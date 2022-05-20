Вранці окупанти завдали ракетного удару по Малину на Житомирщині: Пошкоджено інфраструктуру та 100 будинків, троє поранених. ВІДЕО (оновлено)

Російські окупанти у п'ятницю завдали ракетного удару по м. Малину Житомирської області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько сотні будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у відеозверненні мер Малина Олександр Ситайло.

"По території нашої громади вкотре Російська Федерація завдала ракетного удару. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько 100 житлових будинків. Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених", - сказав Ситайло у відеозверненні.

За словами мера Малина, зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

"Протягом дня буде відновлено електроживлення в цьому мікрорайоні", - наголосив Ситайло, закликавши жителів не оприлюднювати в інтернеті фото та відео з місця обстрілу.

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