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"Я інвалід. На одне око не бачу з дитинства. В Новоазовську зустрічав мобілізованих ДЦПшників і одноруких", - полонений про призов в армію РФ в ОРДЛО. ВIДЕО

Окупанти мобілізовують до своїх лав усе чоловіче населення ОРДЛО не зважаючи на придатність до військової служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів полонений, допит якого опублікувала СБУ.

"Я пішов на роботу. На копанку. Приїхала комендатура. Перевірила документи і відвезла в воєнкомат. Там мені виписали повістку... Я інвалід третьої групи - не бачу на одне око з дитинства. В Новоазовську зустрічав мобілізованих ДЦПшників і одноруких... Всіх забирали", - розповідає він.

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Автор: 

армія рф (17346) окупація (6685) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+55
та все вы там инвалиды !!!
и ***** ваш - инвалид !!! конченый...
(П.С. никогда людей с ограниченными возможностями не называю инвалидами... )
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20.05.2022 10:28
+48
Всі такі тепер нещасні, хай українці їх пожаліють.... Нормальні звідти виїхали ще в 14 році !
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20.05.2022 10:28
+48
Бажали "русский мир"? Бажали, а він такий. Орда спочатку показує гарне кіно, рай і гарних дівчат, які бігають з великими губами і сісями(правда не своїх, а піндосовських, бо свої сині від горілки), потім обіцяє великі пенсії, бо якраз ця сіра радянська маса на кінець свого життя мріє поїсти дешевої ковбаси по 2,20 про які мріями все життя (бо тільки чули обіцянки). Потім ординці захоплюють територію, ковбаси ніхто не бачить, гарних дівчаток також, тільки велиці ціни в магазинах і гавняні продукти, але точно кожен колаборант побачить їхні призивні пункти і всі, як один підуть помирати в інші землі за орду. І це стосується кожного, хто їм повірив.
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20.05.2022 10:35
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та все вы там инвалиды !!!
и ***** ваш - инвалид !!! конченый...
(П.С. никогда людей с ограниченными возможностями не называю инвалидами... )
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20.05.2022 10:28 Відповісти
"..і немой глухому что то крикнул,а безрукий винял дробовик.."!!!)))
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20.05.2022 10:47 Відповісти
безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал, слепой увидел это дело, и все глухому рассказал...
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20.05.2022 12:02 Відповісти
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.

За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.
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20.05.2022 14:13 Відповісти
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20.05.2022 14:02 Відповісти
Всі такі тепер нещасні, хай українці їх пожаліють.... Нормальні звідти виїхали ще в 14 році !
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20.05.2022 10:28 Відповісти
Не у всіх була можливість .
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20.05.2022 10:37 Відповісти
тепер руzzкіє їм цю можливість надали. тільки поїздка виходить в один кінець.
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20.05.2022 11:13 Відповісти
у вас це в динире?
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20.05.2022 10:34 Відповісти
Брехня!
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20.05.2022 10:42 Відповісти
Чувак, но ты же сруський мир поддержал? Поддержал. Вот и "молодец".
А то, что левого глаза нет не мешает правым ещё лучше целиться.
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20.05.2022 10:32 Відповісти
інвалід умствєнова труда....впринципі як я кожне ордлинське
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20.05.2022 10:34 Відповісти
Бажали "русский мир"? Бажали, а він такий. Орда спочатку показує гарне кіно, рай і гарних дівчат, які бігають з великими губами і сісями(правда не своїх, а піндосовських, бо свої сині від горілки), потім обіцяє великі пенсії, бо якраз ця сіра радянська маса на кінець свого життя мріє поїсти дешевої ковбаси по 2,20 про які мріями все життя (бо тільки чули обіцянки). Потім ординці захоплюють територію, ковбаси ніхто не бачить, гарних дівчаток також, тільки велиці ціни в магазинах і гавняні продукти, але точно кожен колаборант побачить їхні призивні пункти і всі, як один підуть помирати в інші землі за орду. І це стосується кожного, хто їм повірив.
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20.05.2022 10:35 Відповісти
Саме так. І тепер чоловіки на Херсонщині, хто залишиться, через деякий час так само будуть розповідати, що їх змусили
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20.05.2022 10:39 Відповісти
На відміну від ОРДЛО, Херсонщина була окупована дуже швидко. Тому звідти дійсно не всі мали можливість та/або усвідомлення бігти.
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20.05.2022 12:11 Відповісти
Это нужно делать сейчас. Любыми путями. Иначе судьба этих инвалидов будет уготована и херсонцам и мелитопольцам.
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20.05.2022 15:25 Відповісти
зовсім не саме так, Херсонщина показала, де бачила кацапів, а втікати їй дійсно не дають русскіє, слухайте перехоплення, вони своїм підорвам хваляться що мирних розстрілюють, коли ті намогаються втікати з окупованних територій. А з днр лнр роками їздили то до України то знову в днр лнр, і за вісім років не побачили що їх м"ягко кажучи русскіє нагріли?
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20.05.2022 15:32 Відповісти
Курячий аусвайс отримав? Давай воюй за *****.
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20.05.2022 10:38 Відповісти
Ай-яй-яй, ко-ко-кая залость. Ко-ко-кой косьмал. Ц-ц-ц

(ну що, лугандонці, як воно - русскій мір? Зуйово було під біндерами? Тепер не скигліть)
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20.05.2022 10:39 Відповісти
Отримуй Русский мир,в усій красі з усіма принадами !!!)))
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20.05.2022 10:51 Відповісти
*****!А каска и крестик это тебе не броня?Или путина не любиш?Всё необходимое ведь выдали.
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20.05.2022 10:45 Відповісти
Не крестик, а пестик. Некий мультук, с которым диды ваивали. Крестик должен быть свой.
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20.05.2022 15:26 Відповісти
"Новые территории" сдали другие "инвалиды" -которые засели с 2019г. в Киеве.
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20.05.2022 11:08 Відповісти
сдали другие "инвалиды", котрих вибрали інваліди розумової бездіяльності телепузики.
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20.05.2022 16:56 Відповісти
а раньше отмазон был стоял на блокпосту а сегодня инвалид о как все меняется
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20.05.2022 10:47 Відповісти
"- Что, солдат, ссышься?!
- Так точно, ссусь!
- Ну это, солдат, не беда! Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает, - но по ситуации! Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь." (С)
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20.05.2022 11:05 Відповісти
Что посеяли в 2014-м, то пожинают в 2022-м. Все закономерно.
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20.05.2022 11:07 Відповісти
Пошел а работу в копанку (с)
Приехали из комендатуры, забрали.
В этой цветущей "народной республике" создан рабовладельческий строй постиндустриального общества...
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20.05.2022 11:15 Відповісти
"Шахтёрская Швейцария"...
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20.05.2022 13:10 Відповісти
и " дамбасс порожняк не гонит " !!
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20.05.2022 13:33 Відповісти
феодалізм совецького минулого
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20.05.2022 11:19 Відповісти
единственный одноглазый, остальные ...
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20.05.2022 11:31 Відповісти
Это же ждёт и Херсонцев, и Мелитопольцев, если мы их не освободим.
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20.05.2022 11:38 Відповісти
Даже если и два глаза не видят - будешь стрелять на ощупь.
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20.05.2022 11:48 Відповісти
жаль що живий
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20.05.2022 12:13 Відповісти
Всё ясно - это снайпер.
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20.05.2022 12:18 Відповісти
Не дай Боже до цих бєдних лугандонскіх інвалідоф у полон потрапити...
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20.05.2022 12:21 Відповісти
Я аж слезу пустил.
А пока в плен не попал, что он делал? Воевал, возможно убивал, фоткался, снимал видео.
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20.05.2022 12:46 Відповісти
ну да , с голыми бабами в копанке , селфи выдавал на гора !!!
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20.05.2022 13:35 Відповісти
От не розумію - навіщо розповідають про весь цей лугандонський непотріб?У них було СІМ років щоб з"ясувати ЗА КОГО вони та переїхати в Україну.Вони вибрали росію.Все!Що ще треба доказувати?
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20.05.2022 12:55 Відповісти
Інвалілність вам не заважала в 14 році кричати: "Путін введі", за що боролися, на те й напоролися, їжте, тільки не обляпайтесь.
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20.05.2022 13:36 Відповісти
"Травма с черепом..." А так, с головой все как у вес даунбасят.
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20.05.2022 13:57 Відповісти
Нічого проти тотальної зачистки сєпарів не маю. Хоч ЗСУ, хоч кацапнею. Їх вже не інтегруєш, вони суцільні інваліди.
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20.05.2022 14:20 Відповісти
десь колись, розвину почуту думку, що співзвучна вами написаному... Якщо натяком, то заселені у хати, винищених геноцидом, голодомором та скалічені етноцидом...
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20.05.2022 17:04 Відповісти
А що трапилось?
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20.05.2022 15:41 Відповісти
я не я и хата не моя,пистабол как всегда-с понтом под зонтом
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21.05.2022 18:06 Відповісти
 
 