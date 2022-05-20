"Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Російські командири просять підлеглих діставати для них наркотики, - перехоплення СБУ. АУДIО
Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів.
"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - говорить окупант своїй дружині.
"Він додає, що у них є грошовий "общак" із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку. Тож "добовий раціон" російських загарбників виглядає…досить незвично", - зазначили в СБУ.
Топ коментарі
+9 Fjall_Raven
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не достанет, не унизит гвардейца.
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