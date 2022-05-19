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"Я "русскоязычный украинец", як люблять говорити наші сусіди, але готовий захищати Україну до останнього", - розвідник ЗСУ Олександр. ВIДЕО

Цензор.НЕТ продовжує розповідати про наших героїв, які на даний момент знаходяться в зоні бойових дій і протистоять російським окупантам.

У сьогоднішньому відео боєць-розвідник на ім'я Олександр, що воює з 2015 року і на даний момент перебуває під Донецьком.

"Мій бойовий шлях розпочався у 2015 році після четвертої хвилі мобілізації саме в цих краях - Авдіївка, Донецька область... Родина відмовляла від служби, але я вважаю себе справжнім чоловіком, кожен справжній чоловік має боронити свою землю, свою сім'ю... Наша незламність, наше свободолюбство - головна причина успішного протистояння окупанту. Ми люди вільні і здатні самостійно вирішувати як нам жити, як виховувати дітей, де відпочивати і як працювати і ніхто не має нам вказувати і наказувати. Я з Дніпропетровської області і насправді "русскоязычный украинец", як люблять говорити наші сусіди, але готовий захищати Україну до останнього", - розказав боєць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мої батьки змирилися з тим, що я постійно воюю. Вони розуміють, що це все заради України", - боєць ЗСУ Богдан. ВIДЕО

Автор: 

розвідка (3858) бойові дії (3795) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+26
дякую за мужність та за українську мову!
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19.05.2022 17:28
+21
Он защищает страну, этот "тупой" рюськоговорящий, а ты героя кусок, его и многих других говном поливаешь в интернете. В армии/ тро нет споров из-за языка, качают права только свинособачье отродье и герои твоего профиля.
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19.05.2022 17:55
+14
Так він нормальний))),размаляє нормальною мовою.Напевно був у нього складний час ,коли до свідомості ще не дойшло ,що мова код нації та індетифікатор особистості.Але все стало на свої місця і рідна мова повернулась.І так має бути зі всіма так званими ''руzzгегаварящімі хАхлами''. Поступово нація і держава відновлюється.ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА.
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19.05.2022 17:34
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дякую за мужність та за українську мову!
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19.05.2022 17:28 Відповісти
Так він нормальний))),размаляє нормальною мовою.Напевно був у нього складний час ,коли до свідомості ще не дойшло ,що мова код нації та індетифікатор особистості.Але все стало на свої місця і рідна мова повернулась.І так має бути зі всіма так званими ''руzzгегаварящімі хАхлами''. Поступово нація і держава відновлюється.ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА.
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19.05.2022 17:34 Відповісти
Народжені рабами у рабстві лапатні раби ніколи не зрозуміють народжених вільними українців...
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19.05.2022 17:39 Відповісти
Он защищает страну, этот "тупой" рюськоговорящий, а ты героя кусок, его и многих других говном поливаешь в интернете. В армии/ тро нет споров из-за языка, качают права только свинособачье отродье и герои твоего профиля.
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19.05.2022 17:55 Відповісти
Игорь , поддержую тебя на все 100 , тут кремльботов и ура-патриотов в избытке , раздувают срач и оскорбленияпо любому поводу
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19.05.2022 19:33 Відповісти
Ростик , укроговорящих русских знаю много , неженских , конотопских , киевских , а так-же у нас ( Днепр) , а ты откуда сам-то ?
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19.05.2022 19:30 Відповісти
Красавчик!!!
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19.05.2022 17:45 Відповісти
Рускій язик щезне з ужитку, як нежить. Війна з москалями то найкращий антибіотик, як би цинічно це від мене не було написано. Вибачте...то реаліі.
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19.05.2022 17:50 Відповісти
Дорогий солдате, дякую тобі ......молюся за вас щодня, стараємось помогти, як можемо...віримо, що Украіна знову повернеться до своіх кордонів. Хай згинуть наші вороги!
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19.05.2022 18:06 Відповісти
какой бред)

если бы ни один украинец не знал бы ни единого слова по-русски, Путин все равно напал бы, очевидно же. Язык, Нато, Биологическое оружие - все это придуманные поводы для войны. В Сирии не говорили по-русски, в Афганистане тоже. Это не сильно помогло )

в 39м СССР напал на Польшу, а потом на Финляндию - не потому что там кто-то по-русски говорил. Вы унижаете достоинство тех ребята, которые ложат свои головы за вас на фронте, и говорят и по-русски, и по-беларусски... да хоть по-японски.

Проблема языка навязана пророссийскими дебилами с подачи роzzии. И развивать эту тему - это подыгрывтаь русне, очевидно.

Державна мова одна - це i так зрозумiло. Але у побутi чи в окопi - це справа кожного як йому спiлкуватись. А той кому пече сраку ця тема ни чим не краще вати. Вишивата - це те ж контпродуктивно.

Тим паче роciйська мова це похiдна вiд нашої праслав'янської мови. Тому маємо на неї бiльше прав нiж кацапи. Вони вкрали нашi i назву i iсторiю i мову.
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19.05.2022 19:35 Відповісти
ти готовий сказати це в лице пацанам, якi зараз в окопах на фронтi захищають твою дупу i говорять рос. мовою?
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19.05.2022 19:37 Відповісти
Треба зробити як у Швейцарії декілька державних мов, чи в загаді як в США поняття "державна мова" відсутнє взагалі. З ціею мовою возяця наче дурні со ступою. Якесь божевілля.
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19.05.2022 18:54 Відповісти
В унікальності мови, унікальність сили. Людина живе лише в середині мови, це її "сім*я". А ви пропонуєте "привести" в цю "сім*ю" нові мовні носії та надати їм право на частку у вашій "квартирі"/країні. Не забувайте, Україна, це її громадяни які є носіями мови, культури та цінностей., а не просто кусок площі!
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19.05.2022 19:19 Відповісти
це вірно. в кожному контоні є державна мова, але наприклад, коли ти з "німецького" контону переселяєшся у "француський". то вчи мову кантону, або їдь в Україну, там одна державна мова
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19.05.2022 19:55 Відповісти
Вниманию придурков! Не бывает русскоязычных украинцев , так как нет русского языка. Так называемый русский язык - официальный летописный украинский язык. Если почитать ,, правду,, 1040 года - там ( писано кириллицей) 80 % современных так зазываемых русских слов , у Нестора летописца ,, сказание временных лет, так же; так же в Конституции Пилипа Орлика; в кодексе Русьско- литовского княжества тоже. Пушкин в начале 19 века , лепил,, великий русский язык из языка который уже существовал 700 лет , добавив в него иностранные слова и много из греческой мифологии. Нет национальности- русский( это полиэтничный ,, компот,, национальностей и племён, нет русского языка. Современный русский - на 80 % древний летописный украинский язык. Национальный язык Украины более древний , до летописный язык общения украинцев, ему ( языку) - тысячи лет.
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19.05.2022 19:17 Відповісти
Брехня .
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20.05.2022 06:51 Відповісти
Вислів "русскоязичниє укрАінци" видумали росіяни ( в українській мові немає слова русскій), котрі проживають в Україні і комфортно себе почувають, а на Росію, свою ісконную родіну, вертатися не хочуть. У кого українські гени, той швидко опанує українську мову.
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19.05.2022 21:23 Відповісти
У 18 ст. росіянам мову зробив Пушкін. До цього московитська еліта розмовляла на німецькій і французькій мові. простолюдини спілкувались на примітивній суміші церковнослов'янської , монголотатарської , булгарської і рідних мов угрофінських племен. Українська мова існувала набагато раніше .Письмове підтвердження : 10 ст . графіті на стінах Софії- Київської . Церковнослав'янська мова вживалась з 6 -7 ст. як офіціальна але була більш споріднена з ******** українською.
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20.05.2022 07:09 Відповісти
 
 