Як українці нищать ворогів на окупованих територіях? День 86. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
86-й день Народної війни України.
На тимчасово окупованих територіях посилюється рух опору.
Наприклад, рух опору Запорізької області спричинив аварію бронепотяга російських окупантів у Мелітополі. Вагони, що перевозили особовий склад і боєприпаси, перекинулися, від чого боєкомплект здетонував.
Як іще українці нищать ворогів на окупованих територіях? Розкажуть Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".
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@_Fashington
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35 хв
Командир "Азова" Денис Прокопенко вышел с "Азовстали".
Оборона Мариуполя окончена