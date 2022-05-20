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Як українці нищать ворогів на окупованих територіях? День 86. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

86-й день Народної війни України.

На тимчасово окупованих територіях посилюється рух опору.

Наприклад, рух опору Запорізької області спричинив аварію бронепотяга російських окупантів у Мелітополі. Вагони, що перевозили особовий склад і боєприпаси, перекинулися, від чого боєкомплект здетонував.

Як іще українці нищать ворогів на окупованих територіях? Розкажуть Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 130 одиниць техніки перекинули окупанти в Чорнобаївку, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

окупація (6685) партизани (192) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Вашингтонский Обком
@_Fashington
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35 хв
Командир "Азова" Денис Прокопенко вышел с "Азовстали".

Оборона Мариуполя окончена
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20.05.2022 21:15 Відповісти
рашисти вже написали.що всі здались в полон.
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20.05.2022 21:36 Відповісти
Цирк на дроті! Що ви хочете від того Арестовича. Він про вас взагалі нічого не знає. Навіщо він вам здався?
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20.05.2022 21:23 Відповісти
 
 