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Можновладці на Черкащині намагались незаконно продати бронежилети на понад 12 млн грн. СБУ ліквідувала схему розкрадання гуманітарної допомоги. ВIДЕО

За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

Про це повідомляють у СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів", - йдеться у повідомленні.

Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського ВПК. ВIДЕО

Заходи із викриття правопорушень здійснює Департамент кібербезпеки СБУ у взаємодії зі слідчими ДБР та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ (12809) гуманітарна допомога (991) Бронежилет (154) розкрадання (213) Чернігівська область (904)


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Топ коментарі
+39
Пачіму ми ні в ната і ЄС?
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19.05.2022 12:09
+37
Схему ліквідували. А організаторів ліквідували? Чи й надалі займають державні посади?
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19.05.2022 12:24
+35
"Патріоти" срані - вивести їх на передову без броніків, які вони вкрали.
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19.05.2022 12:15
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На палю тварюк!
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19.05.2022 12:08 Відповісти
тебе ввели в оману, бронежЕлети - це, щось інше
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19.05.2022 12:22 Відповісти
Пачіму ми ні в ната і ЄС?
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19.05.2022 12:09 Відповісти
а давайте на цих реалізаторах краш тест зброї проводити?
без бронежилетів, їх жеж вже продали, ога?
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19.05.2022 12:14 Відповісти
Краще використати з користю, на розмінуванні.
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19.05.2022 12:17 Відповісти
нєєєє,
так вийде со смислом:
ось така муйня вбиває отак: І КАРТИНКА
а був би бронежилет, висякався б і побіг далі...
і також КАРТИНКА ПРИ ВЛУЧЕННІ ЗА НАЯВНОСТІ БРОНІКА
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19.05.2022 12:21 Відповісти
ТЦ "ЕПИЦЕНТР"
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19.05.2022 12:33 Відповісти
"Патріоти" срані - вивести їх на передову без броніків, які вони вкрали.
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19.05.2022 12:15 Відповісти
не знецінюйте поняття патріот. вживати його навіть у переносному значенні до цього біосміття є недопустимим.
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19.05.2022 12:28 Відповісти
Сволота...
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19.05.2022 12:16 Відповісти
Розстріляти ! И забути !
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19.05.2022 12:17 Відповісти
Зеля и расстреляет своих партнеров Герег? Не смешите его тапочки. Им что пандемия, что война - повод обогатиться.
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19.05.2022 15:03 Відповісти
тут хтось питав чому волонтери весь час просять допомоги .

З.І. І чому ж це нам не дають HIMARS і допомогу блокують в сенаті, нам шо не довіряють ?
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19.05.2022 12:19 Відповісти
Не пересмикуй, лошара. Озброєння поступає через відповідні підрозділи МТЗ ЗСУ. А у повідомленні - про спонсорську допомогу.
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19.05.2022 15:06 Відповісти
Не изображай из себя целку, типа ты ничего не понял, сейчас военное время
Сейчас и накуй послать могут
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19.05.2022 15:17 Відповісти
Схему ліквідували. А організаторів ліквідували? Чи й надалі займають державні посади?
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19.05.2022 12:24 Відповісти
З повідомлення зробив два висновки:
1. Дуже добре, що почали робити САМІ, бо зі Штатів і з Канади йдуть не менше 2-х тижнів. Та й коштують кевларовий шолом+каска(ІІІ-а ступінь захисту) від 1400 канадських доларів + доставка + розтаможка.
ІІ. ДОБРЕ, що почали ловити і говорити про ЦЕ.
ІІІ. ПОГАНО, що ці ******** ще дихають.
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19.05.2022 12:24 Відповісти
немає зараз ніякої розтаможки!
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19.05.2022 13:09 Відповісти
В мене у квітні ще була, окрім гуманітарних посилок. Все, що більше 100євро. Можете скинути адресу чи сам документ?
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19.05.2022 13:24 Відповісти
Залежно як везти.
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19.05.2022 13:26 Відповісти
Уточніть, це дуже важливо.Мені потрібно було везти АДРЕСНО, на підрозділ, чи на довірену людину від підрозділу.
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19.05.2022 15:02 Відповісти
Висновок №ІІІ найактуальніший! Але чомусь "не на часі"
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19.05.2022 14:52 Відповісти
Хто так вирішив?
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19.05.2022 15:00 Відповісти
Розстріл поверніть, хоч би на військовий час.
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19.05.2022 12:25 Відповісти
Кто должен вернуть? Те кто и воруют? Это тот же Эпицентр что и торговал масками которые боневтик встречал...
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19.05.2022 12:36 Відповісти
Вернут, и расстреляют вместо себя - тебя. За типа "подрыв авторитета государственных органов власти"!
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19.05.2022 13:10 Відповісти
Діючих осіб - до стовпа!
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19.05.2022 12:30 Відповісти
Это про Эпицентр?
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19.05.2022 12:31 Відповісти
Гниди
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19.05.2022 12:32 Відповісти
Те самые броники в "Епицентре"
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19.05.2022 12:32 Відповісти
Выпустят под залог,как обычно!Потом неустойку еще выплатят!Ну и конечно вернётся назад на своё рабочее место!обычно у нас так
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19.05.2022 12:33 Відповісти
От. А тут ще бочку котили на Юрія Швеця за те, що він піднімав тему розкрадання гуманітарної допомоги. До речі, ОПа це також активно заперечувала.

https://www.youtube.com/watch?v=OveBH2SdLHI Бронежилеты для ВСУ продаются в Эпицентре. Кто за это ответит - Максим Плехов.
https://www.youtube.com/watch?v=OveBH2SdLHI В эфире Радио НВ Максим Плехов (Львовский Оборонный Кластер).
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19.05.2022 12:34 Відповісти
Згідно з інформацією Максима Плєхова, організація якого (Львівський Оборонний Кластер) саме й виробляє вкрадені бронежилети, "Епіцентр" придбав бронежилети законно. Всі належні документи у них є. Слід злочинців привів до компанії "Венето". Вони відомі виробництвом матрасів, медичних масок. Ця компанія, до речі, має юридичну адресу в Черкасах.

Погугливши, виявилося, що справжній власник фірми "Венето", - відомий шахрай Міша Бродський. Зареєстрована фірма на його дружину Світлану і сина Юрія.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39457891/
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19.05.2022 13:02 Відповісти
А СБУ ,первый раз замужем не знает , что если , родственник идёт в тер оборону, то бронежилет ему надо купить . И прикиньте в АТБ не продают
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19.05.2022 12:35 Відповісти
СБУ , что первый раз, замужем, не знают ,что если родственник идёт в тер оборону то броник, ему надо купить, а АТБ их не продаёт,
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19.05.2022 12:40 Відповісти
Чому не пишите Ф.І.О яку посаду займали???
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19.05.2022 12:40 Відповісти
Організував схему відомий аферист Міша Бродський, - це його фірма "Венето" розукомплектовувала крадені бронежилети (знаєте, як крадені автомобілі теж часто розбирають), ставила інші бронеплити, і продавала у "Епіцентр" під виглядом своїх власних.

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19.05.2022 13:22 Відповісти
Цю пику ніхто не киздив? Скотиняка.
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19.05.2022 14:58 Відповісти
Это что супруги Гэрэги решили в своих эпицентрах на войне нажиться? Ну и шо бубочка ты не знаешь что в этом случае предпринять или тебе каломыйский сказал не трогать??? Я бы все это добро (Броники камуфляж, саперные лопаты, топоры, ножи и прочее добро двойного назначения) изъял из магазинов за бесплатно и отправил на фронт. Ибо не *** быть такими хитрыми и жадными.
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19.05.2022 12:45 Відповісти
Фірма "Венето", яка шиє матраси, належить Міші Бродському (записана на його дружину і сина).
Встановлено, що крадені бронежилети там розукомплектовували, ставили інші бронеплити, і видавали за свою продукцію. Потім продавали у мережу "Епіцентр".
Чохли крадених бронежилетів насправді були зроблені підприємствами Львівського Оборонного Кластеру, який є одним єдиним офіційним координатором МінОборони України з виробництва і постачання бронежилетів до ЗСУ.
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19.05.2022 13:12 Відповісти
от тому і війну не оголошують...Бо гереги і Міши проти...
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19.05.2022 14:34 Відповісти
https://provce.ck.ua/skhozhi-na-humanitarku-v-epitsentri-vyluchyly-z-prodazhu-************-cherkaskoho-vyrobnyka/ https://provce.ck.ua/skhozhi-na-humanitarku-v-epitsentri-vyluchyly-z-prodazhu-************-cherkaskoho-vyrobnyka/

Ось,що пише наше черкаське видання з цього приводу.
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19.05.2022 12:54 Відповісти
Націоналізовано вже матрасню чи не на часі ще?
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19.05.2022 15:10 Відповісти
І що їм буде?Та нічого !Доки не почнуть рострілювати толку не буде
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19.05.2022 13:05 Відповісти
а казали шо Швець брехав А он воно як - вже другий приклад перед очима
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19.05.2022 13:08 Відповісти
Безкарність стимулює злочинність і породжує безнадію. Потім люди виїжджають з країни.
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19.05.2022 13:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hXQ3ynZWaQQ
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19.05.2022 14:01 Відповісти
А розстріляти нах.
І знову жодного призвища.і тому як крали,так і будуть продовжувати,нічого не міняється.значить влада в долі.
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19.05.2022 14:44 Відповісти
Хрєн там сбу виявила. Виробники самі наткнулись в епіцентрі на свій товар. Проспала сбу. Та то такє, аби колоборантів ловили.
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19.05.2022 15:46 Відповісти
Передадуть до ЗСУ... Ага, щас! В вещдоках застрянут, пока не поутихнет, потом опять на реализацию, типа, конфискат
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19.05.2022 15:56 Відповісти
После того, как Юрий Швец поднял тему разворовывания военного снаряжения из США на складах, зеленые его обгадили, как могли. Типа, фактов нет, мы не такие и проч.
А оно вишь как. Производитель случайно зашел в Эпицентр..., СБУ "ликвидувала" и никаких следов.. Опять все зеленые честные патриоты.
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19.05.2022 16:00 Відповісти
почему данный персонаж не говорит кого и сколько расстреляли , по законам военного времени
с его слов - присекли , раскрыли и отпустили на волю
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19.05.2022 16:51 Відповісти
Юрій Швец казав, що розкрадають гуманітарку, але люся -арестович відписав, що ніколи, ніде і все таке. і раптом 12 млн на гуманітарці. зелені ублюдки.
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19.05.2022 17:36 Відповісти
 
 