Будь-які поступки щодо територіальної цілісності України є неприйнятими. Жодного умиротворення агресора, - Порошенко. ВIДЕО

Жодних поступок щодо територіальної цілісності України бути не може.

Про це заявив Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність".

Відповідаючи на запитання щодо слів президента Макрона про можливі "дипломатичні компроміси" у переговорах з Росією, Порошенко зауважив: "Сьогодні треба краще розуміти ситуацію. Перше – і це сигнал також для всіх лідерів Вільного світу – ніяких компромісів щодо територіальної цілісності. Бо інакше це так само, як запропонувати Франції віддати Путіну в обмін на стабільність Прованс чи Корсику. Просто неможливо".

"Друге – жодного умиротворення агресора. Адже Україна платить страшну ціну сьогодні. Російська армія воює не з українськими солдатами. Вони ґвалтують, знущаються, вбивають жінок, дітей, літніх людей. Цього не можна ніколи забути. І ми точно їм це не пробачимо", – говорить Порошенко.

"Ми робимо все можливе з тим, щоб повернути нашу країну до європейської сімʼї. Ми робимо все можливо для приєднання до НАТО, щоб зробити Європу більш безпечною. І ви не знайдете жодної іншої нації в світі, яка б хотіла миру більше, ніж ми. Ми готові до цього шляхом дипломатичних перемовин, політико-дипломатичними засобами, а також завдяки наших Збройним силам. Однак нам слід відділити ці дипломатичні перемовини", – пояснює Порошенко.

"Спочатку – негайне і безумовне припинення вогню, виведення російських військ, вирішення всіх гуманітарних проблем, звільнення заручників, тощо. Далі – умови безпеки", – говорить Петро Порошенко.

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П’ятий президент вкотре закликав Макрона приїхати до Києва, щоб краще зрозуміти позицію українців: "Це дуже важливо, адже дає можливість своїми очима побачити катастрофічні ситуації в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Андріївці, Ворзелі, Чернігові, та й в Києві. Кожного дня і ночі відбуваються нові атаки крилатими ракетами проти нас, які вбивають десятки цивільних. Ми знаємо, як це", – зауважує Петро Порошенко.