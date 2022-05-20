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"А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще!": Окупанти скаржаться на привласнення їхніх зарплат, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські військові скаржаться, що їм не виплачують обіцяних коштів.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У розмові із дружиною загарбник каже, що не вірить в обіцянки командування розрахуватися з ними за 2 весняні місяці.

"Должно прийти сразу за март и до 20-го числа – за апрель. Но я в это не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Будёновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям", - каже він.

Одна з причин такої "економії" – бажання російських військових клерків нажитися на невиплаті зарплат. Бо ж у випадку смерті окупантів, гроші можна буде залишити собі.

Тож у головах загарбників все частіше виникають запитання: "А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще! Находимся хрен знает где".

Також дивіться: "Каждый день "200" уезжают. Нам п#здец короче", - "Оружием украинским себе ногу прострели", - перемовини російських окупантів. АУДIО

Автор: 

СБУ (12809) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+9
як їх алкаші баті, діди, прадіди, і прапрадіди, до 10ого коліна, орда-нелюди-виродки-мерзота! найгірша недонація світу, гірше ІГІЛ, гірше КНДР, просто ДНО!
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20.05.2022 18:43
+7
Пацаны, так вы тут за деньги нас спасаете? А мы думали, что за русский язык, чтобы НАТО своим кровавым сапогом тут не топало...
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20.05.2022 18:57
+5
зая ..--чего ***...---я тебя люблю,--чего опять надо.
Почнуться навчання в школі рускаму язику
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20.05.2022 18:42
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Навмисне так зробили, що вони українців грабували.
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20.05.2022 18:35 Відповісти
?????????????????????????????????????? Ксения- простите...Но они грабили с 24 февраля насиловали убивали просто так- что ты украинец... продолжают это делать и сегодня...
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20.05.2022 18:38 Відповісти
вони навіть і не питали українець чи ні, достатньо тільки того, що на окупованій ними території їх закони. А по їх законам, вони можуть просто так замучити кого завгодно до смерті. Вони давно того чекали, і вони завжди обиратимуть путіна, тому що тільки це забезпечує їм можливість катувати людей і не нести відповідальності, це для них величезна радість і єдиний сенс існування, бо вони садисти. З однаковою радістю вони вбивали в Грузії в Чечні, в Сирії.
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20.05.2022 22:14 Відповісти
кого волнует плата орков
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20.05.2022 18:41 Відповісти
А нахрена им зарплата, раз такие тупые что собирались умирать за чьи-то сумасбродные идеи - то и зарплата им не нужна..
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20.05.2022 19:27 Відповісти
Валіть звідси поки ще живі.
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20.05.2022 18:41 Відповісти
зая ..--чего ***...---я тебя люблю,--чего опять надо.
Почнуться навчання в школі рускаму язику
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20.05.2022 18:42 Відповісти
як їх алкаші баті, діди, прадіди, і прапрадіди, до 10ого коліна, орда-нелюди-виродки-мерзота! найгірша недонація світу, гірше ІГІЛ, гірше КНДР, просто ДНО!
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20.05.2022 18:43 Відповісти
Гвалтувати і вбивати вони будуть і за гроші і без. Це менталітет, тваринна жорстокість і віра в безкарність.
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20.05.2022 18:44 Відповісти
Валим сайты оккупанта ban-dera.com просто оставить сайт включенным в браузере -программа сделает все сама, подключаемся, делимся ссылкой
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20.05.2022 18:44 Відповісти
Пацаны, так вы тут за деньги нас спасаете? А мы думали, что за русский язык, чтобы НАТО своим кровавым сапогом тут не топало...
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20.05.2022 18:57 Відповісти
Там всё проще. Пацаны сдыхают,а денег- "ихтамнет". Зато у шойги есть ещё одна баня.))
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20.05.2022 19:09 Відповісти
Судячи з усього дружину під час розмови "порає" Ашот.)
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20.05.2022 19:07 Відповісти
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20.05.2022 19:19 Відповісти
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20.05.2022 20:02 Відповісти
Для понимания ситуации..

Некоторые данные по уровню укомплектованности частей и соединений российских войск, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине"... и уровня понесённых ими потерь.

Командование 20-й мсд (из состава 8-й гв.ОА ЮВО) проводит активные мероприятия по восстановлению уровня боеспособности ряда подразделений дивизии, участвоваших в "сво"... в том числе, путём доукомплектования сформированных тактических групп дивизии.

Общие показатели:

Уровень укомлектованности дивизионной группы сводных (резервных) БТГр\ТГр и органов управления дивизии по состоянию на 15.05.2022 - 16%

по штату - 1007 всл.

в наличии - 161 всл.

в том числе - офицерский состав 88\29, прапощики 33\6, солдаты и сержанты 886\126

В частности...

БТГр 255-й мсп - 22% (по штату - 545, в наличие - 118)

БТГр 33-го мсп - 7% (Карл!!!), убит командир полка п\п-к Ю.Агарков (по штату -383, в наличии - 28)

ТГр 944-го сап - 19% (по штату - 79, в наличии - 15).

Всего, дивизия сформировала и выставили для участия в "сво" 3 БТГр\ТГр, а так же ряд органов управления уровня батальон-полк... И на сегодняшний день ни одна из них не укомплектована более чем на 25%.. Уровень понесённых потерь не позволяет использовать данные формирования в боевых действиях в виду полной их небоеспособности. По крайней мере, до момента восстановления уровня их укомплектованности личным составом и штатным ВВТ, позволяющего выполнять боевые задачи.

С началом полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины, командование российских войск УЖЕ расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся на длительном хранении объёмов вооружения и военной техники.

В частности:

- ЗВО (Западный военный округ) - свыше 50%

- ЮВО (Южный военный округ) - до 50%

- ЦВО (Центральный военный округ) - до 48%

- ВВО (Восточный военный округ) -до 42%

Данная техника и вооружение используются в интересах подразделений и частей материально-технического снабжения (МТС) вс рф, развернувших систему пунктов ремонта и восстановления ВВТ на оккупированной территории Украины, а так же идёт непосредственно на доукомплектование тактических групп вс рф, принимающих участие в так называемой "сво".

Следует так же подчеркнуть, что в пунктах постоянной дислокации подразделений МТС вс рф на сегодняшний момент находится не более 50% от штатной численности автомобильной и специальной техники.

В Кемеровской области РФ, Приморском крае и Ленинградской области РФ фиксируются активные мероприятия по скрытоой мобилизации военно-обязанных лиц призывного возраста, а так же проведение интенсивной рекламно-призовной кампании по привлечению добровольцев для участия в войне на территории Украины.

В частности:

- рассылка мобилизационных предписаний военно-обязанным осуществляется в индивидуальном порядке, без информационных сообщений в местных и федеральных СМИ

- зачисленным в мобилизационные команды сообщается об отправке их на "сборы резервистов". На самом деле, их отправляют в приграничные области РФ для прохождения краткосрочного курса "доподготовки" в ранее развёрнутых полевых лагерях или же проводят таковой на базе ппд частей и соединений того или иного округа. Например, 2 дня назад такого рода лицами, уже прошедшими "курс доподготовки", была доукомплектована БТГр из состава 6-й ОА ЗВО, которая отправилась в зону боевых действий на террритории Украины.

- сотрудники военкоматов активно прозванивают военно-обязанных лиц нужных ВУС-ов, находящихся в запасе, с целью привлечения\возвращения их на воинскую службьу на добровольных началах. Однако, уровень притока добровольцев... всё равно остаётся достаточно низким и не позволяет российскому командовнию даже восполнять те потери, которые несут вс рф в ходе так называемой "сво".

Общая численность формирований вс рф, которые сегодня готовятся на полигонах вс рф на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, из числа так называемых "добровольцев", едва достигает 2500 человек...

Особенно умиляет тот факт, что в виду острой нехватки живой силы для доукомплектования БТГр\ТГр российских войск, уже ведущих активные боевые действия на территории Украины, их командование продолжает радовать свой подчинённый личный состав всякими интересными и забавными штуками. Например, личному составу целого ряда подразделений уже объявлено, что сроки ротации\замены увеличины с 4-х до 6-и месяцев (в отдельных случаях до 8-и месяцев). Более того, в целом ряде формирований объявлено вообще об отмене ротации\замены...якобы, до окончания "сво".
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20.05.2022 20:28 Відповісти
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20.05.2022 20:47 Відповісти
В перехваті про наркоту якусь, а не про гроші
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20.05.2022 20:58 Відповісти
Ви, бісячьї мавпи, навіть 30 срібників не варті, а й навіть ломаного гроша! Удавіится сподньою білизною наших жінок, що змарадерили! Геть з України! Слава Героям!
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20.05.2022 21:23 Відповісти
та якщо м'ясо орка переробити на сухий собачий корм, то можна заробити на експортi. Нашi собаки вже орден заробляють на переробцi орка, а тому рентабельно буде тiльки оптом.
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22.05.2022 02:14 Відповісти
 
 