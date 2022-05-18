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Бійці 92-ї бригади на Харківщині затрофеїли ворожу САУ 2С3 "Акація-М". ВIДЕО

Бійці 92-ї бригади на Харківщині захопили російську 2С3 САУ "Акація-М" з боєкомплектом.

Про це повідомляє з місця події головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео з трофеєм.

"Російська самохідна гаубиця 2С3 "Акація, яку окупанти в паніці покинули після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області. Тепер буже бити по росіянах. Боєкомплект на місці", - каже Бутусов. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російське командування веде цілеспрямований пошук батарей М777, що доводить високу ефективність нашої артилерії, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3624) трофеї (187)


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Топ коментарі
+26
Сразу ее на позицию и огонь по рашне в белгородской области.
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18.05.2022 16:19 Відповісти
+26
92-й респект...
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18.05.2022 16:20 Відповісти
+17
Кстати хорошая идея, и обязательно заснять на видео! Против расийской пропаганды надо бороться тем же самым,.
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18.05.2022 16:34 Відповісти
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Сразу ее на позицию и огонь по рашне в белгородской области.
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18.05.2022 16:19 Відповісти
Кстати хорошая идея, и обязательно заснять на видео! Против расийской пропаганды надо бороться тем же самым,.
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18.05.2022 16:34 Відповісти
92-й респект...
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18.05.2022 16:20 Відповісти
Браво!!!!
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18.05.2022 16:22 Відповісти
В принципі, можна знищити прямою наводкою дот, дзот чи той же танк. Але це САУ і саме як САУ набагато ефективніша ( вогонь з накритих вогневих позицій)
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18.05.2022 16:31 Відповісти
Опечатка. Не накритих а закритих )
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18.05.2022 16:41 Відповісти
Це маневренна далекобійна арта,це не танк!!!)))
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18.05.2022 16:33 Відповісти
В неї плюшки вагоміші і далекобійність більша ніж у танка !!!)))
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18.05.2022 16:42 Відповісти
У нас вже є більш далекобійна М777 на 25 км звичайним фугасним,а ця акація б'є тільки на 18 км.
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18.05.2022 16:40 Відповісти
Ескалібуром бє на 40 кілометрів.
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18.05.2022 21:54 Відповісти
Арты много не бывает. Бывает мало и песец как мало.
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19.05.2022 09:12 Відповісти
це дуже добре!!!!!
респект.
а хто буде 24на7 кожну годину доповідати про стан хлопців та дівчат з азовсталі,
яких віддали оркам???
хоч вбий мене, не розумію нічого...
людей помістили в сізо...
коли обмін, хто за ними слідкує, що з ними буде?
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18.05.2022 16:29 Відповісти
сказали чекати офіційної інформації..
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18.05.2022 16:34 Відповісти
Це ж якими треба бути крутими-затрофеїть артилерію... Вона то у глибокому тилу за умовчанням
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18.05.2022 16:31 Відповісти
ССО працюють...
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18.05.2022 16:36 Відповісти
це з якою швидкістю кацапня втікала, що все залишила, ну і звичайно професіоналізм наших військових
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18.05.2022 18:06 Відповісти
От нерозумію, нам кацапи техніку поставляють.
Аби не сплутати!
++
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18.05.2022 16:54 Відповісти
Сподіваюсь Бутусова побачити в майбутньому десу у міністерстві оборони
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18.05.2022 18:45 Відповісти
Хай ображаються фанати радянського залізаччя, а все ж це лайняна техніка по ********
стандартам, воювати з паРашею згодиться, а сама по собі металобрухт. Модернізувати ?
Навіщо, як що це треба новий двигун, нову електропроводку, нову електроніку, нову
компютерну систему і що залишиться , корпус і гармата ? Воно того не варто - всю
радянщину після Перемоги України над паРашею треба збарижити Казахстану,
Киргизії та іншим невибагливим до військової техніки державам.
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18.05.2022 22:02 Відповісти
А собі завести докорінне нове, з компютерним наведенням і *******.
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18.05.2022 22:03 Відповісти
 
 