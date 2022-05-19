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Воїни ДШВ передали окупантам "вітання" з Днем вишиванки на снарядах до гаубиць. ВIДЕО

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки написали на снарядах до гаубиць вітання до свята та "відправили" ворогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Командуванні ДШВ ЗСУ.

"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки передають "вітання" російським окупантам! Смерть російським окупантам! ДШВ - Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні командування.

На відео захисники та захисниці розфаробовують снаряди "найщирішими" привітаннями ворогу та запускають їх по російських окупантах.

Також дивіться: Україна відзначає День вишиванки. ВIДЕО

привітання (730) ЗСУ (7540) Десантно-штурмові війська (219) День вишиванки (18)


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Топ коментарі
+14
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19.05.2022 12:32
+12
Зі святом вас, рідненькі !!! Бережи вас Господь!
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19.05.2022 12:45
+11
Вдягнемо кацапню в красівоє.
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19.05.2022 12:33
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Як гарно.
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19.05.2022 12:31 Відповісти
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19.05.2022 12:32 Відповісти
Вдягнемо кацапню в красівоє.
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19.05.2022 12:33 Відповісти
Та https://www.panteon.lviv.ua/%D0%9E%D0%B4%D1%8F%D0%B3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B8/ за̀просто!
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19.05.2022 12:39 Відповісти
Это красивые жизнеутверждающие вещи.
Вопрос- кто знает, что сейчас происходит с защитниками Мариуполя
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19.05.2022 12:35 Відповісти
около 1,5-2 кк сидят на азовстали,350-400 у кацапов в казематах,а там будем смотреть будет обмен или нет?
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19.05.2022 12:44 Відповісти
Плохие предчувствия не отпускают, не понимаю как можно было верить тому кому верить нельзя.
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19.05.2022 12:51 Відповісти
А кто, *****, ему верит?
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19.05.2022 13:40 Відповісти
Дай Бог,чтоб не ошибся...
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19.05.2022 12:44 Відповісти
Зі святом вас, рідненькі !!! Бережи вас Господь!
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19.05.2022 12:45 Відповісти
И на выстрелах к БМД...
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19.05.2022 13:09 Відповісти
Забросали цветочками, как они мечтали.
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19.05.2022 14:02 Відповісти
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20.05.2022 09:41 Відповісти
 
 