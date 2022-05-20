"Нічого було пхатися в наше Рубіжне", - українські воїни знищують окупанта разом з його вантажівкою. ВIДЕО

Українські воїни в Рубіжному знищили російського окупанта разом та його вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Це називається - нічого було пхатися в НАШЕ Рубіжне! Так буде з кожним,хто вбивав наших людей і руйнував наші міста!", - пише Гайдай в коментарі.

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