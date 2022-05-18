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Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, найвищу державну нагороду президент вручив полковнику Сергію Барановському. Під його безпосереднім керівництвом на території Донецької та Луганської областей підрозділи артилерії завдали значного вогневого ураження військовим об’єктам російського агресора. У результаті цього було пошкоджено та знищено озброєння, військову техніку та підрозділи тилового забезпечення противника.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України 01
Зеленський вручив ордени Золота Зірка двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України 02

Читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В’ячеславу Єрку (посмертно)

Зеленський вручив ордени Золота Зірка двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України 03

Глава держави також вручив орден полковнику Сергію Мусієнку, який брав безпосередню участь у знищенні підрозділів, броньованої техніки та озброєння противника на Харківському напрямку й околицях Харкова. Сергій Мусієнко вміло керував діями підрозділів артилерії, що дало змогу залишити територію під контролем Збройних Сил України. Під час проведення операцій з відбиття атак підпорядковані йому підрозділи артилерії знищили велику кількість озброєння, військової техніки та особового складу.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України 04

Також дивіться: Зеленський вручив нагороди військовим і членам родин загиблих захисників, яким присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Герой України (328) Зеленський Володимир (24595) нагорода (1284) військовослужбовці (4835)


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Топ коментарі
+10
Респект всім українським артилеристам що перетворюють кацапських свиней на фарш...
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18.05.2022 16:43 Відповісти
+8
Советую тебе заняться дело, а не сидеть и строчить комменты.
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18.05.2022 16:46 Відповісти
+8
Ермак контролирует дебила,без него никуда
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18.05.2022 16:48 Відповісти
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совкові зірки
скільки вже можна...
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18.05.2022 16:43 Відповісти
СрІбна зІрка у США теж совок,а би ляпнути
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18.05.2022 16:54 Відповісти
У нас є Тризуб,а зірки то не наше,то відрижка совдепії
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18.05.2022 17:04 Відповісти
Ще один "освідчений". В тебе ж є доступ до мережі. Не розумію.
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18.05.2022 18:15 Відповісти
Така ж зірка.
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18.05.2022 17:18 Відповісти
А це американська
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18.05.2022 17:20 Відповісти
А це чия?
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18.05.2022 17:57 Відповісти
Чи ось https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) ця ?
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18.05.2022 18:05 Відповісти
Ви навмисно... пишете неправду? Це інша сторона (реверс) медалі, лицьову сторону якої ви не захотіли показати.
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18.05.2022 18:13 Відповісти
І ця не схожа.
То в чому неправда ?
Не можна без зірок обійтись ?
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18.05.2022 18:58 Відповісти
Але не найвища нагорода. Зірка дається, коли на хрест не тягне. Щось подібне за радянську "За отвагу".
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18.05.2022 18:32 Відповісти
Почему советские? Нет. Символ звезды не является советским, коммунисты его украли у американцев и перекрасили в красный цвет. Сам дизайн украинской звезды конечно нужно изменить, он скопирован с советского, это да.
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18.05.2022 16:58 Відповісти
А я про що.
Така зірка на кремлі.
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18.05.2022 17:16 Відповісти
Хтось з українських філософів 20х казав, що більшовики узяли цей знак на противагу християнському хресту. А ще один їх ******** вважав, що більшовики узяли повернуту догори дригом п'ятикутну окультну зірку з колом всередині, лише перевернули назад. Якщо узяти до уваги масонське значення молота і серпа як "влади" через "насильство", совітська зірка з вписаним у неї серпо-молотом, напевно, має масонське походження.
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18.05.2022 19:31 Відповісти
Не варто знецінювати заслужені нагороди своїм упередженим ставленням до зірок
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
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18.05.2022 17:03 Відповісти
Слушно, бо:

"нам не тре молока, нам не треба масла, аби зірка над кремлем нігди не погасла"

з пентаграмою треба завязувати
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18.05.2022 18:22 Відповісти
Респект всім українським артилеристам що перетворюють кацапських свиней на фарш...
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18.05.2022 16:43 Відповісти
Когда ж оно уже делом займётся.
Ещё ни одного города не вернули,а он уже миллион медалек нараздавал.
Все будут как Брежнев до яиц обвешанные.
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18.05.2022 16:44 Відповісти
Советую тебе заняться дело, а не сидеть и строчить комменты.
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18.05.2022 16:46 Відповісти
Він же не президент. І ви його життя не оплачуєте.
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18.05.2022 16:48 Відповісти
Херсон вас чекає!
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18.05.2022 18:34 Відповісти
Наконец-то и артиллерию оценили по достоинству и проделанной работе. Теперь дело за новыми гаубицами и РСЗО, боеприпасами к ним, средствам разведки. Кстати Ермак лишний на фоточке
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18.05.2022 16:46 Відповісти
Ермак контролирует дебила,без него никуда
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18.05.2022 16:48 Відповісти
***** бесит
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18.05.2022 20:13 Відповісти
К тому же Ермак, начальник канцелярии, почему-то стоит ближе к президенту, чем Министр Обороны.
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18.05.2022 16:56 Відповісти
А що в Десні ?
Мережею ходять чутки що там багато загиблих.
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18.05.2022 16:47 Відповісти
Дай Бог ,что б не очередная николаевская казарма с сотнями погибших
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18.05.2022 17:05 Відповісти
Вчора ж розповідали
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18.05.2022 17:35 Відповісти
Одни с передка не вилазят, а полканам которих там никогда нет звезди получают, оно и награди по справедливости дать не может
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18.05.2022 16:52 Відповісти
Приємно коли вручають діючим військовим , а не посмертно
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18.05.2022 16:53 Відповісти
И Ермак тут как тут.
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18.05.2022 16:58 Відповісти
А что там делает завхоз ОПы ?
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18.05.2022 16:59 Відповісти
почему ****** одеты как на шашлыках?

к чему там Дерьмак ошивается?
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18.05.2022 17:00 Відповісти
я так понимаю Звезды Героям дают только не меньше ,чем полковникам?Простые артиллеристы и солдаты конечно недостойны.
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18.05.2022 17:07 Відповісти
Медалями нагороджуйте вже після
війни. Бо це який грьобаний совок. І чому той Єрмак постійно бігає за Зеленським?Що в нього за посада така?
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18.05.2022 17:07 Відповісти
Я вот жду когда уже этот поц выйдет в сланцах и бермудах на официальное мероприятие. Я не пойму он с окопа вышел или с пляжа в Омане? Покажите мне хоть одно фото Президента США в тишорте на церемонии. Носи что хочешь, но к церемонии надо относиться уважительно, ты не уважаешь сам себя в таком случае. Я без проблем вышлю ему английский костюм бесплатно, пусть только попросит.
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18.05.2022 17:10 Відповісти
От яким боком секретар Ермак?Хто він такий?Звичайний завхоз.
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18.05.2022 17:34 Відповісти
Та, *****, в трусах би вже виходив для вручення державних нагород. Хочя після зайців на параді вже ніщо не дивує.
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18.05.2022 17:59 Відповісти
 
 