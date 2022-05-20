УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11077 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 926 23

"Біди багато наробили. На 90% селище розбите. Речі усі крали - коври, футболки, ложки, вилки, прищепки. Хліба півтора місяця у нас не було", - мешканці визволеної Кутузівки. ВIДЕО

Звільнене від російських окупантів селище Кутузівка під Харковом й досі перебуває під ворожими обстрілами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне. Харків, люди у перший день війни спустилися до підвалів і продовжують жити без світла та води. За час війни частина людей евакуювалася, а коли селище звільнили, починають повертається - хтось рятувати майно, а хтось лишається, бо готується відбудовувати Кутузівку.

За оцінками місцевих мешканців, близько 90% інфраструктури селища російські окупанти пошкодили або зруйнували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нас "ЛНР-ДНР" стояли. Крамничку розграбували. Від корів все молоко випили. 83-річну бабку зґвалтували. Шукали по хатах долари і золото", - мешканці звільнених сіл на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) визволення (564) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Сейчас подобное и хуже происходит на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
показати весь коментар
20.05.2022 12:02
+16
Гугл все пам'тає.З минулого літа у нас був час це робити,але всі спостерігали та казали,що то тільки погрози,а тоді рашисти реально почали формувати бтг для захоплення України,а наша влада закони потрібні прийняла тільки тоді ,коли вже почалося масштабне вторгнення,це називається злочинна бездіяльність.
показати весь коментар
20.05.2022 12:22
+11
Вважаю людей треба озброювати.....так ..будуть ньюанси...але все ж краще ворога зустрічати зі зброєю в руках .хоть на перших підступах допоки не прийдуть основні сили і ЗСУ..а люди самі усвідомлять і будуть партизанити..
Були б озброєні люди спочатку,створювали б загони Тероборони. І південь України просто так не здався..
показати весь коментар
20.05.2022 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас подобное и хуже происходит на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
показати весь коментар
20.05.2022 12:02 Відповісти
Не ганьбіть до кінця наших людей, які в окупації, вони точно виживуть, а ті "герої" баневтіки, абдристовичі обісRуть всю землю, що ні дощі, на МЧСники не відмиють. Їм в бункері і то страшно. А якщо серйозно, то крім ворога, який на нас напав ще є і внутрішній ворог, оця шобла, яка замість фінансування армії, фінансувала ворожу армію, закупаючи в них бітум, вулілля, машини та інше. Час також дасть оцінку цим діям, а пока що їм вдається і далі дурманити і дурити людей, як запеклі шахраї, захопивши все телебачення і забрудняючи мізки людям своїм лайном "какая разница".
показати весь коментар
20.05.2022 13:03 Відповісти
Я не унижаю этих людей. Я точно знаю что происходит на Херсонщине и юге Запорожья. И Бердянск, и Мелитополь, и Каховка с Новой Каховкой, и Берислав, И Олешки, и куча меленьких поселков и сел. Которые выживают без денег, продуктов и медикаментов. Когда нет элементарного, когда одинокие старики умирают от недостатка еды или медикаментов и невозможности вызвать скорую из-за отсутствия любой связи несколько дней. Когда вариант передать продукты в заблокированное оккупантами село превращается в настоящий экшен. Об этом можно рассказывать бесконечно.
показати весь коментар
20.05.2022 13:12 Відповісти
Шановний, я цілком розділяю написане Вами, це іронія з тих "головнокомандувачів" і "героїв", щоб вони там не погіршили стан цих людей своїм страхом і тим, про що я написав, бо на інше вони не здатні в такій ситуації.
показати весь коментар
20.05.2022 14:15 Відповісти
Вы правы !
показати весь коментар
31.05.2022 13:46 Відповісти
Центральна влада має відповідати за своїми повноваженнями.
Чомусь ніхто не говорить про чиновників місцевих. В нас же влада децентралізована. Вони не винні, тільки центральна влада? Вони мають відповісти в першу чергу.
Виборці, які обирали і місцеву владу, і центральну - не винні? В умовах з таким кінченим сусідом жорсткий виборний ценз мав бути ще вчора, з 1991 року.
показати весь коментар
20.05.2022 13:33 Відповісти
А це місцева влада міни знімала на Перекопі і чонгарі? Це місцева влада розхвиськала на асфальт гроші які повинні були йти на армію зброю і ВПК? Це місцева влада не дала команду замінувать дороги на Поліссі і завалить їх "засіками"? ? Це місцева влада теробороні зброю не давала?
показати весь коментар
20.05.2022 14:10 Відповісти
Погоджуюся і навіть напишу більше, всіх керівників місцевої влади змінив на своїх Президент, призначивши на такий відповідальний участок мабуть найкращих, Бо Коля Котлєта керує на Закарпатті, діктори і актори в Черкасах, Львівщині, Хмельниччині, Вінницині та інших областях, а такі "квартальці", як Баканов тягне на своїх лейтенантських плечах цілу спецуру СБУ... За це все відповідає всього одна людина і це Зеленський. Він має монобільшість у парламенті, виключно свій уряд, своїх міністрів, своїх представників в кожній області і на керівних посадах у всіх правоохоронних і судових органах. Навіть вся преса і телебачення під ним, то кого ще потрібено шукати, тьотю Катю яка неякісно вимила тролейбус у Херсоні?
показати весь коментар
20.05.2022 15:13 Відповісти
Відповідальність мають нести винні всі винні на всіх рівнях. Єдине, чого не варто допустити під час війни - міжусобної війни. Центральна влада має відповісти за всіма статтями, але виключно після перемоги. Хто знає історію 1917-1922 і чим все закінчилось - той розуміє.
До речі, наші західні "союзники" відповідати мають вже зараз - хоча б максимальною допомогою і якнайшвидше. Хоч це час і людей не поверне. "Союзники", які так легко допустили вторгнення кацапні і в 2014, і зараз. Ті, хто не давав зелене світло Україні на приєднання до НАТО "через корупцію" (хто б казав про корупцію), дав зелене світло потворі путіну на окупацію України. Добре хоч, шо до багатьох з них, схоже, необхідність відповідальності доходить з кожним днем все більше.
показати весь коментар
20.05.2022 17:33 Відповісти
Сашок! Нам дали можливість "розпорядиться"! Як ми "розпорядилися" у 2019-му? Посадили у крісло президента "клоуна" який все "засрав"? Саме том нам і не довіряли!
показати весь коментар
21.05.2022 04:39 Відповісти
Есть разные уровни ответственности. Местная власть не распоряжается сферой обороны государства. И местная власть, тот-же мер Херсона Лагута, требуют от президента, как от верховного, четкий алгоритм поведения на оккупированной территории, чтобы не попасть под закон о коллаборационизме. И у местной власти на местах в Хесонской или Запорожской области сейчас реально почти нет полномочий и нет средств для решения многих вопросов.
показати весь коментар
20.05.2022 14:18 Відповісти
Так мило, коли люди такі типу переживають за Херсонщину і т.д., але не забувають приплісти політику. В стилі 14-19 "ворог не в кремлі"
Ідеально війну ніхто не вів, ні раніше, ні зараз, дорікнути можна і Порошенку, і Зеленському, але не Порошенко і Зеленський напали на Україну
У Порошенка хоча б вистачає розуму не зрадойопити у війну, чого не скажеш про деяких його колег і виборців, а може і Ольгіно
показати весь коментар
21.05.2022 21:37 Відповісти
Вважаю людей треба озброювати.....так ..будуть ньюанси...але все ж краще ворога зустрічати зі зброєю в руках .хоть на перших підступах допоки не прийдуть основні сили і ЗСУ..а люди самі усвідомлять і будуть партизанити..
Були б озброєні люди спочатку,створювали б загони Тероборони. І південь України просто так не здався..
показати весь коментар
20.05.2022 12:04 Відповісти
ОСЬ Приклад..
Федорович захищав рідний Чернігів, намагаючись із рушниці поцілити рашистський літак. А ще він переховував у своєму підвалі від бомбардувань цілу родину. Це історія про звичайну людину, яка боронить свій рідний дім від окупанта
P.S. Достеменно невідомо хто саме збив той літак, але те, що до цього доклався наш герой - ми гарантуємо https://t.me/DPSUkr/4280
показати весь коментар
20.05.2022 12:18 Відповісти
Були б мости заміновані і артилерія не відведена Зе клоунами далеко, то ніхто з кацапів на територію Півдня України б не зайшов.
показати весь коментар
20.05.2022 12:18 Відповісти
Вы правы ! Я таже думаю! Чем жить так в окупации просто сил нет!
показати весь коментар
31.05.2022 13:56 Відповісти
Гугл все пам'тає.З минулого літа у нас був час це робити,але всі спостерігали та казали,що то тільки погрози,а тоді рашисти реально почали формувати бтг для захоплення України,а наша влада закони потрібні прийняла тільки тоді ,коли вже почалося масштабне вторгнення,це називається злочинна бездіяльність.
показати весь коментар
20.05.2022 12:22 Відповісти
Проти броні з рушницею ? Чому ти не на передку? Вам в генерали треба . Ку-ку! Не пиши херню .
показати весь коментар
21.05.2022 14:38 Відповісти
кацапские мрази живодеры
показати весь коментар
20.05.2022 12:11 Відповісти
Звичайні рашисти, болотяні діти нацистів Гітлєра.
Рашисти окрім смерті нічого не заслуговують.
показати весь коментар
20.05.2022 12:20 Відповісти
це в якій сраці потрібно жити, щоб приїхати в Україну красти ..прищепки
показати весь коментар
20.05.2022 12:26 Відповісти
Ростов -на -Дону..https://www.google.com/search?newwindow=1&client=opera-gx&sa=X&bih=599&biw=1126&hl=uk&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-********************************************************************************************************************************************************&ved=2ahUKEwiQxq7p5e33AhXhiIsKHbd9D48Q6BMoAHoECHQQAg Населення : 1,1 мільйона (2012) закрили убожество банером,то шо говорити про невеличкі містечка та дєрєвні
показати весь коментар
20.05.2022 12:49 Відповісти
Хочеш посміяться? Оті "баннери" зроблені для імітації "потьомкинських деревень" під час війни щоб імітувать "липові" населені пункти (для аеророзвідки)

Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
(анекдоту більше 8 років!)
показати весь коментар
21.05.2022 04:49 Відповісти
 
 