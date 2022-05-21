"Навряд хтось в цьому пеклі міг залишитись живим": Знищена російськими авіабомбами школа в Білогорівці. ВIДЕО
В школу Білогорівки, де від обстрілів окупантів ховались цивільні, влучили дві російські авіабомби. Попередньо загинули 60 осіб.
Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Valter Valter
показати весь коментар21.05.2022 14:39 Відповісти Мені подобається 10
sir10791
показати весь коментар21.05.2022 14:54 Відповісти Мені подобається 10
Юрий Полищук #293291
показати весь коментар21.05.2022 19:54 Відповісти Мені подобається 0
Nobody BecomesSomebody
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Старі Корчаки
показати весь коментар21.05.2022 15:18 Відповісти Мені подобається 0
Valentina Ivaschenko
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Вася Иванов #519623
показати весь коментар21.05.2022 19:59 Відповісти Мені подобається 0
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