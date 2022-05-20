Місце першого успішного бою українських воїнів з окупантами на окружній дорозі Харкова. ВIДЕО
Бій українських воїнів на перехресті харківської окружної і дороги на село Циркуни став першим успішним боєм при обороні Харкова.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, тоді бійці 92-ї бригади у перщий день війни розбили передовий загін російських окупантів і знищили три російські бронемашини.
"Російські війська в перший день вийшли у цей район і думали, що вони зможуть захопити місто дуже швидко, але все це завершилося їх розгромом...", - каже Юрій Бутусов і публікує відео з місця історичного бою.
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