"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - "Оружием украинским себе ногу прострели", - перемовини російських окупантів. АУДIО
Російські окупанти в Україні перебувають у складному становищі і шукають усяких способів повернутися живим додому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у перехопленій СБУ розмові двох загарбників один розповідає про тяжкі бої та великі втрати.
"Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - скаржиться він.
"Оружием украинским себе ногу прострели", - дає йому пораду інший.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+32 Garry Grant
показати весь коментар19.05.2022 17:49
+31 Andrey Zharov
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+29 Папєрєднік
показати весь коментар19.05.2022 17:49
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хоче Джавеліном в ногу стрельнути
Тих рускіх абізян, чиї розмови публікує ГУР України в відкритому повітрі, кацапи карають таким чином:
Відмовився чинити геноцид українського народу - дезертир + в якості бонусу, відправляють туди, де мізерні шанси вижити (кровью смил чтобы пазор)
Мораль. Подяка ГУР-у України за гросмейстерську утилізацію русні та за те, як вишукано ламаються рускіє жизні і кар'єри)
Так тримати)
https://t.me/gistapapapa/37986
Та це просто "великий русский язык"...
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