Бійці 92-ї бригади на Харківщині затрофеїли ворожу САУ 2С3 "Акація-М". ВIДЕО
Бійці 92-ї бригади на Харківщині захопили російську 2С3 САУ "Акація-М" з боєкомплектом.
Про це повідомляє з місця події головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео з трофеєм.
"Російська самохідна гаубиця 2С3 "Акація, яку окупанти в паніці покинули після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області. Тепер буже бити по росіянах. Боєкомплект на місці", - каже Бутусов.
Топ коментарі
+26 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар18.05.2022 16:19 Відповісти Посилання
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.05.2022 16:20 Відповісти Посилання
+17 Саша Харьковский
показати весь коментар18.05.2022 16:34 Відповісти Посилання
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респект.
а хто буде 24на7 кожну годину доповідати про стан хлопців та дівчат з азовсталі,
яких віддали оркам???
хоч вбий мене, не розумію нічого...
людей помістили в сізо...
коли обмін, хто за ними слідкує, що з ними буде?
Аби не сплутати!
++
стандартам, воювати з паРашею згодиться, а сама по собі металобрухт. Модернізувати ?
Навіщо, як що це треба новий двигун, нову електропроводку, нову електроніку, нову
компютерну систему і що залишиться , корпус і гармата ? Воно того не варто - всю
радянщину після Перемоги України над паРашею треба збарижити Казахстану,
Киргизії та іншим невибагливим до військової техніки державам.