Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зокрема, найвищу державну нагороду президент вручив полковнику Сергію Барановському. Під його безпосереднім керівництвом на території Донецької та Луганської областей підрозділи артилерії завдали значного вогневого ураження військовим об’єктам російського агресора. У результаті цього було пошкоджено та знищено озброєння, військову техніку та підрозділи тилового забезпечення противника.
Глава держави також вручив орден полковнику Сергію Мусієнку, який брав безпосередню участь у знищенні підрозділів, броньованої техніки та озброєння противника на Харківському напрямку й околицях Харкова. Сергій Мусієнко вміло керував діями підрозділів артилерії, що дало змогу залишити територію під контролем Збройних Сил України. Під час проведення операцій з відбиття атак підпорядковані йому підрозділи артилерії знищили велику кількість озброєння, військової техніки та особового складу.
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скільки вже можна...
То в чому неправда ?
Не можна без зірок обійтись ?
Така зірка на кремлі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
"нам не тре молока, нам не треба масла, аби зірка над кремлем нігди не погасла"
з пентаграмою треба завязувати
Ещё ни одного города не вернули,а он уже миллион медалек нараздавал.
Все будут как Брежнев до яиц обвешанные.
Мережею ходять чутки що там багато загиблих.
к чему там Дерьмак ошивается?
війни. Бо це який грьобаний совок. І чому той Єрмак постійно бігає за Зеленським?Що в нього за посада така?