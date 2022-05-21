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Про те, що їх везуть до Росії, маріупольці дізнаються вже біля автобусів. ВIДЕО
Вже при посадці в автобуси для евакуації містянам повідомляють, що відвезуть їх спочатку на окуповані території, а потім до РФ. Відмовитися від "евакуації" неможливо.
Про це пише в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безимянне Новоазовського району і потім на росію. Російські військові та "офіційні волонтери" блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації", - написав він.
Андрющенко зазначив, що у двадцять першому столітті в центрі Європи відбувається депортація цивільних.
"Сюрреалізм перетворився на реальність в Маріуполі", - зауважив він.
Топ коментарі
+18 Danilo Kosmina #241992
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+11 Green sheet
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+10 Rodrigo Diaz
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КОЖЕН ЧАС НА ВАГУ ЗОЛОТА!
сытая, заспаная, продажная за РУБЛИ Европа и импотентное ООН вырастили бензоколонку-помойку, недострану террориста-пирата-рабовладельца..
Розвелося розумників, які здриснули з україни хер зна й куди, а тепер звідти щось ще й блеють!