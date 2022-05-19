Можновладці на Черкащині намагались незаконно продати бронежилети на понад 12 млн грн. СБУ ліквідувала схему розкрадання гуманітарної допомоги. ВIДЕО
За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.
Про це повідомляють у СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів", - йдеться у повідомленні.
Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.
Заходи із викриття правопорушень здійснює Департамент кібербезпеки СБУ у взаємодії зі слідчими ДБР та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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без бронежилетів, їх жеж вже продали, ога?
так вийде со смислом:
ось така муйня вбиває отак: І КАРТИНКА
а був би бронежилет, висякався б і побіг далі...
і також КАРТИНКА ПРИ ВЛУЧЕННІ ЗА НАЯВНОСТІ БРОНІКА
З.І. І чому ж це нам не дають HIMARS і допомогу блокують в сенаті, нам шо не довіряють ?
Сейчас и накуй послать могут
1. Дуже добре, що почали робити САМІ, бо зі Штатів і з Канади йдуть не менше 2-х тижнів. Та й коштують кевларовий шолом+каска(ІІІ-а ступінь захисту) від 1400 канадських доларів + доставка + розтаможка.
ІІ. ДОБРЕ, що почали ловити і говорити про ЦЕ.
ІІІ. ПОГАНО, що ці ******** ще дихають.
https://www.youtube.com/watch?v=OveBH2SdLHI Бронежилеты для ВСУ продаются в Эпицентре. Кто за это ответит - Максим Плехов.
https://www.youtube.com/watch?v=OveBH2SdLHI В эфире Радио НВ Максим Плехов (Львовский Оборонный Кластер).
Погугливши, виявилося, що справжній власник фірми "Венето", - відомий шахрай Міша Бродський. Зареєстрована фірма на його дружину Світлану і сина Юрія.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39457891/
Встановлено, що крадені бронежилети там розукомплектовували, ставили інші бронеплити, і видавали за свою продукцію. Потім продавали у мережу "Епіцентр".
Чохли крадених бронежилетів насправді були зроблені підприємствами Львівського Оборонного Кластеру, який є одним єдиним офіційним координатором МінОборони України з виробництва і постачання бронежилетів до ЗСУ.
Ось,що пише наше черкаське видання з цього приводу.
І знову жодного призвища.і тому як крали,так і будуть продовжувати,нічого не міняється.значить влада в долі.
А оно вишь как. Производитель случайно зашел в Эпицентр..., СБУ "ликвидувала" и никаких следов.. Опять все зеленые честные патриоты.
с его слов - присекли , раскрыли и отпустили на волю