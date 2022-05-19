"Кидают, как мясо. Нет смысла это терпеть. Лучше пойду воевать за нормальную страну": допит двох російських гвардійців 2-ї Таманської дивізії, взятих у полон. ВIДЕО
Українські бійці полонили двох росіян на Харківщині.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, що опублікував відеозапис їхнього допиту, після розгрому військ РФ під Ізюмом, один з полонених виявив бажання перейти на бік України, і воювати "за свободную Росию". Також полонені зізнаються у мародерстві, пояснюючи це тим, що "украинское все красивое"
Топ коментарі
+23 ahuhu
показати весь коментар19.05.2022 16:29
+11 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар19.05.2022 16:17
+10 буков
показати весь коментар19.05.2022 16:22
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Або, каже, в Крим, якщо Україна його відіб'є.
Танунах! Кацапського гамна нам і даром нє нать!