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Величезна вирва від російської бомби на території "Азовсталі": "Чтобы вы понимали насколько ямочка большая". ВIДЕО

Українські воїни показали величезну вирву від російської бомби, що була скинута на "Азовсталь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, яма, що утворилася після вибуху, глибиною щонайменше з десяток метрів.

"Чтобы вы понимали насколько ямочка большая", - каже один з бійців, знімаючи іншого, який спустився на дно вирви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують знести "Азовсталь", - міськрада Маріуполя

Автор: 

Маріуполь (3256) обстріл (29596) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+27
Как говорится от "братской" россосии с любовью, гады
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18.05.2022 15:56 Відповісти
+24
Сильно хочу увидеть, такую же воронку на месте *******, а гид рассказывал, что там где то, есть мелкие кусочки ***** и прочей гадости...
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18.05.2022 16:23 Відповісти
+21
19:53, 17.05.22 "Гарнизон на месте, с оружием в руках": Белецкий прокомментировал операцию на "Азовстали""В настоящее время могу сказать, что гарнизон, полк на связи. Я знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, гарнизон с оружием в руках. Все будет хорошо. Все будет Украина. Не навредите. Слава Украине!", У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали", или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и хочет со всем миром поделиться ими, - оставьте их при себе, как и собственные мысли", - заявил Белецкий.
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18.05.2022 16:14 Відповісти
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Как говорится от "братской" россосии с любовью, гады
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18.05.2022 15:56 Відповісти
А как там оказался наш солдат❓
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18.05.2022 16:00 Відповісти
Старе відео скоріш за все
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18.05.2022 16:08 Відповісти
19:53, 17.05.22 "Гарнизон на месте, с оружием в руках": Белецкий прокомментировал операцию на "Азовстали""В настоящее время могу сказать, что гарнизон, полк на связи. Я знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, гарнизон с оружием в руках. Все будет хорошо. Все будет Украина. Не навредите. Слава Украине!", У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали", или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и хочет со всем миром поделиться ими, - оставьте их при себе, как и собственные мысли", - заявил Белецкий.
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18.05.2022 16:14 Відповісти
А шо їх там не було? Чи ти думаєш спєціально для тебе свєжак викладують?
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18.05.2022 16:17 Відповісти
і ладно би воно било по якихось бродячих псах чи котах чи просто в полі. А воно ж било по живих людях, по жінках і дітях, які ховаються від рашистів у бункері
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18.05.2022 15:58 Відповісти
Не по "якихось бродячих псах чи котах", а по кацапах і таких як ти; недалеко від них пішов.
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18.05.2022 20:29 Відповісти
кацапы (а это вся русня от рюзких, вепсов, татар, башкиров и вплоть до бурятов и якутов) как нация должны быть стерты с лица земли и памяти о них никогда ни у кого не было...
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18.05.2022 16:01 Відповісти
Фаб 3000
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18.05.2022 16:05 Відповісти
Ну,такое не только по Азовстали прилетали, у меня есть фотка где я стою наверное возле большей воронки.в харьковской области.
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18.05.2022 16:14 Відповісти
так разбираются с конкурентами капиталисты-фашисты.
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18.05.2022 16:16 Відповісти
Сильно хочу увидеть, такую же воронку на месте *******, а гид рассказывал, что там где то, есть мелкие кусочки ***** и прочей гадости...
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18.05.2022 16:23 Відповісти
после войны Азов стал надо оставит как ест и делать музей героев.
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18.05.2022 17:03 Відповісти
питарда просто ведро петардов в зализном корпусе
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18.05.2022 17:12 Відповісти
Така сама має бути замість Чмоскви!
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18.05.2022 17:18 Відповісти
 
 