Відповісти
Так в подразделении около 10 чел., а наших полегло 6 и ранено 11 из которых тоже не все выживут.
Это, что за такой кошмарный прорыв? Где? Зачем? Что он дал?
ps: тоже прочитал и схватился за голову.
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18.05.2022 16:10 Відповісти
По перше не нашого складу втрати по друге такий грамотний і вояка автомат і на передок .Покажи клас.
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18.05.2022 20:17 Відповісти
Втрата такого генофонду не є проблемою, а от те, що людей по декілька раз посилають рятувати таке кончене совкове лайно наражаючи на небезпеку - це справжній злочин влади.
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19.05.2022 09:24 Відповісти
 
 