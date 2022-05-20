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Окупанти взяли в полон сина військової та вимагали розвіддані. СБУ повернула підлітка матері. ВIДЕО

Для звільнення дитини Служба безпеки України провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований військами загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

"Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовець-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне з сіл на Чернігівщині. Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено. За декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Жінка звернулася за допомогою до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини.

полон (1560) підлітки (405) СБУ (12809) Чернігівщина (1584) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+24
Терористи це хоч люди, хоч і злодії.
А це до нас припхалася пліснява підрейтузна - дітей гвалтувати, викрадати, вбивати...
Це хто завгодно, але точно не люди
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20.05.2022 12:59
+21
Нічого дивного ,маємо справу з терористичною організацією "росія"
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20.05.2022 12:52
+12
ну і шо їм дало знання наявності в Україні ЧАЕС, якщо їхні експерти кажуть "нема нічого страшного в рудому лісі, під час другої світової там були партизани - і нічо..."
там все таке, я так зрозуміла
нафіга їм було вивчати обстановку, якщо вони збиралися захопити Київ за 2 дня, а звідтам вже керувати?

а потім у них виникли деякі проблеми на роботі
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20.05.2022 13:03
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Нічого дивного ,маємо справу з терористичною організацією "росія"
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20.05.2022 12:52 Відповісти
Терористи це хоч люди, хоч і злодії.
А це до нас припхалася пліснява підрейтузна - дітей гвалтувати, викрадати, вбивати...
Це хто завгодно, але точно не люди
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20.05.2022 12:59 Відповісти
терористи люди? ти що в сосну вдарилась?
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20.05.2022 20:22 Відповісти
Я думал, что все крупные военные объекты у нас остались со времен СССР, и их координаты за поребриком наверняка есть.
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20.05.2022 12:57 Відповісти
Якщо є координати, то нафіга тоді всюди шнирять їхні дрони?
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20.05.2022 13:01 Відповісти
ну і шо їм дало знання наявності в Україні ЧАЕС, якщо їхні експерти кажуть "нема нічого страшного в рудому лісі, під час другої світової там були партизани - і нічо..."
там все таке, я так зрозуміла
нафіга їм було вивчати обстановку, якщо вони збиралися захопити Київ за 2 дня, а звідтам вже керувати?

а потім у них виникли деякі проблеми на роботі
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20.05.2022 13:03 Відповісти
...але з'ясувалося, що кацапські військові коли бухали, на тих стратегічних мапах чистили воблу.
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20.05.2022 13:03 Відповісти
А мы что? Сколько сыновей от кабаевой захватила СБУ? Где видео с их допросом? Где разнообразные высокопоставленные политики в Москве, которые лежат на асфальте в луже собственной мочи с пулей в спине? Сколько было выделено средств на подкуп людей в Москве за 8 лет или даже сказать за 31 год, так как Ельцин всегда был врагом Украины и не собирался отпускать эти территории? Минимум, все средства точно также были разворованы по карманам, учитывая отрасли с откатом. Например, асфальт, где коррупционная схема состояла в том, что покупался асфальт у приближенных к лукашенко бизнесменам по рыночной цене, эти бизнесмены закупали у себя асфальт у нефтезаводов по намного более низким ценам, а разницу за посредничество разделяли не только себе, но и давали местным бизнесменам откаты за закупку асфальта, там цифры огромные, разница между ценой продажи в Украину и ценой покупки у завода была может быть в 3 или в 4 раза отличалась. Ну и это было конечно стратегическим планом, ведь за каждый миллион из бюджета откаты только сюда шли по 200-300 тысяч, ну и себе они оставляли столько же на поддержание режима лукашенко, а рабочие на заводе конечно никаких этих денег никогда не видели. Прямо сейчас на территории России находятся сотни тысяч беженцев, полностью преданных Украине, знающих язык врага и способных выдать себя за своего, если грамотно притвориться ватником. Они готовы поджигать и убивать. Там топовые чиновники и пропагандисты зачастую ходят с 1-2 охранниками максимум, ведут открытый образ жизни, привычки не изменили свои, как бухают с эскортницами, так и делают это. Легкие мишени и высокая эффективность в плане запугивания, что за войну будут платить не буряты с иванами из села, а они сами.
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20.05.2022 13:00 Відповісти
х..лу нап все посрати, воно хворий ублюдок, у якого якась незрозуміла, як і у всіх кацапів, ненависть, до України і українців.
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20.05.2022 20:24 Відповісти
Американский журнал "Тime" присвоил звание Чувак года...
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20.05.2022 13:07 Відповісти
Зе в ответ каже..
Нащлюпаю видоcov ,больше чем серий Сватов...
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20.05.2022 13:09 Відповісти
Якщо у тебе буде стільки грошей то і тебе причислять к ліку святих або к чєловєках года)
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20.05.2022 13:32 Відповісти
СБУ подяка.
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20.05.2022 13:45 Відповісти
РоZZія має здохнути...
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20.05.2022 13:55 Відповісти
для окупантів всі без вийнятка українці внє закона, неонацисти, бандерівці, фашисти (так їм вже 22 роки розповідають по телевізору), тому вони вважають, що з нами можно робити все, що заманеться

висновок: хорошій рузкий - мьортвий рузькій
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20.05.2022 17:08 Відповісти
 
 