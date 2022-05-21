Про те, що їх везуть до Росії, маріупольці дізнаються вже біля автобусів. ВIДЕО

Вже при посадці в автобуси для евакуації містянам повідомляють, що відвезуть їх спочатку на окуповані території, а потім до РФ. Відмовитися від "евакуації" неможливо.

Про це пише в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безимянне Новоазовського району і потім на росію. Російські військові та "офіційні волонтери" блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації", - написав він.

Андрющенко зазначив, що у двадцять першому столітті в центрі Європи відбувається депортація цивільних.

"Сюрреалізм перетворився на реальність в Маріуполі", - зауважив він.

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