УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10435 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 903 11

"Моя перша підбита російська техніка - БМП. Знищив її з NLAWа. Круто!", - боєць ССО "Азов" Київ Брейк. ВIДЕО бою

Бійці ССО "Азов" Київ відбили спробу штурму з боку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований фрагмент бою, що завершився знищенням бронемашини окупантів.

"Моя перша підбита російська техніка - БМП, який напав на наші позиції. Знищив його з NLAWа. Він задимівся, відступив від позиції і залишився тут покинутим в полі. Круто! Продовжуємо роботу", - каже боєць ССО "Азов" Київ Брейк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує машину заряджання вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" армії окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Ну, з почином!
Дай Боже не остання!
Бажаю воїнської удачі - та повернутися з війни з перемогою, живим та неушкодженим
показати весь коментар
20.05.2022 14:55
+14
Отримав адриналін та радість
показати весь коментар
20.05.2022 14:50
+14
Курка також може деякий час бігати без голови
показати весь коментар
20.05.2022 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось не вірно зробив. Якщо б усе як треба то після пострілу NLAW він би вже не міг їхати нікуди.
показати весь коментар
20.05.2022 14:29 Відповісти
кумулятивная струя прошила двигатель
показати весь коментар
20.05.2022 14:50 Відповісти
Курка також може деякий час бігати без голови
показати весь коментар
20.05.2022 15:00 Відповісти
Відео виклав Білецький.
показати весь коментар
20.05.2022 14:35 Відповісти
Цей Зауер 100 вже був на відео з бою.
показати весь коментар
20.05.2022 14:35 Відповісти
Отримав адриналін та радість
показати весь коментар
20.05.2022 14:50 Відповісти
Уан лав!
показати весь коментар
20.05.2022 14:54 Відповісти
Ага, U2.
показати весь коментар
20.05.2022 15:10 Відповісти
Ну, з почином!
Дай Боже не остання!
Бажаю воїнської удачі - та повернутися з війни з перемогою, живим та неушкодженим
показати весь коментар
20.05.2022 14:55 Відповісти
Молодець)
показати весь коментар
20.05.2022 15:38 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2022 19:58 Відповісти
 
 