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"Петушилину не пожалуешься, он нас продал или подарил России": Окупанти з "ДНР" шукають способи втекти з війни проти України. АУДIО

Мобілізовані в "ДНР" окупанти шукають правозахисні організації, щоб втекти з війни

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - розповідає мобілізований житель так званої "ДНР" своїй дружині.

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений. "В россию не пожалуешься, потому, что это россия заставила, петушилину (Пушилін. - Ред.) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…".

Також дивіться: "Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Російські командири просять підлеглих діставати для них наркотики, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

СБУ (12812) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+38
На передовой, если вас достаточное кол-во, перебейте всю кацапню, что бы вам в спины не стреляли и выходите на наши позиции!!!
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21.05.2022 14:16
+21
в чорнозем
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21.05.2022 14:12
+18
Безнадега. Лучший выход связываться с СБУ и после окончания надеяться на амнисти
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21.05.2022 14:12
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в чорнозем
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21.05.2022 14:12 Відповісти
Безнадега. Лучший выход связываться с СБУ и после окончания надеяться на амнисти
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21.05.2022 14:12 Відповісти
а що ви собі думаєте, якщо вони не були на військовій службі по добрій волі, якщо їх силою мобілізували, то вони фактично жертви. Якщо пощастить, ще з рашкі струсять купу бабла. З чепушиліна вже не вийде, бо він до того часу скоріше за все буде вже на концерті кобзона.
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21.05.2022 20:54 Відповісти
А раша паспорта они по доброй воле получали?
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21.05.2022 22:51 Відповісти
Амністію від вчинення якого злочину, що він там живе на окупованій території?
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21.05.2022 23:06 Відповісти
На передовой, если вас достаточное кол-во, перебейте всю кацапню, что бы вам в спины не стреляли и выходите на наши позиции!!!
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21.05.2022 14:16 Відповісти
Они боятся. Тут фофысты же.
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21.05.2022 15:11 Відповісти
і хто їм доктор, якщо вони за вісім років не зрозуміли де фашисти?
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21.05.2022 20:55 Відповісти
Так этот безмозглый раб переживает, что для тех кто его на убой послал, как бесправное пушечное мясо, от тогда будет "предателем". Короче мусорный пакет его судьба.
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21.05.2022 15:14 Відповісти
Поддерживаю. Вполне рабочий вариант. Явно лучше всех других.
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21.05.2022 15:36 Відповісти
А как ты хотел? Просто интересно
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21.05.2022 14:17 Відповісти
В спортлото жалійся, ось таке воно життя зрадників.
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21.05.2022 14:25 Відповісти
В лигу сексуальных реформ.Там рассмативают обращения таких *********.
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21.05.2022 14:33 Відповісти
Кричали ж в 2014 путін прійді ,а тепер стали гарматним м"ясом ,так і треба зрадникам .
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21.05.2022 18:33 Відповісти
кричали в основному старі баби, от подивіться, крім того там теж массовку завезли з рашкі, от що робив ахмеєтов, чому він гудів тільки? він що, не бачив, до чого то все йде? це ж не за один день все зробилося, це все роками готувалося, на що він розраховував?
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21.05.2022 20:58 Відповісти
Кричали завезені автобусами з параші декілька тисяч гастролерів, змі про це публічно тоді заявляли. Спецаперація «путлєр приди» давно провалена, розслабся
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21.05.2022 23:11 Відповісти
Перебування під окупацією автоматично ваажається зрадою є авторитарним совіцьким наративом. Вестися на таку дешеву пропаганду може лише цілковита вата і лохторат
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21.05.2022 23:16 Відповісти
тепер ці потвори згадують про правозахисні організації. смішно.
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21.05.2022 14:31 Відповісти
Тем более, что пука выпустил закон или указ, разрешающий не выполнять решения еспч... Какой же кацапстан конченый...
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21.05.2022 18:35 Відповісти
М'ясо хоче пожалітись, що його права порушують ага, напиши в ЄСПЛ.
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21.05.2022 14:32 Відповісти
Угу..Пусть напишут групповую жалобу.Мож рассмотрят быстрее.
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21.05.2022 14:36 Відповісти
Днира така днира...
Ці люди заслужили жити саме так
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21.05.2022 14:32 Відповісти
Я що в рабстві? -питає раб ,із дупи якого стирчить держак
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21.05.2022 14:36 Відповісти
успешная карьера "социального компоста" пошиба "япалитекайнеинтересуюсь": на пути к качественному гумусу

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21.05.2022 14:38 Відповісти
Eta chjo takoje , vi zhe gavarite chto , 8 let bambas ********** a shchas vajevatj nehatite ....neporjadok , neporjadok ....
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21.05.2022 14:41 Відповісти
мне лично даунбасцев вообще не жалко. там до 2014 года были самые высокие зарплаты, бабло вливалось рекой. Но им показалось этого мало, думали раися будет ещё больше платить.
Ну а теперь пришло время платить по счетам
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21.05.2022 14:44 Відповісти
Видели мы этих кормильцев.

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21.05.2022 15:02 Відповісти
це так смішно, нахлібники з ЄС не потрібні, а потім прийшли русскіє і просто все порізали на метал.
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21.05.2022 21:00 Відповісти
Що ти постиш картинки москальської пропаганди тут?)
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21.05.2022 23:19 Відповісти
Є один спосіб. Треба перебити москалів і здатися нашим. Рація то є хоч одна?
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21.05.2022 14:55 Відповісти
Паніка в борделі, ***** у розпачі.
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21.05.2022 14:57 Відповісти
> буду прєдатєлєм
А зараз хіба ні? Що втрачати
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21.05.2022 14:59 Відповісти
А 2014 му думалка не працювала ?
Зачєм корміть Україну, Угольная Швейцарія ?
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21.05.2022 15:12 Відповісти
тяжела и неказиста жизнь козла сепаратиста
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21.05.2022 15:47 Відповісти
В лыныры всьо за*бись. Из жалобы абизяны

Передовая. Приезжал командир, выдал 10 спальников на 21 обизяну и уехал. Новенькие жаловались, что медкомиссию не впечатляют такие откосы, как 1 группа инвалидности. Годен нах!)

В одном пгт Макеевки у одной мадам убило мужа (хз где цветами забросали)

Но суть в том, что приехали "сослуживцы", посадили ее в машину, после ее труп нашли в посадке.

По слухам, мадам перед приездом ходила качать права и требовать денег - компенсацию за потерю кормильца в "военкомат"

https://t.me/gistapapapa/38083
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21.05.2022 16:06 Відповісти
Іди і здохни...

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21.05.2022 17:52 Відповісти
Україна їм ворог. а рашка яка пускає на фарш не ворог? ну то ще не дозріли до прав Людини, бо ще не стали людьми.
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21.05.2022 21:02 Відповісти
Говорят, что дождевые черви самые внимательные слушатели. Нужно с ними встретиться и всё, без утайки им рассказать. Они всегда помогают освободиться от забот, проблем, несправедливости вместе с этим и от бренного тела.
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21.05.2022 21:32 Відповісти
 
 