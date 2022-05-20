"Я інвалід. На одне око не бачу з дитинства. В Новоазовську зустрічав мобілізованих ДЦПшників і одноруких", - полонений про призов в армію РФ в ОРДЛО. ВIДЕО
Окупанти мобілізовують до своїх лав усе чоловіче населення ОРДЛО не зважаючи на придатність до військової служби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів полонений, допит якого опублікувала СБУ.
"Я пішов на роботу. На копанку. Приїхала комендатура. Перевірила документи і відвезла в воєнкомат. Там мені виписали повістку... Я інвалід третьої групи - не бачу на одне око з дитинства. В Новоазовську зустрічав мобілізованих ДЦПшників і одноруких... Всіх забирали", - розповідає він.
Топ коментарі
+55 Вася Шевченко #371210
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+48 Андрей Сафhjyjd
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+48 Анатолий К #427424
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и ***** ваш - инвалид !!! конченый...
(П.С. никогда людей с ограниченными возможностями не называю инвалидами... )
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.
За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.
А то, что левого глаза нет не мешает правым ещё лучше целиться.
(ну що, лугандонці, як воно - русскій мір? Зуйово було під біндерами? Тепер не скигліть)
- Так точно, ссусь!
- Ну это, солдат, не беда! Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает, - но по ситуации! Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь." (С)
Приехали из комендатуры, забрали.
В этой цветущей "народной республике" создан рабовладельческий строй постиндустриального общества...
А пока в плен не попал, что он делал? Воевал, возможно убивал, фоткался, снимал видео.