Пожежники влаштували протест в Енергодарі. Окупанти розігнали їх силою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вогнеборці протестували проти викрадення начальника загону Віталія Трояна, який відмовився працювати під російським триколором.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти застосували силові методи до рятівників які вийшли на підтримку викраденого начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна!!! Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки!" - написав він.

Пізніше НАК "Енергоатом" повідомив, що окупанти зи стрільбою та побиттям розігнали протестувальників.

"Пошкодили пожежні автівки, порозбивали скло. На додачу до викрадення начальника державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна тепер забрали до себе ще й виконувача його обов'язків С. Пилинського", - розповіли в компанії.

Також читайте: Окупанти готують "референдум із приєднанням Енергодару до Росії", - ОВА

Начальника державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна в окупованому Енергодарі окупанти викрали 18 травня.

"Вогнеборці стверджують, що окупанти вимагали від їхнього керівника працювати під прапорами рф, але він не погодився", - повідомляють в "Енергоатомі".









