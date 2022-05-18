У Нацгвардії показали, як спецпризначенці підривали мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком на Луганщині. ВIДЕО

Щоб зупинити наступ сил окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ деякий час назад було підірвано мости на ключовому сполученні, що йде з Рубіжного. Операція проводилася силами Бригада швидкого реагування Національної гвардії України, спецпризначенців ССО та Служби безпеки України.

Відповідне відео розміщене на сторінці Національної гвардій України, інфорує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підрив мостів надасть переваги в обороні контрольованої Україною частини Луганщини.

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