Англосакси дають нам зброю для Перемоги! День 85. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
85-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+5 Andriy Zlochevskiy
показати весь коментар19.05.2022 21:12
+3 arye z.
показати весь коментар19.05.2022 21:07
+3 Andriy Zlochevskiy
показати весь коментар19.05.2022 22:32
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Псковский десантник, бурятский танкист, чеченский спецназовец, севастопольский моряк, ростовский казак и московский генерал.
Вопрос.
Кто за рулем машины?
Ответ.
аротарежирфер ьлетидов