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"Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Російські командири просять підлеглих діставати для них наркотики, - перехоплення СБУ. АУДIО

Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів.

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - говорить окупант своїй дружині.

"Він додає, що у них є грошовий "общак" із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку. Тож "добовий раціон" російських загарбників виглядає…досить незвично", - зазначили в СБУ.

Також дивіться: "А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще!": Окупанти скаржаться на привласнення їхніх зарплат, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17346) наркотики (1447) СБУ (12809) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+9
пусть обращаются в конюшню своего мида.
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20.05.2022 22:20
+7
Потрібно допомагати кацапам активно деградувати до стану повного "в гівно". Тут для наших спецслужб дуже широке поле діяльності - в підрозділах де є хоч один наркоман немає ніяких секретів і таємниць.
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20.05.2022 22:29
+6
Ширяйтесь свинособаки, це вам на користь
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20.05.2022 22:15
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отрібен РОЗголос та створення ЗАКонних ПЕТИЦІЙ !!! на сайті президента й ВЕРХ .РАДИ- а саме: -ВІЗОВИЙ РЕЖИМ з рф та белорусіей, ПРОГОЛОСУВАТИ вже НЕГАЙНО за ЗАКОН про ЗАБОРОНУ рпц -( москв.патріархата ( на теріторії УКРАЇНИ , АБО принаймі ЗРОБИТЬ як мер --БРОВАРІВ та КОНОТОПА на місцевому та районному РІВНІ !!!! негайно позносить ПАМЯтникі та іДоли сраним пушкіним та СУвровим , катерині 2 в ОДЕСІ , ВСІ вони ШОВІНІСти й УКРаїнофоби все інше пусті СЛова та піар !!!! lb.ua/society/2022/05/19/517370_shche_misti_kiivshchini_zaboronili.html
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20.05.2022 22:15 Відповісти
Ширяйтесь свинособаки, це вам на користь
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20.05.2022 22:15 Відповісти
shto b vy vse tam ot lomki podohli , neludi
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20.05.2022 22:16 Відповісти
Очко піджимає..
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20.05.2022 22:16 Відповісти
пусть обращаются в конюшню своего мида.
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20.05.2022 22:20 Відповісти
Потрібно допомагати кацапам активно деградувати до стану повного "в гівно". Тут для наших спецслужб дуже широке поле діяльності - в підрозділах де є хоч один наркоман немає ніяких секретів і таємниць.
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20.05.2022 22:29 Відповісти
Повністю підтримую. Цим ділом треба займатися є ж наркота яка косить до овоща назавжди. Можна і вдурь щось забадяжити і пусщяй літають
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21.05.2022 01:27 Відповісти
Смоли гарячої...
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20.05.2022 22:54 Відповісти
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20.05.2022 23:16 Відповісти
- Не рви, дед, глотку, угости лучше.

- А как же! Только здесь бабка
не достанет, не унизит гвардейца.

-Хлябай унучки ханку!!(с)
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21.05.2022 00:49 Відповісти
 
 