"Пошли по полям босиком, без одежды", - воїн 16-го ОМпБ "Вікінг" про втечу з російського полону на Чернігівщині. ВIДЕО
"Вікінгу" з 16-го окремого мотопіхотного батальйону і його побратимам вдалося втекти з полону окупантів.
Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
Топ коментарі
+33 Voc Vox
показати весь коментар21.05.2022 15:53
+18 Dr. Liwsy #486028
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+15 Шимус
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КашпіровськогоАрестовича: "Нарешті президент повірив нашій розвідці, а не іноземній"
Такое наблюдение сделал читатель Флагштока:
"Вчера были в Зябровке, там еще та движуха, как будто в военный городок попал. Топливозаправщики Урал с красными квадратами без номеров, военные буханки с минскими номерами в том числе санитарная, солдаты с красным скотчем, предположительно ВС РБ, ходят по магазинам. Встретился и автомобиль орков - грузовик со знаком «V»".
На самом аэродроме сейчас находятся ракетные комплексы ПВО (https://t.me/flagshtok/8474), которые появились там после вывода боевых вертолетов РФ, территория аэродрома закрыта военными КПП.
Гомельские власти хотят использовать аэродром в Зябровке для учебных прыжков с парашютом уже с 1 июня, однако признаков сворачивания военных функций сейчас незаметно. https://t.me/flagshtok_chat/54825
Героям слава !!