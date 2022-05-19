"Весь пророссийский настрой в Украине почему-то с падающими бомбами исчез", - російський нацист Дьомушкін. ВIДЕО

Російський нацист Дмитро Дьомушкін заявив, що гроші на просування ідей "Русского мира" в Україні потрачені марно, а з початком повномасштабного вторгнення проросійські настрої в Україні майже зовсім зникли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дьомушкін сказав в інтерв'ю російським пропагандистам. Він нагадав про випадок, коли українська бабуся задвохсотила 8 російських солдат своїми пиріжками і навів приклад, коли "денеерівець" повикидав усі терористичні прапори, бо його "папа сидит в бомбоубежище в Харькове".

"Весь пророссийский настрой в Украине почему-то с падающими бомбами исчез", - сказав він.

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