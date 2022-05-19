"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - "Оружием украинским себе ногу прострели", - перемовини російських окупантів. АУДIО

Російські окупанти в Україні перебувають у складному становищі і шукають усяких способів повернутися живим додому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у перехопленій СБУ розмові двох загарбників один розповідає про тяжкі бої та великі втрати.

"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - скаржиться він.

"Оружием украинским себе ногу прострели", - дає йому пораду інший.

Увага! Ненормативна лексика!

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