"Я "русскоязычный украинец", як люблять говорити наші сусіди, але готовий захищати Україну до останнього", - розвідник ЗСУ Олександр. ВIДЕО

Цензор.НЕТ продовжує розповідати про наших героїв, які на даний момент знаходяться в зоні бойових дій і протистоять російським окупантам.

У сьогоднішньому відео боєць-розвідник на ім'я Олександр, що воює з 2015 року і на даний момент перебуває під Донецьком.

"Мій бойовий шлях розпочався у 2015 році після четвертої хвилі мобілізації саме в цих краях - Авдіївка, Донецька область... Родина відмовляла від служби, але я вважаю себе справжнім чоловіком, кожен справжній чоловік має боронити свою землю, свою сім'ю... Наша незламність, наше свободолюбство - головна причина успішного протистояння окупанту. Ми люди вільні і здатні самостійно вирішувати як нам жити, як виховувати дітей, де відпочивати і як працювати і ніхто не має нам вказувати і наказувати. Я з Дніпропетровської області і насправді "русскоязычный украинец", як люблять говорити наші сусіди, але готовий захищати Україну до останнього", - розказав боєць.

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