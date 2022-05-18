Величезна вирва від російської бомби на території "Азовсталі": "Чтобы вы понимали насколько ямочка большая". ВIДЕО
Українські воїни показали величезну вирву від російської бомби, що була скинута на "Азовсталь".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, яма, що утворилася після вибуху, глибиною щонайменше з десяток метрів.
"Чтобы вы понимали насколько ямочка большая", - каже один з бійців, знімаючи іншого, який спустився на дно вирви.
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