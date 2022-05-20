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Вранці окупанти завдали ракетного удару по Малину на Житомирщині: Пошкоджено інфраструктуру та 100 будинків, троє поранених. ВІДЕО (оновлено)

Російські окупанти у п'ятницю завдали ракетного удару по м. Малину Житомирської області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько сотні будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у відеозверненні мер Малина Олександр Ситайло.

"По території нашої громади вкотре Російська Федерація завдала ракетного удару. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько 100 житлових будинків. Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених", - сказав Ситайло у відеозверненні.

За словами мера Малина, зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

"Протягом дня буде відновлено електроживлення в цьому мікрорайоні", - наголосив Ситайло, закликавши жителів не оприлюднювати в інтернеті фото та відео з місця обстрілу.

Також дивіться: Вісім населених пунктів розміновано у Житомирській області. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4444) Малин (9) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+33
не потрібно поєднувать героїв і президента ,який саботував 2,5 роки підготовки до війни.
Завалив ракетну програму , армії за 2,5 роки не підняв жодного разу зарплату і т.д. і т.п.

https://meest-online.com/vybir-redaktsiji/z-ukrajinskoho-vijska-masovo-zvilnyayutsya-bojovi-piloty/

https://biz.liga.net/ekonomika/it/novosti/*******-zavod-iskra-prekratil-rabotu-v-minoborone-nachali-proverku

https://tsn.ua/********/ruka-kremlya-v-********-hto-blokuye-**********-raketnu-programu-1561653.html

Це не якісь видумки ,про це говорили всі ще вчора .
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20.05.2022 12:03
+24
дякуємо зеленим підорасам за підготовку до війни....
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20.05.2022 11:35
+22
Як би там не було, це не Росія. Це - Московія. У старовинних картах її територія відома під назвою Велика Тартарія. Стародавні греки іменували її диким полем, де жили дуже дивні племена песиголовців та андрофагів. Вони вживали до їжі м'ясо людей. За відомостями від Геродота, андрофаги не віддавали своїх мертвих землі, а зберігали їх тіла в лабасах. Таких собі хатинках, які стояли на високих ніжках (чим вам не прототип помешкання Баби Яги? - ред.) Коли починалися проблеми з їжею, прадавні московити йшли до лабасів і їли трупи своїх померлих. Ось чому русцькиє своїх не бросають а баби єщо нарожають.
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20.05.2022 11:22
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Як би там не було, це не Росія. Це - Московія. У старовинних картах її територія відома під назвою Велика Тартарія. Стародавні греки іменували її диким полем, де жили дуже дивні племена песиголовців та андрофагів. Вони вживали до їжі м'ясо людей. За відомостями від Геродота, андрофаги не віддавали своїх мертвих землі, а зберігали їх тіла в лабасах. Таких собі хатинках, які стояли на високих ніжках (чим вам не прототип помешкання Баби Яги? - ред.) Коли починалися проблеми з їжею, прадавні московити йшли до лабасів і їли трупи своїх померлих. Ось чому русцькиє своїх не бросають а баби єщо нарожають.
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20.05.2022 11:22 Відповісти
Дядьку, ви дурний? Де греки, а де Московії?
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20.05.2022 12:53 Відповісти
У описах Геродота є і про ці місця. Причорномор'я було колонізоване греками.
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20.05.2022 15:52 Відповісти
Ви впевнені що лабаз це місце ля зберігання трупів? Нічого що їх раніше спалювали?
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20.05.2022 15:54 Відповісти
про них під іменем фурі/тіпа так/ згадується і в давньому творі персидського аноніма - худуд ал-алам...там написано просто - вішали на деревах..про коробушкі не згадується
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20.05.2022 16:05 Відповісти
А до 19ст. включно практично в усіх "русскіх народних сказках" були епізоди з людожерством, це потім їх вже Астафьєв "адапутвав" до більш-менш цивілізованого вигляду. Так що судячи з усього канібалізм - це в них реально традиція і "скрєпа".
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20.05.2022 16:16 Відповісти
знову білоруські "братушки" допомагають руzzкім?
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20.05.2022 11:23 Відповісти
та лука-мошнока же вчора куражився що с-400 і іскандери дядьки путлєра у себе залишив
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20.05.2022 11:26 Відповісти
Можеш посміяться -у Луки взяли "в борг" новітні танки, які він КУПИВ у кацапів Кинули їх на Київщину і Чернігівщину Наші хлопці їх спалили А кацапи привезли взамін "танковий хлам", який тільки їздить може, а воювать не здатен!
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20.05.2022 16:01 Відповісти
дякуємо зеленим підорасам за підготовку до війни....
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20.05.2022 11:35 Відповісти
Вони готувались до шашликів.
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20.05.2022 11:40 Відповісти
Бляха, хочу шашликів 😁
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20.05.2022 16:02 Відповісти
едь на передовую и залезай на броню с буквой зю - и будет из тебе шашлык
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20.05.2022 20:27 Відповісти
Да и в Киеве вот только што бахнуло. Не скажу где
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20.05.2022 11:47 Відповісти
И по области ПВО тоже работало.
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20.05.2022 12:15 Відповісти
а у меня не слышно было.. Киев большой город
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20.05.2022 20:28 Відповісти
як бистро береобулись на ці сторінці -- срете на призедента срете на героїв яким ви тікишо писали слава героям . а ці хлопці герої уважали Зеленського. подробиці знати ви незаслужили.
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20.05.2022 11:53 Відповісти
не потрібно поєднувать героїв і президента ,який саботував 2,5 роки підготовки до війни.
Завалив ракетну програму , армії за 2,5 роки не підняв жодного разу зарплату і т.д. і т.п.

https://meest-online.com/vybir-redaktsiji/z-ukrajinskoho-vijska-masovo-zvilnyayutsya-bojovi-piloty/

https://biz.liga.net/ekonomika/it/novosti/*******-zavod-iskra-prekratil-rabotu-v-minoborone-nachali-proverku

https://tsn.ua/********/ruka-kremlya-v-********-hto-blokuye-**********-raketnu-programu-1561653.html

Це не якісь видумки ,про це говорили всі ще вчора .
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20.05.2022 12:03 Відповісти
Вася, хто розмінував Чонгар?
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20.05.2022 12:09 Відповісти
Ось такі як Васяася і розмінували.Вася! І не треба звинувачувати що хтось зневажає Героїв -захисників України. Зневажаємо Зеленського і його ОПу за непідготовленість до війни і "пройоби і сліпоту" на початку нападу мордору.
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20.05.2022 12:36 Відповісти
Розумну людину "васьою" не назвуть, та ще й двічі!
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20.05.2022 13:44 Відповісти
Бери лопату
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20.05.2022 16:08 Відповісти
Не переходи на личности! Они того не стоят.
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20.05.2022 16:08 Відповісти
Такі як ти разом з преззедентом страли на героїв весь час з початку війни в 2014.
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20.05.2022 17:08 Відповісти
"а ці хлопці герої уважали Зеленського" - а він їх кинув ***** на с'єдєніє! ай маландєц!
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20.05.2022 17:11 Відповісти
ми сремо не на президента - а на предателя брехуна и неуча
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20.05.2022 20:29 Відповісти
на Львівщині теж сирени тривоги були
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20.05.2022 11:56 Відповісти
Значить щось привезли з ленд-лізу
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20.05.2022 11:57 Відповісти
У порт Львів зайшов корабель з озброєнням
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20.05.2022 16:04 Відповісти
Руйнують залізничні колії. Це ж якими недоумками треба бути, щоб гатити дорогими ракетами по коліях, які можна відновити за кілька днів?
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20.05.2022 15:44 Відповісти
нехай краще по коліях, ніж по житловим будинкам, чи якимось важливим інфраструктурним будівлям.
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20.05.2022 15:49 Відповісти
Пару дней вы загнули, день максимум
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20.05.2022 15:50 Відповісти
Бульбафюрер ****** по Житомиру
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20.05.2022 15:48 Відповісти
Зате прилазять сюди білорашня і обзиває нас.
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21.05.2022 03:48 Відповісти
А в Коростені колись стояв зенітно-ракетний полк який прикривав Рівненську АЕС зі сходу Його кинули під розформування Я спитав командира "*****?!!!" Він тільки розвів руками А як-би ці ракети змогли запобігти нападу!!!
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20.05.2022 15:50 Відповісти
а НА....УЯ розмінували кримський перешийок???? тому що про..бали???
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20.05.2022 16:09 Відповісти
Поговори кто в курсе - там было предательство, мосты никто не разминировал, просто в нужный момент их не подорвали
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20.05.2022 17:59 Відповісти
то что разминировали это пол беды а то что оставили там маленький "гарнизон" против 10-ти кратного перевеса рашистов - вот где настоящая измена
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20.05.2022 20:33 Відповісти
зараз вгадаю - це був склад *********** )
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20.05.2022 18:10 Відповісти
 
 