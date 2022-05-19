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Затримано брата екснардепа-втікача Царьова. Готував диверсії та розраховував на крісло глави Дніпропетровської ОВА, - СБУ. ВIДЕО

СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії у східних регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними української спецслужби, цей родич колишнього народного депутата-зрадника, ініціатора "новоросії" і поплічника президента-втікача Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду. А саме – на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності та запобігли неминучим негативним наслідкам.

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Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

За даними слідства, брат екснардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він не поділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і при якому його родич був впливовою особою.

Всі ці роки він вів тихий і непримітний спосіб життя, і підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території РФ.

Наразі фігуранту оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Автор: 

затримання (4339) Царьов Олег (176) диверсія (348) Дніпропетровська область (3716)


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Топ коментарі
+45
таким зразу треба ноги відрубувати .. щоб не втік
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19.05.2022 14:24
+43
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19.05.2022 14:22
+32
Мерзотника потрібно повісити на центтральній площі Дніпра , щоби іншим не повадно було зраджувати свою краіну !!
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19.05.2022 14:24
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19.05.2022 14:22 Відповісти
ШтА
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19.05.2022 14:53 Відповісти
"валинская рєзня!" (с)
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19.05.2022 15:08 Відповісти
Шта, мишка спекся.
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19.05.2022 15:18 Відповісти
таким зразу треба ноги відрубувати .. щоб не втік
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19.05.2022 14:24 Відповісти
і руки - щоб не повісився...
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19.05.2022 14:26 Відповісти
Нє, щоб не повісився тра голову відрубати...
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19.05.2022 14:40 Відповісти
і в сраку пороху напхати щоб не срав...
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19.05.2022 21:05 Відповісти
машингвери штурмгевери, відкривай паскуда двері...
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19.05.2022 14:24 Відповісти
Повесить, при попытке бегства.
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19.05.2022 14:24 Відповісти
Мерзотника потрібно повісити на центтральній площі Дніпра , щоби іншим не повадно було зраджувати свою краіну !!
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19.05.2022 14:24 Відповісти
Дурні, дурнями, а посаду собі чималу хотіли...
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19.05.2022 14:27 Відповісти
чверть Дніпра як царьови...
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19.05.2022 14:27 Відповісти
Ну так вони ж зрозуміли,що даремно обісралися на початку,а тепер збагнули,що ім нічево нє будет ,бо зелень їх врятує і відмаже.
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19.05.2022 14:33 Відповісти
вірю...багато їх є..
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19.05.2022 14:34 Відповісти
на дибу його
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19.05.2022 14:28 Відповісти


Степан Семенов

@Степан_Семенов

https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE?src=hashtag_click #Дніпро Знайома скаржись: потянула доньку (13 лет) до детского психолога, бо її мала завзято коллекціонує фото дохлої русні. А психологіня каже: "та це ніяке не збочення, я теж їх збираю". Потом вони півгодини пересмотрели доньчіну коллекцию, та ще й обмінювалися фотками.
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19.05.2022 14:29 Відповісти
Росте ґенерація, котра розуміє вже, що таке москалі. Слава нації!
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19.05.2022 14:41 Відповісти
МалА мАла колекцію "Хароших моZZкалів"
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19.05.2022 14:50 Відповісти
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19.05.2022 14:29 Відповісти
і це одне із перших ,,ліц держави".жах..
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19.05.2022 21:33 Відповісти
Він особисто планував закладати вибухівку??? Де решта тварюк? Чи ще не на часі,як і стаття 111 ?
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19.05.2022 14:29 Відповісти
А ви звернули увагу, що всі ці затримання і підозри зеленої команди відносяться виключно до люмпенізованої частини рашистських колаборантів. Тих, хто вже багато років крупно качає прорашистські настрої в країні (бойко, портнов, королевська, льовочкін, шуфрик, труха та ін), зелені виродки абсолютно не чіпають
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19.05.2022 14:30 Відповісти
А шуФрич вже тютю за кордоном. Атец багатоватний
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19.05.2022 15:01 Відповісти
А ти звернув увагу, що крайнім часом тебе форум посилає слідом за флаХманом??? Спам, без емоцій...
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19.05.2022 15:40 Відповісти
Перепрошую, а в чому конкретно він не правий? Вся влада у зелених, можна всіх негідників і ворогів України було посадить за тиждень. І де? Посадили...до себе в партію посадили? І шо, знов ва всьом парашенка вінават? Ідіоти.
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19.05.2022 16:32 Відповісти
...але тільки при зеленій шоблі вони повилазили зі схронів і повернулися в країну (Коломойський, Портнов) - і почали розвалювати тільки но відбудовану країну! а апогеєм діяльності всієї цієї ******* стала широкомасштабна війна! так шо не придурюйся Боґя, ти чудово усвідомлюєш вирішальну роль зеленої шобли у цьому процесі
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19.05.2022 23:03 Відповісти
В смислі портнов? портнов - то їх друг, брат і партнер, що ненавидить Пороха чи не більше за зелених... Хто ж його посадить?..
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20.05.2022 07:09 Відповісти
Краще б ЗЛІКВІДОВАНО, бо ж знайдуться завжди адвокати для диявола...
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19.05.2022 14:31 Відповісти
А шуфрич, волошин, альона бандарєнка, бойко, скорик,лукаш, піховшек, співак, мураєв,рабінович і т.д. Де вони, СБУ????
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19.05.2022 14:32 Відповісти
Мда..Не справляется Баканов.Надо назначить на его место Юзика.Ну или кого нибудь из "Мамахохотала".
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19.05.2022 15:09 Відповісти
Два брата -дегенерата.. , а туда же--к тёплому корыту..Але там крім них мразоти повним-повно
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19.05.2022 14:36 Відповісти
В общем, они открыли воду людям в Мариуполе, хотя сами говорили, что 60% зданий восстановлению не подлежат, вся вода потекла по улицам, смывая уличные нечистоты и размывая могилы и подвалы с заваленными людьми. Можете видео на ютубе найти.

Лавров призвал ВОЗ «усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации»

Детали: Лавров рассказал гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адану Гебреису, что россия оказывается облегчает страдания мирных граждан в Украине.

Он попросил главу ВОЗ надавить на официальный Киев, чтобы мы не мешали российским стараниям.

Верх цинизма и абсолютно параллельная реальность.
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19.05.2022 14:40 Відповісти
Заметьте, наши говорили, что город на 90% разрушен, при этом, что его естественно обстреливали кацапы, а кацапы - наоборот, что его обстреливали мы сами(сами себя), но при этом он разрушен только на 60%. Понимают, что никто в их байки про обстрел самих себя не поверит, не решились реальные цифры привести.
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20.05.2022 07:13 Відповісти
Добавляйте відразу 111 статтю, державна зрада.
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19.05.2022 14:43 Відповісти
У Шарікова ще брат є? Швондер?
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19.05.2022 14:44 Відповісти
И не один.
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19.05.2022 15:20 Відповісти
Ги. А кажуть що "пророZZійські настрої впали разом з першими бомбами". А я стверджую що навпаки. Така вже наша нація припежж...на. Було немало хохлів (не українців) а стало ще більше. Мля, тут для СБУ роботи - не початий край!
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19.05.2022 14:54 Відповісти
У очільника СБУ дружина кацапка.Це все,що потрібно знати про роботу СБУ.
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19.05.2022 15:12 Відповісти
А на вид даже - человек. Из какой откуда они берутся?
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19.05.2022 15:15 Відповісти
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19.05.2022 15:23 Відповісти
Виділить йому окремий кабінет! З "кормушкою" в дверях! Пожиттєво!
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19.05.2022 15:25 Відповісти
В жомову яму скотину!
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19.05.2022 15:47 Відповісти
На шибеницю гниду!
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19.05.2022 16:08 Відповісти
Нема більше в світі такоі держави, як Украіна, щоб в ній жило стільки наволочі, яка іі ненавидить.
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19.05.2022 16:50 Відповісти
Відправте його до брата. Нехай з'єднаються.
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19.05.2022 17:16 Відповісти
Москалі є?
Шта?
На гілляку...
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19.05.2022 17:30 Відповісти
Стільки ресурсів витрачається на доведення очевидного та притягнення до т.з. суду...
Що вам зараз заважає діяти за умовами військового стану?
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19.05.2022 18:10 Відповісти
теперь пусть расчитывает на место у параши и диетпитание
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19.05.2022 21:46 Відповісти
"Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою" - та не виключено, що суд відпустить під заставу, або на поруки шуфричу-бойку-рабіновічу.
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20.05.2022 09:14 Відповісти
ВСЁ ЗДАЛ )))
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20.05.2022 09:31 Відповісти
 
 