На будівлі вокзалу в окупованому Херсоні майорить прапор України. ВIДЕО
Партизани в окупованому Херсоні вивісили прапор України на будівлі залізничного вокзалу.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.
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+15 Олег Шестакович
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