"Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Російські командири просять підлеглих діставати для них наркотики, - перехоплення СБУ. АУДIО

Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів.

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - говорить окупант своїй дружині.

"Він додає, що у них є грошовий "общак" із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку. Тож "добовий раціон" російських загарбників виглядає…досить незвично", - зазначили в СБУ.

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