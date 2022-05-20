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Новини Відео Війна
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Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх воєнних злочинців РФ, хто віддає злочинні накази та виконує їх, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 85-го дня війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Перший судовий процес в Україні над російським воєнним злочинцем уже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості вже в межах міжнародного трибуналу. Впевнений у цьому. Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх", - наголосив Зеленський.

Також читайте: "Очікуємо на підписання закону": Зеленський подякував США за законопроєкт із $40 мільярдами допомоги

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+14
А також тих, хто допомагав здати південь.
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20.05.2022 00:15
+11
По-перше, як він собі це уявляє? А по-друге, чи не вийде він на себе та слуг народу, що нагороду у конвертах отримують?
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20.05.2022 00:22
+9
Вірю, вірю що ти з єрмаком і каломойським знайдеш всіх кацапських злочинців.
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20.05.2022 00:15
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головний злочинець сидить в кремлі, кличка-*****. шукай і притягуй.
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20.05.2022 00:12 Відповісти
Вірю, вірю що ти з єрмаком і каломойським знайдеш всіх кацапських злочинців.
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20.05.2022 00:15 Відповісти
А українських? Тих теж було чимало...
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20.05.2022 00:24 Відповісти
А також тих, хто допомагав здати південь.
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20.05.2022 00:15 Відповісти
це має бути суд міжнародний, на світовому рівні - щоб весь світ дізнався про те, хто справжні фашисти! щоб нарешті спала полуда з очей, в тому числі і в темних і диких народів рф
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20.05.2022 00:19 Відповісти
По-перше, як він собі це уявляє? А по-друге, чи не вийде він на себе та слуг народу, що нагороду у конвертах отримують?
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20.05.2022 00:22 Відповісти
А спочатку на патріотах потренуєтесь?
"Кіборг" Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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20.05.2022 00:22 Відповісти
Це просто жах! В контррозвідці працюють заслані кремлівські козачки які труять особливо цінних диверсантів.
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20.05.2022 10:37 Відповісти
Сьогодні мабуть забористий кокс підвезли - у ЗЄ "нєдєржаніє рєчі"...
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20.05.2022 00:22 Відповісти
We Should Say It. Russia Is Fascist.

May 19, 2022, 1:00 a.m. ET


Credit...Illustration by The New York Times; Photography by Clive Rose, Alexander Nemenov, and Kirill Kudryavtsev, via Getty Images
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20.05.2022 00:25 Відповісти
Того хто здав південь, Маріуполь і шукати не потрібно. Подивись у дзеркало.
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20.05.2022 00:26 Відповісти
Что то мало веры о привлечении к ответственности - все вопят о компенсациях,а наказания требуют лишь некоторые...так не должно быть!
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20.05.2022 00:27 Відповісти
В Запоріжжі запрацював гуманітарний штаб партії президента, який видає польську гуманітарку
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20.05.2022 00:30 Відповісти
по всіх областях "зелені" підім*яли під себе видачу гуманітарки та коштів.
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20.05.2022 11:13 Відповісти
І ТИ **** ЗЄЛЄНА СВОЄ ОТРИМАЄШ , В СВІЙ ЧАС. І ЗА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ДОБРБАТІВ , ВОЛОНТЕРІВ , ЗА ЗНИЩЕННЯ РАКЕТНИХ ПРОГРАМ , ЗА ЗДАНИЙ ПІВДЕНЬ І ОСОБЛИВО ЗА АЗОВ. ГНИДА ЗЕЛЕНА.
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20.05.2022 00:39 Відповісти
Ты похож на кацапа.
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20.05.2022 08:51 Відповісти
Здається саме ти, Вова, казав: "Якби я був президентом у 2014, Крим би не здали". Що будеш казати, після того, як здав Азов, Херсонську та Запорізьку області? Сопля зелена. Здохни бідоносій, Україні стане тільки легше.
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20.05.2022 05:01 Відповісти
А що він сказав після того як взяв під особистий контроль порятунок сержанта Журавля?
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20.05.2022 08:49 Відповісти
печенье наполеон на молоке...
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20.05.2022 06:49 Відповісти
Як знайдемо, якщо вони в кацапії? Януковича он не можете ніяк дістати.
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20.05.2022 06:52 Відповісти
Тільки не забудь перед Кадиркою вибачитись ще раз...
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20.05.2022 08:36 Відповісти
Коментаторы похожи на кацапских ботов.
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20.05.2022 08:53 Відповісти
а какая разница кто говорит правду про предателя который обманом захватил власть и подставил людей под оккупацию ..
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20.05.2022 11:22 Відповісти
Вова,а хто розмінував Херсонщину ти вже знайшов?
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20.05.2022 08:53 Відповісти
Як казав мені один еврей:-чувствую что меня най*буют,но не могу понять где!
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20.05.2022 10:11 Відповісти
А кто отдает приказы Путину? До начала войны путина берегли как могли, даже Макрона посадили за 6 м. Очевидно берегли, что бы он начал войну. После начала войны путин "перестал боятся" вирусов и уже спокойно встречается со всеми подряд. Проанализируйте, кто из мировых политиков приезжал к путину после начала войны и так можно выйти на заказчика.
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20.05.2022 10:28 Відповісти
що *** в кут їх поставиш? у воєнний час розстріл має бути.
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20.05.2022 11:04 Відповісти
зеленский просто трепло - ни одного насильника или рашиста которые беспределили под Киевом не наказали
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20.05.2022 11:24 Відповісти
І це говорить той, хто особисто здав вагнерівців?!
Перед тим кривлявся, мовляв, не було ніякої операції, це маячня, я читав про це в "комсомолці"!
А можна було б притягнути іх до відповідальності, і вони б не верховодили в Бучі і не вбивали б наших людей!
Це не перша твоя брехня, Вова, і, нажаль, не остання...
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20.05.2022 11:20 Відповісти
он просто моральный урод и брехло - он бреше всегда и везде..
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20.05.2022 11:25 Відповісти
 
 