"Кидают, как мясо. Нет смысла это терпеть. Лучше пойду воевать за нормальную страну": допит двох російських гвардійців 2-ї Таманської дивізії, взятих у полон. ВIДЕО

Українські бійці полонили двох росіян на Харківщині.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, що опублікував відеозапис їхнього допиту, після розгрому військ РФ під Ізюмом, один з полонених виявив бажання перейти на бік України, і воювати "за свободную Росию". Також полонені зізнаються у мародерстві, пояснюючи це тим, що "украинское все красивое"

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