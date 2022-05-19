Можновладці на Черкащині намагались незаконно продати бронежилети на понад 12 млн грн. СБУ ліквідувала схему розкрадання гуманітарної допомоги. ВIДЕО

За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

Про це повідомляють у СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів", - йдеться у повідомленні.

Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

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Заходи із викриття правопорушень здійснює Департамент кібербезпеки СБУ у взаємодії зі слідчими ДБР та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.