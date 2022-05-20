Окупанти взяли в полон сина військової та вимагали розвіддані. СБУ повернула підлітка матері. ВIДЕО

Для звільнення дитини Служба безпеки України провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований військами загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

"Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовець-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне з сіл на Чернігівщині. Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено. За декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Жінка звернулася за допомогою до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини.