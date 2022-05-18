Дзвонар Михайлівського Золотоверхого виконав мелодію гімну українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО
Дзвонар Михайлівського Золотоверхого монастиря виконав мелодію гімну Українських Січових Стрільців "Ой, у лузі червона калина...".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання мелодії опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+28 Тетяна Тать
показати весь коментар18.05.2022 17:34 Відповісти Посилання
+18 Amber
показати весь коментар18.05.2022 17:44 Відповісти Посилання
+17 Dima30
показати весь коментар18.05.2022 17:34 Відповісти Посилання
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можна це зробити хоч би раз на день о 9-00 годині щОденним перезвоном у Михайдівському ?
ну БУДЬТЕ ТАКІ ЛАСКАВІ!
а от потім - було б доречно
реально, не врахувала
тоді може о 12
я думала трохи егоїстично- починати робочий день з такого передзвону був би клас!
але і о 12 було б СУПЕР
царя***** храни!
дзвонарем Михайлівського монастиря !
Подяка нашому дзвонареві 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
https://twitter.com/i/status/1521383618257760257
https://twitter.com/Vanda71837730/status/1519368603690283009