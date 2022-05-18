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Виселяючи кримських татар у 1944-му, тодішні кати були впевнені, що це назавжди, тепер - так само, але ми боремось і поступово повертаємо території, - Зеленський. ВIДЕО

Українські захисники стримують найбільш відчайдушні зусилля російських військ на сході України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, інформує Цензор.НЕТ.

"1944 року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим.

Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо.

А ми витримали. І боремось, щоб повернутись в кожний куточок нашого дому. І повертаємось.

Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу!", - йдеться у дописі.

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"Територія північних областей нашої держави вже звільнена. Ми повертаємо Харківщину. Захисники і захисниці нашої держави стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі", - сказав він.

Одночасно ЗСУ відбивають атаки російських військ і на півдні.

"Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. І ми памʼятаємо про кожне місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Я завжди підкреслюю: в тимчасовій окупації. І, звичайно, ми памʼятаємо про Крим", - наголосив президент.

Він нагадав, що минулого року 18 травня, звертаючись до народу, згадував рядки кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової "Коли ми повернемось": "Когда мы вернёмся домой всем народом, придётся вам вспомнить, откуда мы родом, придётся вам вспомнить, откуда вы сами, незваными здесь объявились гостями".

"І ось цьогоріч, у дні цієї війни, ми доводимо: Україна дійсно повертається. Правда повертається. І народ повертається. Повномасштабне вторгнення Росії, яка черпає натхнення у найгіршому, що світ бачив у 40-х роках 20-го століття, піднімає з попелу пережите у той час", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що Росія спонукає нас повертати і цих окупантів до того, що зрештою переживають усі антилюдські режими, а саме: до їхнього програшу.

Нагадаємо, щороку 18 травня відзначається День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 "Про кримських татар" від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

27 червня 1944 року радянська влада почала примусово виселяти з Криму греків, болгар, вірмен. За даними кримських істориків, в депортації опинилися близько 16 тисяч греків, понад 12,5 тисячі болгар і майже 10 тисяч вірмен.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24595) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+14
И тут Остапа клована понесло. Защищает оно юг Украины, серйозна?
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18.05.2022 15:44 Відповісти
+13
Чонгар кто разминировал? Кто вангеровцов слил? Кто сдал юг Украины? Кто ******* как говорил Арестович? Кто слил азовцев в плен? 73 % это на вашей совести. Когда к вам придут бураты - бирити лопати и ни скиглити!!!
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18.05.2022 15:46 Відповісти
+4
Кримські татари повернулись, але варто згадати як вони вибивали там своє місце під сонцем. Їх виселили з ЮБК, а повернулись вони в нікуди, самозахопленням зайняли землю в голому степу під Симферополем. І тепер від їх нації лишилась тінь...
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18.05.2022 16:31 Відповісти
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И тут Остапа клована понесло. Защищает оно юг Украины, серйозна?
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18.05.2022 15:44 Відповісти
Чонгар кто разминировал? Кто вангеровцов слил? Кто сдал юг Украины? Кто ******* как говорил Арестович? Кто слил азовцев в плен? 73 % это на вашей совести. Когда к вам придут бураты - бирити лопати и ни скиглити!!!
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18.05.2022 15:46 Відповісти
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18.05.2022 15:51 Відповісти
А як там мітинг в Сімферополі, кажись? Вчора писали, що має відбитися.
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18.05.2022 16:03 Відповісти
Надіюсь що і зеленський не назавжди .
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18.05.2022 16:23 Відповісти
Кримські татари повернулись, але варто згадати як вони вибивали там своє місце під сонцем. Їх виселили з ЮБК, а повернулись вони в нікуди, самозахопленням зайняли землю в голому степу під Симферополем. І тепер від їх нації лишилась тінь...
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18.05.2022 16:31 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3399 Петро Порошенко про трагедію кримськотатарського народу заявив :
"Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли мокша розв'язала геноцид кримських татар. Кількість жертв і досі не злічити, бо ми добре пам'ятаємо, як робилась офіційна статистика в совку.
Гірко усвідомити, що сьогодні це відбувається знову. Сотні тисяч людей москалі проводять через фільтраційні табори, незаконно вивозять на підконтрольну рф територію. Досі переслідують активістів в Криму, зникають люди.
Події 18 травня 1944 року, як події лютого 2014 та 2022 років об'єднує один організатор - кремль, москва. Яку б подобу він не мав: чи то сралін, чи то *****, для нас це - один чорт.
Впевнений, покарання за незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України, арешти, утиски свідомих українців і кримських татар, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск над невинними людьми, безслідне їх зникнення є неминучим для московії, як Страшний суд перед Богом. А Україна переможе! Переможе та відродиться".
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18.05.2022 16:36 Відповісти
....оставьте в покое главнокомандующего ....ваша задача не ныть
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18.05.2022 16:43 Відповісти
клоун одним словом
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18.05.2022 19:50 Відповісти
 
 