Російські окупанти влучили в житловий будинок у селі Циркуни поблизу Харкова. ВIДЕО
Російські окупанти обстріляли з артилерії село Циркуни поблизу Харкова та влучили в житловий будинок.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, унаслідок влучання артилерійського снаряду будинок загорівся.
"Російський артилерійський обстріл села Циркуни поблизу Харкова. Військових об'єктів тут ніяких немає, просто йде обстріл житлових масивів. Село звільнене від російських окупантів, але вони продовжують його нищити", - каже Бутусов на опублікованому відео з місця події.
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Те що творять кацапи на нашій землі , в голові не вкладається - це просто жахіття !
Невже іх крім нас , украінців , ніхто не зупинятиме ???
Смерть кацапо-ордынской рашистской нечисти!
Смерть рассеянским шизо-фашистам!