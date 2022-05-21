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Про те, що їх везуть до Росії, маріупольці дізнаються вже біля автобусів. ВIДЕО

Вже при посадці в автобуси для евакуації містянам повідомляють, що відвезуть їх спочатку на окуповані території, а потім до РФ. Відмовитися від "евакуації" неможливо.

Про це пише в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безимянне Новоазовського району і потім на росію. Російські військові та "офіційні волонтери" блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації", - написав він.

Андрющенко зазначив, що у двадцять першому столітті в центрі Європи відбувається депортація цивільних.

"Сюрреалізм перетворився на реальність в Маріуполі", - зауважив він.

Також читайте: За добу з Маріуполя до фільтраційних таборів вивезли понад 400 осіб, серед них 46 дітей, - Андрющенко

Автор: 

депортація (723) Маріуполь (3228) окупація (6687) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+18
работорговля 21-го века..
сытая, заспаная, продажная за РУБЛИ Европа и импотентное ООН вырастили бензоколонку-помойку, недострану террориста-пирата-рабовладельца..
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21.05.2022 10:41
+11
Расскажите ето итальяшкам и немцам которые за рашистский газ готовы платить рейхс-срублями, да еще видимо по курсу нарисованному в кремле. Может нам тоже отдавать долги по кредиту МВФ гривнями? Включим станок напечатаем и рассчитаемся за один день
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21.05.2022 10:37
+10
Хто вам заважав будувати ракети та літаки,терпіли покидьків які вас грабували та брехали,їжте.
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21.05.2022 10:51
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КОЛИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ?!
КОЖЕН ЧАС НА ВАГУ ЗОЛОТА!
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21.05.2022 10:29 Відповісти
Ніколи
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21.05.2022 10:48 Відповісти
Расскажите ето итальяшкам и немцам которые за рашистский газ готовы платить рейхс-срублями, да еще видимо по курсу нарисованному в кремле. Может нам тоже отдавать долги по кредиту МВФ гривнями? Включим станок напечатаем и рассчитаемся за один день
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21.05.2022 10:37 Відповісти
работорговля 21-го века..
сытая, заспаная, продажная за РУБЛИ Европа и импотентное ООН вырастили бензоколонку-помойку, недострану террориста-пирата-рабовладельца..
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21.05.2022 10:41 Відповісти
Хто вам заважав будувати ракети та літаки,терпіли покидьків які вас грабували та брехали,їжте.
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21.05.2022 10:51 Відповісти
Що це за гішпаньська емігрантська обдрига меле дурним язиком? Ану бігом вертайся додому з Гішпанії і на передову!
Розвелося розумників, які здриснули з україни хер зна й куди, а тепер звідти щось ще й блеють!
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21.05.2022 13:07 Відповісти
"у вас ус отклеился"..)
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21.05.2022 14:17 Відповісти
ми теж на жаль доклалися, олігархам дозволяли в нашій країні робити що їм хочеться, а їм хотілося збагачуватися за наш рахунок і чхали вони, хоч би й вся країна чорту в лапи потрапила.
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21.05.2022 23:15 Відповісти
Не хочеться это обсуждать сейчас, но увозят не просто в россию, увозят в СИЗО. Сердце болит за военных..
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21.05.2022 10:43 Відповісти
это не военные с Азова , это местная вата , которая сдавала позиции ВСУ .. едут нах на исторические болота..
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21.05.2022 11:04 Відповісти
а пан звідки? а як би пана так змусили би їхати на росію, то що пан би одразу ватою став би? а може пан і є тією ватою, бо ось так винними всіх без розбору робити то як раз ватка так робить.
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21.05.2022 23:05 Відповісти
Кацапа, сколько бы ты ноги не раздвигал- забеременеть у тебя не получится. Только попа сильнее будет бобо
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21.05.2022 10:54 Відповісти
Иди свой сортир отстрой. А то скоро доски провалятся
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21.05.2022 10:55 Відповісти
Ватники возврашатся на историческую родину - расейские глубинные *****! Идет очищение исторических украинских территорий!
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21.05.2022 12:23 Відповісти
люди стільки перенесли, і ще невідомо що їм перенести доведеться, а пан значить ціле місто до ватників записує? а предкі ваші в минулому сторіччі часом не розстрілювали тих, хто з німецького полону до срср повернувся, а?
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21.05.2022 23:12 Відповісти
Чомусь навіть їх жаль, нехай і дальше ******* кацапською мовою!!!
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21.05.2022 23:41 Відповісти
 
 