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Російські гроші мають бути конфісковані та передані постраждалим від агресії окупантів, - Зеленський. ВIДЕО

Україна пропонує державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+14
а більше всіх постраждав у нас коломойський, да?
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20.05.2022 22:28
+12
Головне щоб щоб розподілом конфіскованих грошей розпоряджалися європейці та американці, а не зебіли
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20.05.2022 22:26
+9
После сдачи Азовстали Зеленский как-то перевозбудился и впал в ненужное и пустое красноречие. На Запад может и действует липовый образ крутого Чегевария, нам-то зачем проповеди читать....
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20.05.2022 22:44
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Головне щоб щоб розподілом конфіскованих грошей розпоряджалися європейці та американці, а не зебіли
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20.05.2022 22:26 Відповісти
Мінюст США вже одного ідіоту дало підозру за переведення коштів в біткоїнах в підсанкційні країни. Важаю нехай у них ці гроші будуть)
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20.05.2022 23:40 Відповісти
а більше всіх постраждав у нас коломойський, да?
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20.05.2022 22:28 Відповісти
І кубло кремлівських гнид з Банкової!!!)))
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20.05.2022 22:33 Відповісти
З якої Польщі??
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20.05.2022 23:30 Відповісти
Самі важко потерпілі на Банковій та Грушевського!!))
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20.05.2022 22:30 Відповісти
А Беня як настраждався
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20.05.2022 22:39 Відповісти
Навіть уявити важко,як настраждався багатостраждалнць!!!)))
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20.05.2022 22:44 Відповісти
Спершу Перемога а далі і без корумпованого зеленого гівна отримаємо репарації та контрибуції. Цим адептам "великого крадійництва" довірити перерозподіл грошей може тільки розумово відсталий дебіл!
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20.05.2022 22:32 Відповісти
На жаль дії "мудрого наріда'" непередбачувані!!!)))_
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20.05.2022 22:38 Відповісти
Давай без цих аналогій !

влада узурпована системою , тому мирний народ яким чином може розірвати це порочне коло?
голосуй не голосуй ...
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20.05.2022 22:44 Відповісти
Тим і відрізняються українці від москплів,в певний час народ перебирає владу собі влаштуваши Майдан !!!)))
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20.05.2022 22:49 Відповісти
мирный нарИд показал результат три года назад
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20.05.2022 22:58 Відповісти
Это ты про свою московию?
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21.05.2022 01:17 Відповісти
Навпаки, передбачувані. - "Він війну виграв!"
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20.05.2022 22:45 Відповісти
і тут прийшов клован і все нам, недолугим, роздгундосив.
буба по механізмам і по кому шо хто повинен - буба механізатор і великий майстер перекладувати свою провину на когось.
подаруйте йому дзеркало.
дякую, дуже дякую, синку - очі відкрилися.
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20.05.2022 22:39 Відповісти


Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1527681372638179328 3 ч

Путин: санкционный наскок на Россию провалился.
Золотовалютные резервы РФ: 18 февраля - $643 млрд. 13 мая (с учётом ареста 350 млрд. на Западе) - $235 млрд.
То есть потеря 408 миллиардов долларов за 3 месяца - это провал санкций.
Верьте Путину.
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20.05.2022 22:43 Відповісти
Навіть с таким баблом і кількістю орків навоюватимь можна років 10
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20.05.2022 22:46 Відповісти
После сдачи Азовстали Зеленский как-то перевозбудился и впал в ненужное и пустое красноречие. На Запад может и действует липовый образ крутого Чегевария, нам-то зачем проповеди читать....
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20.05.2022 22:44 Відповісти
кто о чём, а вшивый о бане(с)
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20.05.2022 22:57 Відповісти
а за "скотів" грошики коли будуть передані? та й вілла в криму коли буде продана?
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20.05.2022 22:58 Відповісти
А від Бені зелені курви теж так завзято будуть вимагати повернути вкрадені у держави гроші?
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20.05.2022 23:00 Відповісти
В Україна працює сотні бізнесів РФ, вже націоналізували7
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20.05.2022 23:10 Відповісти
В Україні сотні мільярдів кацапських грошей, з яких конфіскували декілька мільйонів.
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20.05.2022 23:22 Відповісти
а альфа банк нє?
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20.05.2022 23:39 Відповісти
Коля-котлета постраждав!
Він 2 місяці вимушений був у Мукачавому переховуватись від орків!
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20.05.2022 23:48 Відповісти
Я постраждалий- у мене три місяці немає роботи, під час війни меблі нікому не потрібні. Я ******. Коли я можу отримати компенсацію? А також мені дуже цікаво, коли відберуть Обленерго у Григоришиних, Бабакових, Ахметових та інших каломойських. Країні потрібні справедливі, соціально орієнтовані тарифи.
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21.05.2022 00:01 Відповісти
Його головне завдання пустопорожніми обіцянками заговорити тему здачі азовців.
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21.05.2022 05:24 Відповісти
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21.05.2022 05:37 Відповісти
Зе(бо не втік) А для твого дружбана ЄрмакаФСБшника я,так зрозумів,це відношення не має.Єрмак-Альфа банк (рф),Єрмак-Альфа (фінансова промислова група рф) ,Кацапські структури в які входять ввсі мінеральні води Моршинська,Миргородська і т.д.Чомусь Володя під санкції не попали.Це,що Вова кому війна,а кому мама рідна.????
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21.05.2022 06:13 Відповісти
Хер Україна отримає кошти заморожені за кордоном поки в Україні працює російский бізнес : альфабанки, лукойли( аміс) фірташи і інші....
Починати потрібно з себе!!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2022 06:57 Відповісти
Хер Україна отримає кошти заморожені за кордоном (полностью согласен) поки

Имейте совесть, господа. Оружие дай. Бензин дай. 5 лярдов в месяц дай. Ещё и все кошти кацапские дай.
Этих денег не существует. Нет слитков золота или пачек валюты. Есть только цифры в компьютере. Больше ничего нет.
Вам нужны эти цифры? Включите комп - введите сами эти цифры.
Это значит цемент, сталь, стекло и кирпич Европа должна произвести и опять подарить Украине.
Или вы ждёте по 7500$ на каждого и вертись как сможешь? Так такой суммы банкнот тоже нет. Европа напечатает денег и даст Украине? А потом эта сумма опять хлынет в Европу и раскрутит инфляцию. Так пусть евро ЦБ и так напечатает, без конфискации.
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21.05.2022 07:57 Відповісти
 
 