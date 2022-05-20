Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх воєнних злочинців РФ, хто віддає злочинні накази та виконує їх, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 85-го дня війни з Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Перший судовий процес в Україні над російським воєнним злочинцем уже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості вже в межах міжнародного трибуналу. Впевнений у цьому. Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+14 время
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+11 demindor
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+9 ВІКТОР #474355
показати весь коментар20.05.2022 00:15
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https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
May 19, 2022, 1:00 a.m. ET
Credit...Illustration by The New York Times; Photography by Clive Rose, Alexander Nemenov, and Kirill Kudryavtsev, via Getty Images
Перед тим кривлявся, мовляв, не було ніякої операції, це маячня, я читав про це в "комсомолці"!
А можна було б притягнути іх до відповідальності, і вони б не верховодили в Бучі і не вбивали б наших людей!
Це не перша твоя брехня, Вова, і, нажаль, не остання...