Російські гроші мають бути конфісковані та передані постраждалим від агресії окупантів, - Зеленський. ВIДЕО

Україна пропонує державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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