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У Нацгвардії показали, як спецпризначенці підривали мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком на Луганщині. ВIДЕО

Щоб зупинити наступ сил окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ деякий час назад було підірвано мости на ключовому сполученні, що йде з Рубіжного. Операція проводилася силами Бригада швидкого реагування Національної гвардії України, спецпризначенців ССО та Служби безпеки України.

Відповідне відео розміщене на сторінці Національної гвардій України, інфорує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підрив мостів надасть переваги в обороні контрольованої Україною частини Луганщини.

Дивіться також: Залізничний міст через Сіверський Донець був підірваний українськими бійцями разом з вагонами. ВIДЕО

Автор: 

міст (1247) Національна гвардія (1593) Луганська область (4902)


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Топ коментарі
+13
pora s kerchenskim uzhe razobratsa
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18.05.2022 20:39 Відповісти
+10
Ого , це ювелірна робота наших бійців 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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18.05.2022 20:39 Відповісти
+9
ССО та СБУ-респект...
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18.05.2022 20:40 Відповісти
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pora s kerchenskim uzhe razobratsa
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18.05.2022 20:39 Відповісти
Ого , це ювелірна робота наших бійців 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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18.05.2022 20:39 Відповісти
ССО та СБУ-респект...
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18.05.2022 20:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=38Nm8N59OYk&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 Почему сменили командующего ТРО?
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18.05.2022 20:41 Відповісти
новые танцы - на три месяца. Потом танцевать назначат другого. Метод работает.
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18.05.2022 21:03 Відповісти
Коли б так підірвали дамбу перед Антонівським мостом в Херсоні, навіть не сам міст, то була б друга ситуація сьогодні на півдні. Хоча залишалась біи дорога через каховську греблю, яку не можна підривати
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18.05.2022 20:52 Відповісти
Коррупция (и как следствие нищета долгие десятилетия) и вертикаль власти, где люди сами не думают, а без приказа сверху ничего сделать не могут. В таких условиях занес бабки 5-6 людям у власти и контролируешь абсолютно все. А плешивый в этом настоящий мастер, раз купил и Германию, и Франция, и долгое время Италия и Австрия были под ними. Еще в мэрии Петербурга начал, когда хотел сдать нефть, газ, природные ресурсы им за откаты. Я уверен, что даже среди воинов Азова в Мариуполе есть активные завербованные агенты, которые срывали планы эвакуации с кораблем, с вертушками (с тяжкими последствиями), ну и подбивали на съемки плохого обращения с кацапскими пленными и все по их методичкам. Сейчас спокойно пойдут к своим кураторам за наградой, предав тысячи своих товарищей всего лишь за деньги и то сравнительно небольшие. И пока есть коррупция, то так и будет, но она никуда же не делась даже сейчас. Нет ни гарантий раздачи оружия после войны как второй или первой поправки к Конституции, нет ни планов раскулачить Беню и его шестерок, нет ни конкретной зачистки предателей в раде и судах. Даже прямо сегодня противно смотреть, как некоторые люди наливают в бочки (замаскированные) бензин для перепродажи или тащат из-за границы роскошные авто, бесполезные с точки зрения военных действий, но при этом пошлину никакую не платят. Но они так и будут делать, пока парочку таких не повесят на дереве.
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18.05.2022 21:07 Відповісти
у мене завжди з'являлись божевільні ідеї пов'язані з водою. Є мрія прокопати канал з гирла дону по Маничу в Каспійське море (там найглибше б довелось рити до 20 м вглиб). Тоді б вода з Азову попадала б в Каспій. Можна було б його рівень регулювати... Ну то таке, спочатку захопимо Кубань, а там подивимось.
А каховську дамбу взагалі треба зруйнувати - вона абсолютно не потрібна нікому, тільки величезну кількість цінних земель затоплено. Скажуть, а як же зрошувальні канали, вода в наш Крим, коли відвоюємо? - кому треба, канал 220 км з Запоріжжя вирішує проблему.
Тільки як жахнути, щоб не постраждав Херсон і цивільні...
Рвати треба однаково, бо коли поженемо кацапів з правого берега Дніпра, вони однаково підірвуть і міст в Херсоні і греблю, причому зроблять це з максимальним знищенням наших міст і сіл.
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18.05.2022 21:41 Відповісти
Во дела - прямо среди бела дня подошли, неспеша заминировали и взорвали. Странно что орки такие объекты не охраняли.
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18.05.2022 20:53 Відповісти
они и не могли охранять, потому что не дошли до них, мосты взорвали, чтобы не дать им наступать на Северодонецк и Лисичанск
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18.05.2022 21:11 Відповісти
І руху по мосту ніякого.
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18.05.2022 21:03 Відповісти
про це треба говорити.
але більше потрібно розказати про
НЕ ПІДІРВАНІ МОСТИ напівдні та на півночі.
чаме через це за 3-5 годин орки дійшли до києва херсона та оточили маріуполь.
чи може не на часі????
хто, що хоче сховати від народу?
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18.05.2022 21:06 Відповісти
і ЯК на натискання кнопки впливає "15-ти кратна перевага" ворога? Від цього важко натиснути кнопку було на виході з Криму?
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18.05.2022 21:10 Відповісти
А. Андреев :

Недавно посмотрел сорокаминутный стрим Серга Марко о Чонгаре.

Полезный стрим.

Что я из него понял?

То, что наши не сдали юг без боя.

Наши были разгромлены на юге.

Практически полностью. Отошли лишь немногие, подавляющее большинство сложили головы под Чонгаром.

Случилось вот что (если верить Сергу Марко, а он никогда не был уличён во лжи).

рашисты огромными силами пошли на перешеек. Кратно превосходя наши силы.

Отработала их авиация и ракетные удары, которые привели к огромнейшим потерям личного состава наших подразделений.

Если бы был взорван мост - это остановило бы продвижение десятков тысяч рашистов и сотен единиц их бронетехники?

Нет.

Взорванный мост, возможно, задержал бы их продвижение на время прокладки понтонных переправ - на два-три часа. И это всё. Защищать перешеек уже было некому.

Равно, как и минированные участки перешейка не помогли бы. По той же причине - уже некому было защищать.

Значит ли это, что мост не надо было взрывать и что не надо было разминировать?

Не значит.

Взрывать мост надо было.

Какая-никакая, а задержка была бы.

Совсем несущественная... ни на недели, ни на дни... на пару-тройку часов, но была бы.

Так в чём был главный ***** защиты юга?

У нас там не было достаточных сил для защиты.

Можно ли было бы сконцентрировать там больше сил?

Нет.

Из того, что у нас было перед 24 февраля, там были все по-максимуму, неоткуда было снимать дополнительные бригады.

У нас нигде не было достаточно сил.

Все незначительные силы нашей небольшой АТОшной армии были размазаны по всей гигантской границе Украины... везде, кроме зоны ООС, будучи ничтожными для сдерживания сил врага на границе.

Главная ошибка Украины - мы не готовились к войне.

Вот если бы готовились, то перед перешейком стояли бы тысяч 30-50 войск... с ПВО, с танками, артиллерией. С эшелонированной обороной, врытой в землю, способной выдерживать ракетные и авиа удары.

А с теми крохами, что у нас стояли шансов удерживать перешеек (хоть со взрывом мостов, хоть без оных) хотя бы на день было невозможно. И оказалось невозможно по факту. Наши подразделения были уничтожены. Защищать было некому. И наши подразделения были беззащитны от ударов с воздуха. Это был разгром.

Лежит ли вина за этот разгром на Залужном?

Нет.

Эта вина лежит на политическом руководстве страны и на военном руководстве за последние несколько лет.

Перешеек должен был быть непроходимым для рашистов... или они должны были положить там многие десятки тысяч своих зомби и перейти по горам их трупов.

Для того, чтобы сделать перешеек непроходимым надо было укреплять его оборону много лет, а армию увеличить в 2-3 раза.

И это было возможно сделать.

Это сказал сам Зеленский: "Можно увеличить армию в 2-3 раза, но как тогда строить дороги?"

Из-за неправильно расставленных приоритетов во время ведения многолетней гибридной войны, Украина не создала сильной армии, способной защитить её от массированного вторжения рашистских войск. Армия была АТОшной - против сил лугандона, а не армии раши.

Власть не верила в нападение раши.

Власть не готовилась к войне.

Армия, способная сражаться на равных с армией раши только создаётся.

На создание такой армии надо минимум 3-6 месяцев... плюс к этому надо чем-то вооружить эту армию, а не просто собрать сотни тысяч людей... надо вооружить и обучить пользоваться оружием.

Нужны месяцы.

Они идут.

Армия создаётся. Начинает вооружаться.

Уйдут ещё месяцы, пока армия станет обученной и боеспособной.

К осени, может быть, в Украине будет новая армия.

Мы потеряли три года впустую.

Цена дорог не миллиарды гривен.

Цена дорог - десятки тысяч убитых и раненых, и разрушения на сотни миллиардов... не гривен... долларов.

Строили, блд, дороги...
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18.05.2022 22:30 Відповісти
А вы наверное все эти три года(хотя почему три?) день и ночь кричали-зп учителям и врачам НЕПЛАТИТЬ, дороги НЕСТРОИТЬ, ВСЕ НА АРМИЮ? Или все БЫЛО НАОБОРОТ? Ну и прикинте циферки,где бы мы зляли СТОЛЬКО ДЕНЕГ??? На дополнительные бригады,оружие,укрепрайоны,зп военым и строителям, и пр.пр.пр.??? Не забывайте что мы уже воюем на деньги партнеров. Ну и умных задним числом всегда много. "Мосты на Юге"- это уже прямо мем от рашаботов.
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19.05.2022 23:36 Відповісти
 
 