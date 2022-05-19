Будь-які поступки щодо територіальної цілісності України є неприйнятими. Жодного умиротворення агресора, - Порошенко. ВIДЕО
Жодних поступок щодо територіальної цілісності України бути не може.
Про це заявив Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність".
Відповідаючи на запитання щодо слів президента Макрона про можливі "дипломатичні компроміси" у переговорах з Росією, Порошенко зауважив: "Сьогодні треба краще розуміти ситуацію. Перше – і це сигнал також для всіх лідерів Вільного світу – ніяких компромісів щодо територіальної цілісності. Бо інакше це так само, як запропонувати Франції віддати Путіну в обмін на стабільність Прованс чи Корсику. Просто неможливо".
"Друге – жодного умиротворення агресора. Адже Україна платить страшну ціну сьогодні. Російська армія воює не з українськими солдатами. Вони ґвалтують, знущаються, вбивають жінок, дітей, літніх людей. Цього не можна ніколи забути. І ми точно їм це не пробачимо", – говорить Порошенко.
"Ми робимо все можливе з тим, щоб повернути нашу країну до європейської сімʼї. Ми робимо все можливо для приєднання до НАТО, щоб зробити Європу більш безпечною. І ви не знайдете жодної іншої нації в світі, яка б хотіла миру більше, ніж ми. Ми готові до цього шляхом дипломатичних перемовин, політико-дипломатичними засобами, а також завдяки наших Збройним силам. Однак нам слід відділити ці дипломатичні перемовини", – пояснює Порошенко.
"Спочатку – негайне і безумовне припинення вогню, виведення російських військ, вирішення всіх гуманітарних проблем, звільнення заручників, тощо. Далі – умови безпеки", – говорить Петро Порошенко.
П’ятий президент вкотре закликав Макрона приїхати до Києва, щоб краще зрозуміти позицію українців: "Це дуже важливо, адже дає можливість своїми очима побачити катастрофічні ситуації в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Андріївці, Ворзелі, Чернігові, та й в Києві. Кожного дня і ночі відбуваються нові атаки крилатими ракетами проти нас, які вбивають десятки цивільних. Ми знаємо, як це", – зауважує Петро Порошенко.
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Не розумію чому ви не можете купити один автомобіль і передати в ЗСУ.А як не можете то не пишіть дурню.
Не говорите, вы не можете этого знать.
зекоманда і не приховувала, що брала гроші у кремлівських.
і політтехнологіями ті щедро поділилися.
а брехні налили на Пороха стільки, що он і досі одрижка у зефанатів. які ви нікчемні люди, не можете навіть визнати свою помилку.
хоча, я думаю, це подоляківські боти в основному працюють. до більшості вже дійшло. тому що притомні люди можуть осмислювати те, що відбувається, а не жеруть ту лапшу, яку їм вішають на владному телеканалі.
Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
Повитирано все... Картинок - катма
Це ти - аби тільки Г+Г плюнути?
означает и политическую культуру, т.е., наличие официальной оппозиции, дебаты, работа
оппозициолнных ТВ каналов (да, да, я имею ввиду Порошенко). Это ж надо устроить гонения и
запрещать инакомыслие. То ли раша, то ли Африка. А потом удивляются, что основные лидеры Макрон и Шольц сторонятся. Надо уметь не только призывать народы, но общаться с лидерами,
без оскорблений (то ли пролетарское, то ли фамильярное "печёночная колбаса",- это же не у пивной стойки), с уважением, вы ведь хотите что то от них. Обращаю внимание власти, иностранные разведки хорошо работают, они знают всё, что здесь делается и что замыслили.
За Гетьмана Порошенко не стыдно, он мотается по заграницам, создаёт там положительное мнение о нашей стране, как и здесь, во Франции, приглашает, но не требует.
Граждане от власти, не позорьте уже украинскую нацию.
клан євреїв , росіян, кавказців.
Зе просить, Порох вимагає і до Пороха більше прислуховуються.