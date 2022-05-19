Затримано брата екснардепа-втікача Царьова. Готував диверсії та розраховував на крісло глави Дніпропетровської ОВА, - СБУ. ВIДЕО
СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії у східних регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними української спецслужби, цей родич колишнього народного депутата-зрадника, ініціатора "новоросії" і поплічника президента-втікача Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.
Як зазначається, після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду. А саме – на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
"Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності та запобігли неминучим негативним наслідкам.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина РФ.
За даними слідства, брат екснардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він не поділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і при якому його родич був впливовою особою.
Всі ці роки він вів тихий і непримітний спосіб життя, і підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території РФ.
Наразі фігуранту оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
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Степан Семенов
@Степан_Семенов
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