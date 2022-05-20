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"Нічого було пхатися в наше Рубіжне", - українські воїни знищують окупанта разом з його вантажівкою. ВIДЕО

Українські воїни в Рубіжному знищили російського окупанта разом та його вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Це називається - нічого було пхатися в НАШЕ Рубіжне! Так буде з кожним,хто вбивав наших людей і руйнував наші міста!", - пише Гайдай в коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА. ФОТО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+41
Красунчики! Дякуємо!
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20.05.2022 16:16
+38
Як я обожнюю оцю ракетку Стугни, летить наче комарик і через дві секунди розфігачує все лайно кацапське!
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20.05.2022 16:26
+37
у пчелки жалко, знаеш сколько в той машине боеприпасов
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20.05.2022 16:23
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мені ракети жалко на це лайна , але треба
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20.05.2022 16:16 Відповісти
у пчелки жалко, знаеш сколько в той машине боеприпасов
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20.05.2022 16:23 Відповісти
по взрыву не похоже не детонацию бк
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20.05.2022 17:29 Відповісти
Красунчики! Дякуємо!
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20.05.2022 16:16 Відповісти
Смерть маскалям.
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20.05.2022 16:24 Відповісти
Москалик сів в машину спокійно собі і прожив ще три секунди...
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20.05.2022 16:28 Відповісти
Як я обожнюю оцю ракетку Стугни, летить наче комарик і через дві секунди розфігачує все лайно кацапське!
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20.05.2022 16:26 Відповісти
Результат налицо!
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20.05.2022 16:28 Відповісти
На лице(якщо воно частково залишилось)
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20.05.2022 17:18 Відповісти
" А міня за что?!?!?"
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20.05.2022 16:32 Відповісти
Для профилактики)))
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20.05.2022 18:53 Відповісти
Чувак спрятался за деревом типа "нас тут нет".
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20.05.2022 16:33 Відповісти
Як і обіцяв президент - в травні смажать шашлик. Слава ЗСУ!
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20.05.2022 16:33 Відповісти
А тепер подумайте ще раз і напишіть - як же насправді повинен був діяти президент якого всі розвідки світу попереджали про вторгнення у його державу?
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20.05.2022 17:11 Відповісти
він діяв, як шмаркля, ще й звинувавчував, у тому, що паніку нагнітають, а до вторгнення не готувався анітрохи, а знаючи, бо попереджений, хоча б військових підготувати, на позиції вивести, але воно й цього не робило, бо воно кончене. і якщо хтось думає, що його знову оберуть, бо гарно все пр..балі, і тексти читало, ну таке, нехай ідуть за руцкім ваєнним карабльом.
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21.05.2022 08:31 Відповісти
"шашльікі" ціною в десятки тисяч українців, бо у Zeлупи клоунярської "нє сєйтє паніку"
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20.05.2022 22:58 Відповісти
рєзультат на табло
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20.05.2022 16:36 Відповісти
Красава! Земля тобі росіянин - бетоном, якщо ще щось залишилось. Мабуть щось залишилось у вигляді попелу. Слава УКРАЇНІ!!!
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20.05.2022 16:40 Відповісти
Кацаписько, скоріш, відійшло десь посцяти і верталося облєгчонним.
А воно - бац! І нема облєгчонного кацапа. Можна було і не сцять.
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20.05.2022 16:46 Відповісти
Опять Стугна. Где вы их берете?
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20.05.2022 16:49 Відповісти
В українському воєнторзі.
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20.05.2022 16:54 Відповісти
это по-тихому отстреливаются остатки вещдоков из складов ДБР по делу Пашинского-Чорновол и прочих "вредителей" эпохи вэлыкого буцимныцтва..)(
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20.05.2022 19:08 Відповісти
Теперь он в Тик Токе себя увидит
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20.05.2022 16:54 Відповісти
"Так їх, дядя Савка!"
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20.05.2022 17:06 Відповісти
это не Стугна. Это что-то еще советское
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20.05.2022 17:15 Відповісти
помер ворог
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20.05.2022 17:37 Відповісти
Шёл он и думал: сейчас сяду в кабину, возьму в бардачке сигаретку и закурю...
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20.05.2022 17:57 Відповісти
Просто сказка, дикую хлопцi
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20.05.2022 19:03 Відповісти
Как-то они через чур на расслабоне по рубежному передвигаются.
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20.05.2022 19:22 Відповісти
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20.05.2022 19:56 Відповісти
Респект и уважуха
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20.05.2022 23:08 Відповісти
Яка шкода, що він сам не відчув свій смак!
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18.07.2022 12:46 Відповісти
 
 