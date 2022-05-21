"Пошли по полям босиком, без одежды", - воїн 16-го ОМпБ "Вікінг" про втечу з російського полону на Чернігівщині. ВIДЕО

"Вікінгу" з 16-го окремого мотопіхотного батальйону і його побратимам вдалося втекти з полону окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Навряд хтось в цьому пеклі міг залишитись живим": Знищена російськими авіабомбами школа в Білогорівці. ВIДЕО