"Я посчитала, що предам чоловіка свого. Він похований тут на кладовищі", - мешканка села поблизу Ізюма не зважає на обстріли і відмовляється від евакуації. ВIДЕО

Мешканка села поблизу Ізюма на ім'я Наталя категорично відмовляла українським бійцям, які наполягали на її евакуації із зони обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті BBC. У складі патруля ЗСУ, що оглядав місцевість з наміром допомогти евакуюватися місцевим мешканцям, перебував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ви можете пояснити чому ви не евакуювалися?", - запитав він у жінки.

"Я посчитала, что предам чоловіка свого. Він похований тут на кладовищі. Я вже привикла до всього... Хлопці, йдіть. Спасіба", - пояснює жінка крізь сльози під звуки артилерійських вибухів.

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