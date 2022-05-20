"Я інвалід. На одне око не бачу з дитинства. В Новоазовську зустрічав мобілізованих ДЦПшників і одноруких", - полонений про призов в армію РФ в ОРДЛО. ВIДЕО

Окупанти мобілізовують до своїх лав усе чоловіче населення ОРДЛО не зважаючи на придатність до військової служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів полонений, допит якого опублікувала СБУ.

"Я пішов на роботу. На копанку. Приїхала комендатура. Перевірила документи і відвезла в воєнкомат. Там мені виписали повістку... Я інвалід третьої групи - не бачу на одне око з дитинства. В Новоазовську зустрічав мобілізованих ДЦПшників і одноруких... Всіх забирали", - розповідає він.

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