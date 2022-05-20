"А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще!": Окупанти скаржаться на привласнення їхніх зарплат, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські військові скаржаться, що їм не виплачують обіцяних коштів.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У розмові із дружиною загарбник каже, що не вірить в обіцянки командування розрахуватися з ними за 2 весняні місяці.

"Должно прийти сразу за март и до 20-го числа – за апрель. Но я в это не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Будёновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям", - каже він.

Одна з причин такої "економії" – бажання російських військових клерків нажитися на невиплаті зарплат. Бо ж у випадку смерті окупантів, гроші можна буде залишити собі.



Тож у головах загарбників все частіше виникають запитання: "А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще! Находимся хрен знает где".

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