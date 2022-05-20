УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10435 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 604 5

Місце першого успішного бою українських воїнів з окупантами на окружній дорозі Харкова. ВIДЕО

Бій українських воїнів на перехресті харківської окружної і дороги на село Циркуни став першим успішним боєм при обороні Харкова.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, тоді бійці 92-ї бригади у перщий день війни розбили передовий загін російських окупантів і знищили три російські бронемашини. 

"Російські війська в перший день вийшли у цей район і думали, що вони зможуть захопити місто дуже швидко, але все це завершилося їх розгромом...", - каже Юрій Бутусов і публікує відео з місця історичного бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ хочуть скасувати граничний вік для укладання військового контракту. ДОКУМЕНТ

Автор: 

армія рф (17346) оборона (4780) Харків (5591) Бутусов Юрій (3589)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.05.2022 16:06 Відповісти
Героям Слава! Смерть маскалям!
показати весь коментар
20.05.2022 16:31 Відповісти
Примерно 3 км от моего дома.
показати весь коментар
20.05.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2022 20:01 Відповісти
 
 