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"Нам все равно, сколько уничтожать стран - 28 или 32", - депутат Держдуми РФ Журавльов про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Росії Олексій Журавльов заявив, що війна Росії з НАТО буде ядерною, і йому байдуже, скільки країн входитиме до альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так Журавльов прокоментував наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

"Шведам і фінам треба розуміти прості речі: пряме боєзіткнення з ними можливе тільки тоді, коли ми будемо воювати з НАТО. Війна з НАТО буде ядерною. Тож нам байдуже, скільки країн знищувати - 28 чи 32", - заявив Журавльов на пропагандистському шоу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Держдуми РФ Журавльов погрожує ядерним ударом по столицям Європи. ВIДЕО

Автор: 

Держдума (734) НАТО (6440) Фінляндія (1304) Швеція (953) ядерна зброя (1152)


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Топ коментарі
+72
Хоче стати другим жиріком. Але, по правді сказати, такими клоунами як жирік треба народитися. Не дотянує цей дурень у відео.
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19.05.2022 11:53
+48
СМИРИТЕЛЬНУЮ РУБАШКУ В СТУДИЮ!
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19.05.2022 11:54
+48
А может лучше одну недострану бензоколонку уничтожить?
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19.05.2022 11:55
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Чому ж "друга" армія світу і зразу ядерна зброя. Він не усвідомлює що при спробі запуску купа цих ******** може впасти московитам на їх же голови при запуску.
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19.05.2022 15:04 Відповісти
от унічтожиш 32 страни, де свій костюмчик купиш, та й автомобіль. )
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19.05.2022 15:06 Відповісти
Мізків не вистачає, *******
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19.05.2022 15:12 Відповісти
A nam pohuj skoka ruskih ubitj , adnavo ili vseh ...
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19.05.2022 15:47 Відповісти
Кацапи існувати взагалі не повинні. Бо це помилка цивілізації.
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19.05.2022 16:14 Відповісти
Кацапи завжди берехали як і на цей раз. Кацапи завжди нападали на тих, хто не в НАТО. Ядерної війни з НАТО не буде, бо кацапи сцикливі і перетворяться дійсно на радіаційну пиляку. Знову шантаж і погрози? Кацапи, вас уже ніхто не боїться, от Китай придивляється яку територію йому займати по Урал чи по Байкал, а решта то понти для дураків, точніше для московитів.
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19.05.2022 17:37 Відповісти
Нам всё равно, сколько защеку взять, 28 или 32. Надо будет и в очко примем.
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19.05.2022 17:40 Відповісти
бешеную кацапскую тварь пристрелить на месте!
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19.05.2022 18:34 Відповісти
Крашений пі3ga6oл...
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19.05.2022 22:23 Відповісти
Чмо болотне думає що ***** його до себе в бункер забере.
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19.05.2022 23:21 Відповісти
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