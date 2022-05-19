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Будь-які поступки щодо територіальної цілісності України є неприйнятими. Жодного умиротворення агресора, - Порошенко. ВIДЕО

Жодних поступок щодо територіальної цілісності України бути не може.

Про це заявив Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність". 

Відповідаючи на запитання щодо слів президента Макрона про можливі "дипломатичні компроміси" у переговорах з Росією, Порошенко зауважив: "Сьогодні треба краще розуміти ситуацію. Перше – і це сигнал також для всіх лідерів Вільного світу – ніяких компромісів щодо територіальної цілісності. Бо інакше це так само, як запропонувати Франції віддати Путіну в обмін на стабільність Прованс чи Корсику. Просто неможливо".

"Друге – жодного умиротворення агресора. Адже Україна платить страшну ціну сьогодні. Російська армія воює не з українськими солдатами. Вони ґвалтують, знущаються, вбивають жінок, дітей, літніх людей. Цього не можна ніколи забути. І ми точно їм це не пробачимо", – говорить Порошенко.

"Ми робимо все можливе з тим, щоб повернути нашу країну до європейської сімʼї. Ми робимо все можливо для приєднання до НАТО, щоб зробити Європу більш безпечною. І ви не знайдете жодної іншої нації в світі, яка б хотіла миру більше, ніж ми. Ми готові до цього шляхом дипломатичних перемовин, політико-дипломатичними засобами, а також завдяки наших Збройним силам. Однак нам слід відділити ці дипломатичні перемовини", – пояснює Порошенко.

"Спочатку – негайне і безумовне припинення вогню, виведення російських військ, вирішення всіх гуманітарних проблем, звільнення заручників, тощо. Далі – умови безпеки", – говорить Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступу Фінляндії та Швеції до НАТО без України недостатньо для безпеки в Європі, - Порошенко. ВIДЕО

П’ятий президент вкотре закликав Макрона приїхати до Києва, щоб краще зрозуміти позицію українців: "Це дуже важливо, адже дає можливість своїми очима побачити катастрофічні ситуації в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Андріївці, Ворзелі, Чернігові, та й в Києві. Кожного дня і ночі відбуваються нові атаки крилатими ракетами проти нас, які вбивають десятки цивільних. Ми знаємо, як це", – зауважує Петро Порошенко.

Автор: 

армія рф (17346) перемовини (2871) Порошенко Петро (15171) путін володимир (23803) росія (65129) суверенітет (67) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+53
был, но 75% решили - хуже не будет, пойдем на шашлыки и хоть поржем , грех так говорить , конечно, но , скольких любителей ,, рускага мира,, изнасиловали , убили, искалечили их любимцы ? даже сомневаюсь что это их научило, дебил это навсегда , люди не меняются , ты можешь уехать из паРаши , но паРаша из тебя никогда. так что так , как то, и сколько таких сидит за границей, и потом они припрутся и будут качать свое дальше .
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19.05.2022 16:41
+47
Вся надія на Пороха,не можна допустит договорняків по здачі тереторій за нашими спинами..будьте пильні пане Гетьмане,бийте на сполох якщо що,Український народ вас підтримає!!!
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19.05.2022 16:37
+41
Да. нема президента в стране
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19.05.2022 16:32
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А ви задавались питанням скільки коштує ця єскадрилья.і скільки зараз має статків Порошенко.
Не розумію чому ви не можете купити один автомобіль і передати в ЗСУ.А як не можете то не пишіть дурню.
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19.05.2022 17:43 Відповісти
То может гундосик хоть одни берцы в ЗСУ купит? Или он не долларовый миллионер? А, уже миллиардер? Ну, тогда ладно ...)
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19.05.2022 18:09 Відповісти
******,так ******,одна фка це 50 лямів за штуку,ескадрилья це 12 машин,уже 600 лямів.за 12 ПУСТИХ машин,без зброї,ЗІП техніків і пілотів,плюс зброя і це уже +/-млрд баксів,а більше нічого не хочеш "какая разніца"? ржи скука тепер,****** дави на жалість тому "кто никому ничего не должен"
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19.05.2022 23:10 Відповісти
Кто, по-вашему, этот мощный старик?
Не говорите, вы не можете этого знать.
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19.05.2022 17:23 Відповісти
Прорвало каналізацію потекло зелене лайно.
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19.05.2022 17:52 Відповісти
"Жму руку...обнимаю" - Очередной ольгинский бот лажает на цитировании пленок Деркача,против которого США ввели санкции,как агента ФСБ...И где вас таких тупых набирают?
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19.05.2022 18:07 Відповісти
Путлер сказав у 2018-му про вибори президента в Україні - хто завгодно, тільки не Порох. і ФСБ почало працювати. а коломойський, його канал г+г, купа ботів почали підгавкувати.
зекоманда і не приховувала, що брала гроші у кремлівських.
і політтехнологіями ті щедро поділилися.
а брехні налили на Пороха стільки, що он і досі одрижка у зефанатів. які ви нікчемні люди, не можете навіть визнати свою помилку.
хоча, я думаю, це подоляківські боти в основному працюють. до більшості вже дійшло. тому що притомні люди можуть осмислювати те, що відбувається, а не жеруть ту лапшу, яку їм вішають на владному телеканалі.
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19.05.2022 18:09 Відповісти
«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!

Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!

А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів

І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
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19.05.2022 18:40 Відповісти
а ну курва давай,за чиєго "правління" а ******?
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19.05.2022 23:12 Відповісти
Щось десь так -

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20.05.2022 12:27 Відповісти
Програма згвалтування мізків українців почалась відразу як Порох став президентом, кремль побачив чітко що Порох робить з України сильну державу, тому думаю допомога Коломойському була з кремля конрєтная і великая. Так зявився проект "Зе актор пан Голобородько","Свій пацан з кварталу", "Борцун з олігарахами". Українці зі згвалтованими мізками замість визнати акт насилля над своєю свідомістю, сприйняли його за акт любові і захисту. Це триває і досі - ПРОЕКТ БоНеВтік у разгарі як то кажуть.
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20.05.2022 12:33 Відповісти
Ех, нема митрика з його картинками з касапських сайтів, які займаються фейками; вчора на аналогічній інфі він перестарався
Повитирано все... Картинок - катма
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19.05.2022 19:28 Відповісти
Цікаво, хто зараз на перодовій боронить Україну? Невже ті 27 відсотків, які проголосували за пороха? Я,наприклад знаю декількох хлопців які голосували за ЗЕ,але воюють на фронті і справно нищать путліровців.....Зараз війна,жорстока війна(не жорстокої не буває) і не треба ділити на відсотки.....Після перемоги,нашої ПЕРЕМОГИ, напевно вже чубатитися не будите!! Слава Українні!!!
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19.05.2022 19:56 Відповісти
Ніхто не заперечує героїзм і самопожертву Воїнів-захисників України.Але констатувати в міру можливостей до чого призвели голосування в 2019 році нам ніхто не має права заборонити. Особливо після "пройобів і сліпоти"перед початком і на перших днях війни владної команди. Питань виникло ну дуже багато.. Ну а зараз не видно якихось змін на краще:дєрмакі, подлякі, арачмоні, верещучки і компанія надалі рулять, ніби нічого не трапилось.
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19.05.2022 20:53 Відповісти
а сколько тех 73% уже погибли из-за предательства или тупости команды зеленского
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19.05.2022 21:22 Відповісти
о бидло "какая разніца".то нова методичка так зализату сраку ********* мовляв війна все спише? не спише бидло не мрій,бидло теж має відповдати за своє бидляче рішення
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19.05.2022 23:14 Відповісти
* Україні*
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19.05.2022 19:57 Відповісти
*Україні*
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19.05.2022 20:02 Відповісти
а давай мы твою квартиру предадим беженцам а потом хатынки всей зеленой шоблы..
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19.05.2022 21:23 Відповісти
в ********* Києві - біженці?
Це ти - аби тільки Г+Г плюнути?
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19.05.2022 21:32 Відповісти
Ти здивований? У нас місяця не пройшло, як зняли блокаду Прямого сполучення з Центральною Україною нема - мости зруйновані по трасі і автомобілі їздять "дорозі Іллі Моровця", а в місті вже з"явилися втікачі з Західної України Знаю про львівських високопоставлених поліцаїв з сім"ями! І там не десяток а більше!
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20.05.2022 05:42 Відповісти
Украинской власти не хватает соображения, что стремиться и быть в европейском сообществе
означает и политическую культуру, т.е., наличие официальной оппозиции, дебаты, работа
оппозициолнных ТВ каналов (да, да, я имею ввиду Порошенко). Это ж надо устроить гонения и
запрещать инакомыслие. То ли раша, то ли Африка. А потом удивляются, что основные лидеры Макрон и Шольц сторонятся. Надо уметь не только призывать народы, но общаться с лидерами,
без оскорблений (то ли пролетарское, то ли фамильярное "печёночная колбаса",- это же не у пивной стойки), с уважением, вы ведь хотите что то от них. Обращаю внимание власти, иностранные разведки хорошо работают, они знают всё, что здесь делается и что замыслили.
За Гетьмана Порошенко не стыдно, он мотается по заграницам, создаёт там положительное мнение о нашей стране, как и здесь, во Франции, приглашает, но не требует.
Граждане от власти, не позорьте уже украинскую нацию.
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19.05.2022 20:05 Відповісти
так во власти сейчас не украинцы
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19.05.2022 21:27 Відповісти
це точно.
клан євреїв , росіян, кавказців.
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20.05.2022 09:46 Відповісти
а каломойский который привел вашу зеленую шоблу к власти - должен сидеть? или нет? зеленое падло
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19.05.2022 21:26 Відповісти
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21.05.2022 13:57 Відповісти
Нормальний політик Порошенко. Говорить без бумажки, своїми словами, дуже грамотно і переконливо, не хамить європейським політикам. П"ять років кацапи не хотіли з ним мати серйозних справ і великої війни в Україні не планували. Він був сильним чоловіком і президентом. А лайно ображених, яке полилось з 2018 року на всіх телеканалах олігархів, зробило свою чорну справу. Теперішня монобільшість вишукує і добре бачить помилки попередніх президентів, а свої помилки приховує, не розголошує, і не засуджує - " не на часі ". Всіх попередніх президентів обливає брудом і винить у тому, що наша Україна не така сильна і захищена, як Ізраїль, Швейцарія, Швеція, Фінляндія, Польща, Балтійські країни. Та тому ми такі відсталі в 21 столітті, що наші виборці є потомками колишніх комуністів, комсомольців, піонерів. Ми самі не доросли до того, щоб вибрати президентом справжнього УКРАЇНЦЯ, без родинних звязків з росією, з СРСР, з мишебратьями.
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20.05.2022 11:53 Відповісти
Хоч Порох не дає європейцям розслабитись і зняти частину санкцій з паРащі.
Зе просить, Порох вимагає і до Пороха більше прислуховуються.
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20.05.2022 12:23 Відповісти
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20.05.2022 12:36 Відповісти
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20.05.2022 12:39 Відповісти
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