"Моя перша підбита російська техніка - БМП. Знищив її з NLAWа. Круто!", - боєць ССО "Азов" Київ Брейк. ВIДЕО бою

Бійці ССО "Азов" Київ відбили спробу штурму з боку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований фрагмент бою, що завершився знищенням бронемашини окупантів.

"Моя перша підбита російська техніка - БМП, який напав на наші позиції. Знищив його з NLAWа. Він задимівся, відступив від позиції і залишився тут покинутим в полі. Круто! Продовжуємо роботу", - каже боєць ССО "Азов" Київ Брейк.

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