Воїни ДШВ передали окупантам "вітання" з Днем вишиванки на снарядах до гаубиць. ВIДЕО
Бійці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки написали на снарядах до гаубиць вітання до свята та "відправили" ворогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Командуванні ДШВ ЗСУ.
"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки передають "вітання" російським окупантам! Смерть російським окупантам! ДШВ - Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні командування.
На відео захисники та захисниці розфаробовують снаряди "найщирішими" привітаннями ворогу та запускають їх по російських окупантах.
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+14 Jimmy Hill
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+12 Чайка Київ
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+11 MausMike
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