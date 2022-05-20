"Біди багато наробили. На 90% селище розбите. Речі усі крали - коври, футболки, ложки, вилки, прищепки. Хліба півтора місяця у нас не було", - мешканці визволеної Кутузівки. ВIДЕО

Звільнене від російських окупантів селище Кутузівка під Харковом й досі перебуває під ворожими обстрілами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне. Харків, люди у перший день війни спустилися до підвалів і продовжують жити без світла та води. За час війни частина людей евакуювалася, а коли селище звільнили, починають повертається - хтось рятувати майно, а хтось лишається, бо готується відбудовувати Кутузівку.

За оцінками місцевих мешканців, близько 90% інфраструктури селища російські окупанти пошкодили або зруйнували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нас "ЛНР-ДНР" стояли. Крамничку розграбували. Від корів все молоко випили. 83-річну бабку зґвалтували. Шукали по хатах долари і золото", - мешканці звільнених сіл на Херсонщині. ВIДЕО