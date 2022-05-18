Виселяючи кримських татар у 1944-му, тодішні кати були впевнені, що це назавжди, тепер - так само, але ми боремось і поступово повертаємо території, - Зеленський. ВIДЕО
Українські захисники стримують найбільш відчайдушні зусилля російських військ на сході України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, інформує Цензор.НЕТ.
"1944 року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим.
Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо.
А ми витримали. І боремось, щоб повернутись в кожний куточок нашого дому. І повертаємось.
Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу!", - йдеться у дописі.
"Територія північних областей нашої держави вже звільнена. Ми повертаємо Харківщину. Захисники і захисниці нашої держави стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі", - сказав він.
Одночасно ЗСУ відбивають атаки російських військ і на півдні.
"Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. І ми памʼятаємо про кожне місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Я завжди підкреслюю: в тимчасовій окупації. І, звичайно, ми памʼятаємо про Крим", - наголосив президент.
Він нагадав, що минулого року 18 травня, звертаючись до народу, згадував рядки кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової "Коли ми повернемось": "Когда мы вернёмся домой всем народом, придётся вам вспомнить, откуда мы родом, придётся вам вспомнить, откуда вы сами, незваными здесь объявились гостями".
"І ось цьогоріч, у дні цієї війни, ми доводимо: Україна дійсно повертається. Правда повертається. І народ повертається. Повномасштабне вторгнення Росії, яка черпає натхнення у найгіршому, що світ бачив у 40-х роках 20-го століття, піднімає з попелу пережите у той час", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Росія спонукає нас повертати і цих окупантів до того, що зрештою переживають усі антилюдські режими, а саме: до їхнього програшу.
Нагадаємо, щороку 18 травня відзначається День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 "Про кримських татар" від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.
27 червня 1944 року радянська влада почала примусово виселяти з Криму греків, болгар, вірмен. За даними кримських істориків, в депортації опинилися близько 16 тисяч греків, понад 12,5 тисячі болгар і майже 10 тисяч вірмен.
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"Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли мокша розв'язала геноцид кримських татар. Кількість жертв і досі не злічити, бо ми добре пам'ятаємо, як робилась офіційна статистика в совку.
Гірко усвідомити, що сьогодні це відбувається знову. Сотні тисяч людей москалі проводять через фільтраційні табори, незаконно вивозять на підконтрольну рф територію. Досі переслідують активістів в Криму, зникають люди.
Події 18 травня 1944 року, як події лютого 2014 та 2022 років об'єднує один організатор - кремль, москва. Яку б подобу він не мав: чи то сралін, чи то *****, для нас це - один чорт.
Впевнений, покарання за незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України, арешти, утиски свідомих українців і кримських татар, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск над невинними людьми, безслідне їх зникнення є неминучим для московії, як Страшний суд перед Богом. А Україна переможе! Переможе та відродиться".