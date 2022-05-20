"Моя перша підбита російська техніка - БМП. Знищив її з NLAWа. Круто!", - боєць ССО "Азов" Київ Брейк. ВIДЕО бою
Бійці ССО "Азов" Київ відбили спробу штурму з боку російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований фрагмент бою, що завершився знищенням бронемашини окупантів.
"Моя перша підбита російська техніка - БМП, який напав на наші позиції. Знищив його з NLAWа. Він задимівся, відступив від позиції і залишився тут покинутим в полі. Круто! Продовжуємо роботу", - каже боєць ССО "Азов" Київ Брейк.
Топ коментарі
+23 Тетяна Тать
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+14 Yevhen B
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Бажаю воїнської удачі - та повернутися з війни з перемогою, живим та неушкодженим