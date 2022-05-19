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"Кидают, как мясо. Нет смысла это терпеть. Лучше пойду воевать за нормальную страну": допит двох російських гвардійців 2-ї Таманської дивізії, взятих у полон. ВIДЕО

Українські бійці полонили двох росіян на Харківщині.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, що опублікував відеозапис їхнього допиту, після розгрому військ РФ під Ізюмом, один з полонених виявив бажання перейти на бік України, і воювати "за свободную Росию". Також полонені зізнаються у мародерстві, пояснюючи це тим, що "украинское все красивое"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні запрацював сайт із даними військовополонених росіян "Окупант"

Автор: 

армія рф (17346) Бутусов Юрій (3589) полонені (2261)


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Топ коментарі
+23
***! Воно ше й хоче потім перевезти в Україну свою мамашку.
Або, каже, в Крим, якщо Україна його відіб'є.
Танунах! Кацапського гамна нам і даром нє нать!
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19.05.2022 16:29
+11
З них такі гвардійці,як з гімна куля.
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19.05.2022 16:17
+10
Хренасе гвардійці, в них гвардійська бомжацька дивізія?
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19.05.2022 16:22
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19.05.2022 16:13 Відповісти
З них такі гвардійці,як з гімна куля.
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19.05.2022 16:17 Відповісти
Бубнят что-то, нихрена не слышно..
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19.05.2022 16:20 Відповісти
Хренасе гвардійці, в них гвардійська бомжацька дивізія?
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19.05.2022 16:22 Відповісти
Перевязать, накормить, напоить, по душам поговорить и... оскопить.
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19.05.2022 16:23 Відповісти
Та шо их допрашивать! Отрезать бубенцы и ухо и в подвал с одноразовым питанием.
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19.05.2022 16:24 Відповісти
***! Воно ше й хоче потім перевезти в Україну свою мамашку.
Або, каже, в Крим, якщо Україна його відіб'є.
Танунах! Кацапського гамна нам і даром нє нать!
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19.05.2022 16:29 Відповісти
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19.05.2022 16:40 Відповісти
На гілляку! Досить з нелюдями панькатися.
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19.05.2022 16:34 Відповісти
"Был на учениях" уже неактуально. Теперь "ходил, целился, но не стрелял, нет нет"!
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19.05.2022 16:35 Відповісти
Зачем морды их скрывают?
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19.05.2022 16:36 Відповісти
Ти диви, до Криму захотів Он там неорані простори Сибіру зачекались.
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19.05.2022 16:43 Відповісти
Ну, это когда Сибирь отобъём...
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19.05.2022 16:53 Відповісти
блин селфер на дупе себе напиши бутусов...или иди в окоп доннатер
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19.05.2022 16:52 Відповісти
Вы там с этими мразями аккуратнее, а то может быть, как в Николаеве - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/272415 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/272415

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19.05.2022 18:12 Відповісти
Так скот мокшанский, верный путираст.
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19.05.2022 19:16 Відповісти
Для начала пусть одностадника своего угандошит, а там посмотреть.
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19.05.2022 19:14 Відповісти
Окупанти мають чекати обміну а не воювати. Єдине на що їх можна використати це розбір завалів. Рабська праця не ефективна. Кацапи ліниві і тупі але надзвичайно хитрі в імітації праці. Тому по закінченні війни всіх нафуй з України!!! Все до чого торкаються їх ратиці стає "законтаченим" і користі Україні не приносить... Найгірше покарання яке я можу собі уявити це "жізнь" в **********. Всіх полоненних, прокацаплених і зрадників туди з довічною забороною вїзду в Україну!!!
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19.05.2022 20:17 Відповісти
А украинское все красивое ..даже орки понимают
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19.05.2022 20:50 Відповісти
А гімнюку навіть в голову не приходить просто працювати. Воно, тварюка, далі воювати хоче.
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19.05.2022 21:11 Відповісти
 
 