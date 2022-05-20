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Пожежники влаштували протест в Енергодарі. Окупанти розігнали їх силою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вогнеборці протестували проти викрадення начальника загону Віталія Трояна, який відмовився працювати під російським триколором.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти застосували силові методи до рятівників які вийшли на підтримку викраденого начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна!!! Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки!" - написав він.

Пізніше НАК "Енергоатом" повідомив, що окупанти зи стрільбою та побиттям розігнали протестувальників.

"Пошкодили пожежні автівки, порозбивали скло. На додачу до викрадення начальника державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна тепер забрали до себе ще й виконувача його обов'язків С. Пилинського", - розповіли в компанії.

Також читайте: Окупанти готують "референдум із приєднанням Енергодару до Росії", - ОВА

Начальника державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна в окупованому Енергодарі окупанти викрали 18 травня.

"Вогнеборці стверджують, що окупанти вимагали від їхнього керівника працювати під прапорами рф, але він не погодився", - повідомляють в "Енергоатомі".

Пожежники влаштували протест в Енергодарі. Окупанти розігнали їх силою 01
Пожежники влаштували протест в Енергодарі. Окупанти розігнали їх силою 02
Пожежники влаштували протест в Енергодарі. Окупанти розігнали їх силою 03
Пожежники влаштували протест в Енергодарі. Окупанти розігнали їх силою 04
Пожежники влаштували протест в Енергодарі. Окупанти розігнали їх силою 05

Автор: 

окупація (6685) протест (2398) Енергоатом (1635) рятувальники (167) ДСНС (5105) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+20
А что на это скажет павлин Арестович?
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20.05.2022 11:07
+18
Потому что этот поц всех затрахал своим бредом
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20.05.2022 11:19
+12
Незабаром пожежників будуть мобілізувати та змушувати воювати проти нас - українців. Тікайте звідти, до деокупації нема сенсу сидіти під рашистами!
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20.05.2022 11:06
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Скажені демони!Коли ви вже згините!
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20.05.2022 10:59 Відповісти
Им помочь умереть надо ,а от митингов они с переляку не передохнут
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20.05.2022 11:40 Відповісти
Тримайся Енергодар-скоро будете звільнені...
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20.05.2022 11:00 Відповісти
Я сильно в этом сомневаюсь
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20.05.2022 11:18 Відповісти
скільки можна терпіти на своїм землі таке приниження
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20.05.2022 11:01 Відповісти
Окупанти кляті , відчувають себе вже хазяями на нашій землі і навіть не відчувають , що скоро отримають по зубах, так як на кожного орка чекає смерть , за зазіхання на чуже !

Кацапи , ідіть геть із Украіни , бо ми вас сюди не звали 😠
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20.05.2022 11:05 Відповісти
Незабаром пожежників будуть мобілізувати та змушувати воювати проти нас - українців. Тікайте звідти, до деокупації нема сенсу сидіти під рашистами!
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20.05.2022 11:06 Відповісти
Не випускають їх...
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20.05.2022 12:48 Відповісти
А что на это скажет павлин Арестович?
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20.05.2022 11:07 Відповісти
А що він має сказати? Енергодар під окупацією. Я в упор не розумію чим вам усім так недогодив Арестович?
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20.05.2022 11:16 Відповісти
Потому что этот поц всех затрахал своим бредом
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20.05.2022 11:19 Відповісти
А чого саме у свинособак на українській території так пердак палає?
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20.05.2022 13:30 Відповісти
Наприклад, абсолютно безпідставними прогнозами про закінчення війни за 2 тижні?
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20.05.2022 11:27 Відповісти
Ну, например тем, что сказал ещё в конце марта, что рашисты готовят Херсон к сдаче ЗСУ( готовят это, что - пылесосят, делают влажную уборку). А на самом деле рашисты под Херсоном окапываются и бетонируются.
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20.05.2022 12:01 Відповісти
А чим він вам догоджає?
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20.05.2022 13:10 Відповісти
павлин Обдрыстович скажет: просто про*бали. Типа вину на всех раскинет
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20.05.2022 12:08 Відповісти
І кому це ? Явно до цих пожежників воно не дійде.
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20.05.2022 11:12 Відповісти
На донбассе уже был один олигарх гудок и к чему это привело мы знаем .Партизанить лучше ставайте как в Мелитополе ,чтобы протест свой выразить ,а не митингами всё
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20.05.2022 11:15 Відповісти
Что-то избиений и разбития техники не видно. Пожарники как на построении стоят, а не как на акции протеста.
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20.05.2022 11:21 Відповісти
ну так спалить техніку самі і не ходіть на роботу, а не шоу по квартальському влаштовуйте.
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20.05.2022 11:26 Відповісти
Вогнеборці протестували проти викрадення начальника загону Віталія Трояна - я так розумію до цього часу майже 3 місяці вони ходили на роботу як ні в чому не бувало при окупації і ніхто не мітінгував і якби не викрали шефа до і мітінга не було би вірніше "возмущенія"мітингом назвати важко так як навіть таке кацапи присікають і дають зрозуміти що прав нема буде як в Мордорі
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20.05.2022 11:38 Відповісти
Вогнеборці як лікарі.Без них неможливе спокійне життя і вони завжди на передовій.не треба говорити дурниці (ідіть в партизани).Вони рятують місто і людей вони герої не менше ніж ВСУ чи лікарі.Кожен робе свою справу.Разом до перемоги.СЛАВА УКРАЇНІ.
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20.05.2022 12:02 Відповісти
Пожежні,пожежні! Млять! А не пожежники!
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20.05.2022 12:23 Відповісти
яка була позиція для РПГ ...
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20.05.2022 12:30 Відповісти
Так добіса цих рятувальників,можливо владу в місті взяти в свої руки,як,наприклад,Мелітопольські партизани.
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20.05.2022 13:06 Відповісти
ну приди и возьми власть в свои руки.
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20.05.2022 14:05 Відповісти
Ти мені пропонуєш піти на допомогу тим пожежникам,а залишити кордон Дніпропетровської і Херсонської обл. ТОБІ!!! Може там окрім пожежників і поліція готується вийти на протест?
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20.05.2022 20:31 Відповісти
не знімайте з вікон квартир! ну йомайо
вас же вирахують за 20хв
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20.05.2022 13:24 Відповісти
Це навіть не сюр, а якась дурня. Пожежні працюють в окупації, зарплату отримують з Києва мабуть на карту. А в банкомати хто і як готівку завозить?
Де вони беруть пальне для машин? Як поповнюють необхідні розхідні матеріали? При цьому, вони знаходяться на службі, їм йде вислуга, чергові знання, враховується перебування у відрядженні тощо.
Або ми чогось не знаємо, або щось не розказують.
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20.05.2022 14:27 Відповісти
Мір Дружба Зе влада

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20.05.2022 15:22 Відповісти
 
 