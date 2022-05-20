У "Дії" відтепер можна отримати статус безробітного та оформити виплати. ВIДЕО

Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Подати заявку та оформити виплати в Дії можна за декілька хвилин, а кошти надійдуть на вашу картку єПідтримка", - написав Михайло Федоров та надав відеопосібник, як можна подати заявку.

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Міністр підкреслив, що держава продовжує підтримувати і робить все можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю. А команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн.