Бійці 92-ї бригади на Харківщині затрофеїли ворожу САУ 2С3 "Акація-М". ВIДЕО

Бійці 92-ї бригади на Харківщині захопили російську 2С3 САУ "Акація-М" з боєкомплектом.

Про це повідомляє з місця події головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео з трофеєм.

"Російська самохідна гаубиця 2С3 "Акація, яку окупанти в паніці покинули після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області. Тепер буже бити по росіянах. Боєкомплект на місці", - каже Бутусов.

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