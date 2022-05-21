"Петушилину не пожалуешься, он нас продал или подарил России": Окупанти з "ДНР" шукають способи втекти з війни проти України. АУДIО

Мобілізовані в "ДНР" окупанти шукають правозахисні організації, щоб втекти з війни

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - розповідає мобілізований житель так званої "ДНР" своїй дружині.

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений. "В россию не пожалуешься, потому, что это россия заставила, петушилину (Пушилін. - Ред.) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…".

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