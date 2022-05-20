"Нічого було пхатися в наше Рубіжне", - українські воїни знищують окупанта разом з його вантажівкою. ВIДЕО
Українські воїни в Рубіжному знищили російського окупанта разом та його вантажівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Це називається - нічого було пхатися в НАШЕ Рубіжне! Так буде з кожним,хто вбивав наших людей і руйнував наші міста!", - пише Гайдай в коментарі.
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Топ коментарі
+41 Чайка Київ
показати весь коментар20.05.2022 16:16
+38 vadyan
показати весь коментар20.05.2022 16:26
+37 Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар20.05.2022 16:23
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А воно - бац! І нема облєгчонного кацапа. Можна було і не сцять.