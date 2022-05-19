"Нам все равно, сколько уничтожать стран - 28 или 32", - депутат Держдуми РФ Журавльов про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Росії Олексій Журавльов заявив, що війна Росії з НАТО буде ядерною, і йому байдуже, скільки країн входитиме до альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так Журавльов прокоментував наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

"Шведам і фінам треба розуміти прості речі: пряме боєзіткнення з ними можливе тільки тоді, коли ми будемо воювати з НАТО. Війна з НАТО буде ядерною. Тож нам байдуже, скільки країн знищувати - 28 чи 32", - заявив Журавльов на пропагандистському шоу.

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