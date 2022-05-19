"Я "русскоязычный украинец", як люблять говорити наші сусіди, але готовий захищати Україну до останнього", - розвідник ЗСУ Олександр. ВIДЕО
Цензор.НЕТ продовжує розповідати про наших героїв, які на даний момент знаходяться в зоні бойових дій і протистоять російським окупантам.
У сьогоднішньому відео боєць-розвідник на ім'я Олександр, що воює з 2015 року і на даний момент перебуває під Донецьком.
"Мій бойовий шлях розпочався у 2015 році після четвертої хвилі мобілізації саме в цих краях - Авдіївка, Донецька область... Родина відмовляла від служби, але я вважаю себе справжнім чоловіком, кожен справжній чоловік має боронити свою землю, свою сім'ю... Наша незламність, наше свободолюбство - головна причина успішного протистояння окупанту. Ми люди вільні і здатні самостійно вирішувати як нам жити, як виховувати дітей, де відпочивати і як працювати і ніхто не має нам вказувати і наказувати. Я з Дніпропетровської області і насправді "русскоязычный украинец", як люблять говорити наші сусіди, але готовий захищати Україну до останнього", - розказав боєць.
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если бы ни один украинец не знал бы ни единого слова по-русски, Путин все равно напал бы, очевидно же. Язык, Нато, Биологическое оружие - все это придуманные поводы для войны. В Сирии не говорили по-русски, в Афганистане тоже. Это не сильно помогло )
в 39м СССР напал на Польшу, а потом на Финляндию - не потому что там кто-то по-русски говорил. Вы унижаете достоинство тех ребята, которые ложат свои головы за вас на фронте, и говорят и по-русски, и по-беларусски... да хоть по-японски.
Проблема языка навязана пророссийскими дебилами с подачи роzzии. И развивать эту тему - это подыгрывтаь русне, очевидно.
Державна мова одна - це i так зрозумiло. Але у побутi чи в окопi - це справа кожного як йому спiлкуватись. А той кому пече сраку ця тема ни чим не краще вати. Вишивата - це те ж контпродуктивно.
Тим паче роciйська мова це похiдна вiд нашої праслав'янської мови. Тому маємо на неї бiльше прав нiж кацапи. Вони вкрали нашi i назву i iсторiю i мову.