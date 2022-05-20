Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх воєнних злочинців РФ, хто віддає злочинні накази та виконує їх, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 85-го дня війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Перший судовий процес в Україні над російським воєнним злочинцем уже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості вже в межах міжнародного трибуналу. Впевнений у цьому. Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх", - наголосив Зеленський.

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