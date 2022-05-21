"Петушилину не пожалуешься, он нас продал или подарил России": Окупанти з "ДНР" шукають способи втекти з війни проти України. АУДIО
Мобілізовані в "ДНР" окупанти шукають правозахисні організації, щоб втекти з війни
Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - розповідає мобілізований житель так званої "ДНР" своїй дружині.
Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений. "В россию не пожалуешься, потому, что это россия заставила, петушилину (Пушилін. - Ред.) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…".
Топ коментарі
+38 валерий коренев #331462
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+21 Bob Fayn
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+18 Юрий Педаченко
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Ці люди заслужили жити саме так
Ну а теперь пришло время платить по счетам
А зараз хіба ні? Що втрачати
Зачєм корміть Україну, Угольная Швейцарія ?
Передовая. Приезжал командир, выдал 10 спальников на 21 обизяну и уехал. Новенькие жаловались, что медкомиссию не впечатляют такие откосы, как 1 группа инвалидности. Годен нах!)
В одном пгт Макеевки у одной мадам убило мужа (хз где цветами забросали)
Но суть в том, что приехали "сослуживцы", посадили ее в машину, после ее труп нашли в посадке.
По слухам, мадам перед приездом ходила качать права и требовать денег - компенсацию за потерю кормильца в "военкомат"
https://t.me/gistapapapa/38083