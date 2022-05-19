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Англосакси дають нам зброю для Перемоги! День 85. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

85-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури наживо": Хто і як відбудовуватиме Україну? День 84. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+5
Давайте припинимо вживати суто кцпські вислови. "Англосакси", "прібалти" мають зникнути з нашої мови
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19.05.2022 21:12
+3
В одной машине возвращаются домой из Украины герои спецоперации.
Псковский десантник, бурятский танкист, чеченский спецназовец, севастопольский моряк, ростовский казак и московский генерал.
Вопрос.
Кто за рулем машины?
Ответ.
аротарежирфер ьлетидов
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19.05.2022 21:07
+3
Термін вигадали не вони, але він застарілий і у наш час його вживають якраз кцпи і лише з негативними конотаціями
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19.05.2022 22:32
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В одной машине возвращаются домой из Украины герои спецоперации.
Псковский десантник, бурятский танкист, чеченский спецназовец, севастопольский моряк, ростовский казак и московский генерал.
Вопрос.
Кто за рулем машины?
Ответ.
аротарежирфер ьлетидов
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19.05.2022 21:07 Відповісти
Давайте припинимо вживати суто кцпські вислови. "Англосакси", "прібалти" мають зникнути з нашої мови
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19.05.2022 21:12 Відповісти
Насчет "прибалтов" згоден. А вот англосаксами они(англосаксы) сами себя называют. Никогда не встречали аббревиатуру W.A.S.P.?
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19.05.2022 21:44 Відповісти
Термін вигадали не вони, але він застарілий і у наш час його вживають якраз кцпи і лише з негативними конотаціями
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19.05.2022 22:32 Відповісти
кроме секты протестантов, кто ещё из американцев называет себя англо-саксами? Точно не айришы или скоты, которые настрадались от англиков. В США только потомки англиков что ли живут? Согласен с Андрієм, - кацы подогнали термин ко всему англоязычному, потому что им так легче врага лепить, типа они и остальной мир.
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19.05.2022 22:42 Відповісти
Нудный между собой ИК получился, у мадамы явный ПМС. Держать себя в руках надо, "профессионал"!
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19.05.2022 21:41 Відповісти
русский, ты лучше за своим ПМС следи, а то шось истеришь, как Машка Триппер(оно же захарова)
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19.05.2022 21:47 Відповісти
А коли азовців будуть віддавати, чи Зермаки, здали їх??
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19.05.2022 21:51 Відповісти
 
 