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У "Дії" відтепер можна отримати статус безробітного та оформити виплати. ВIДЕО

Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Подати заявку та оформити виплати в Дії можна за декілька хвилин, а кошти надійдуть на вашу картку єПідтримка", - написав Михайло Федоров та надав відеопосібник, як можна подати заявку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці знову можуть зареєструвати новонароджених у "Дії", - Мінцифри

Міністр підкреслив, що держава продовжує підтримувати і робить все можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю. А команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн.

безробіття (543) Федоров Михайло (878) електронні послуги (194) Дія (1124)


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Топ коментарі
+4
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20.05.2022 13:02
+3
Зелені понти.
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20.05.2022 13:11
+2
"для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії" - ну охренеть... жители ОРДЛО тоже попадают в эту категорию, верно?
а те кто на неоккупированных территориях потерял работу и не может найти - им что делать?
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20.05.2022 14:10
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20.05.2022 13:02 Відповісти
Зелені понти.
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20.05.2022 13:11 Відповісти
Ідіть у ЦНАП. Особливо коли ти фізично знаходишся на окупованій території.
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20.05.2022 13:38 Відповісти
Все працює. Перевірено особисто десь тиждень тому. Просто треба трохи поморочитися і реєструватися не через додаток на сматфоні, а через портал ДІЯ на ПК. Чому так? Просто мобільний застосунок має досить обмежений функціонал. Щодо кількох хвилин на реєстрацію, то трохи брехня, бо потрібно буде ще зробити скани усіх документів (паспорта, ідентифікаційного коду, дипломів про освіту, трудової книжки, довідки ВПО- якщо є відповідний статус) та потім завантажити їх на портал. Незрозуміло правда, чому ті документи (паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО), що вже й так є в ДІЯ не підтягуються при реєстраціїї автоматично. З довідкою ВПО взагалі дійшло до абсурду. В ДІЯ вона в мене є, але ж треба завантажити скан папірця, якого я не маю. Служба підтримки ДІЯ на те відповіла, мовляв, ідіть у ЦНАП за паперовою довідкою. Я, звісно, не пішла, а просто відправила скріни зі смартфона - прийняли.
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20.05.2022 13:49 Відповісти
"Дія" перейменували в "Дії".
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20.05.2022 13:05 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
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20.05.2022 13:07 Відповісти
Як переказати зеліну тищу для потреб ЗСУ?
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20.05.2022 13:09 Відповісти
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/terminal/index/index/id/118103/
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20.05.2022 13:11 Відповісти
Повістки коли через дію будуть надсилати?
Поки ж в воєнкоматі треба беробітних оформляти, а не з дивана.
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20.05.2022 13:10 Відповісти
Вибори ПрезИдента і Ради будуть проведені за існуючим законодавством.
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20.05.2022 13:11 Відповісти
я и вижу перевели на 0.75 ставки и заплатили 19 процентов аванса живи как хочешь
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20.05.2022 13:15 Відповісти
за е допомогу ще не заплатили
все що робить зелень-зелене гівно
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20.05.2022 13:45 Відповісти
влада брехунів- е підтримку вже 2 місяця обіцяють
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20.05.2022 13:50 Відповісти
е-підтримка то таке - хтось знає когось з бійців на передку хто б отримував обіцяні 200 тис грн на місяць?
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20.05.2022 14:11 Відповісти
"для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії" - ну охренеть... жители ОРДЛО тоже попадают в эту категорию, верно?
а те кто на неоккупированных территориях потерял работу и не может найти - им что делать?
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20.05.2022 14:10 Відповісти
Я на днях видалив ту дію, і телефон став нормально працювати. А то, якісь процеси втіхаря відбувалися, и телефон розряджався. Користі з неї ніякої, звичайній людині, в дії ніц не світить. Паперовий паспорт краще.
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20.05.2022 15:52 Відповісти
 
 