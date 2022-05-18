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Дзвонар Михайлівського Золотоверхого виконав мелодію гімну українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО

Дзвонар Михайлівського Золотоверхого монастиря виконав мелодію гімну Українських Січових Стрільців "Ой, у лузі червона калина...".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання мелодії опублікований у соцмережах.

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Автор: 

музика (499) патріотизм (107) релігія (387)


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Топ коментарі
+28
РКСПЕКТ
можна це зробити хоч би раз на день о 9-00 годині щОденним перезвоном у Михайдівському ?
ну БУДЬТЕ ТАКІ ЛАСКАВІ!
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18.05.2022 17:34 Відповісти
+18
Це не так просто виконати мелодію Гімну украінських січових стрільців
дзвонарем Михайлівського монастиря !

Подяка нашому дзвонареві 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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18.05.2022 17:44 Відповісти
+17
Тим часом монахи фсб в окупованій лаврі співають боже царя ***** храни!
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18.05.2022 17:34 Відповісти
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РКСПЕКТ
можна це зробити хоч би раз на день о 9-00 годині щОденним перезвоном у Михайдівському ?
ну БУДЬТЕ ТАКІ ЛАСКАВІ!
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18.05.2022 17:34 Відповісти
о 9.00 - звилина памя"яті
а от потім - було б доречно
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18.05.2022 17:41 Відповісти
Це точно! І це було-б гарною традицією - як зміна варти біля Букінгемського палацу!
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18.05.2022 17:54 Відповісти
пробачте
реально, не врахувала
тоді може о 12

я думала трохи егоїстично- починати робочий день з такого передзвону був би клас!
але і о 12 було б СУПЕР
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18.05.2022 18:06 Відповісти
а Ви знаєте...і я вибачаюсь... і можливо саме ця пісня, як символ волелюбності українського війська і була б о 9.01 саме тим нагадуванням про загиблих Героїв і як Свята Віра у нашу Перемогу!!!
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18.05.2022 18:20 Відповісти
Тим часом монахи фсб в окупованій лаврі співають боже царя ***** храни!
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18.05.2022 17:34 Відповісти
як гарно!!!
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18.05.2022 17:39 Відповісти
Дякую
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18.05.2022 17:39 Відповісти
Це не так просто виконати мелодію Гімну украінських січових стрільців
дзвонарем Михайлівського монастиря !

Подяка нашому дзвонареві 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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18.05.2022 17:44 Відповісти
Це дуже просто. Там важелі, як на піанінці. Чуваку треба дати ноти, бо щось він там криво нахімічив.
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18.05.2022 20:06 Відповісти
отакі є нацистки
https://twitter.com/i/status/1521383618257760257
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18.05.2022 17:51 Відповісти
Незалежно від віросповідання Михайлівський собор в новітній історії святе місце для всіх українців.
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18.05.2022 17:54 Відповісти
Дзвоніть коли угодно без урахування всякої срані вишевисказуванной
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18.05.2022 18:31 Відповісти
наразі так "маскуються" оперний співак, хормейстер та головний диригент хору оперної студії:
https://twitter.com/Vanda71837730/status/1519368603690283009
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18.05.2022 18:39 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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18.05.2022 20:06 Відповісти
Хочу такой рингтон на телефон!
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19.05.2022 13:02 Відповісти
 
 