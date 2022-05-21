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"Пошли по полям босиком, без одежды", - воїн 16-го ОМпБ "Вікінг" про втечу з російського полону на Чернігівщині. ВIДЕО

"Вікінгу" з 16-го окремого мотопіхотного батальйону і його побратимам вдалося втекти з полону окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Навряд хтось в цьому пеклі міг залишитись живим": Знищена російськими авіабомбами школа в Білогорівці. ВIДЕО

Автор: 

полон (1561) Чернігівщина (1584) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+33
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21.05.2022 15:53
+18
А ще згадаємо "провидця" Кашпіровського Арестовича: "Нарешті президент повірив нашій розвідці, а не іноземній"
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21.05.2022 16:17
+15
О це добре
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21.05.2022 15:49
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21.05.2022 15:49 Відповісти
А мене не залишає враження, що ти сюди підкинутий з 31 березня 2022 року...*)
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21.05.2022 16:06 Відповісти
Подумай сам, чи схожа мова, навіть москальська, бурятів і цих двох грамотних українців? Якби вони бухі в ресторані чьо-пачьом задвигали, то одне. А вони, сам знаєш, не на прогулянці. Затятість у їхній справі - норм. А твоя затятість схожа на виїбос. Бо інколи затятість показного українства приводить до затятості захоплення кацапнею.
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21.05.2022 16:26 Відповісти
У нас за Украину сейчас воюют, кто на русском, украинском разговаривает, даже на цыганском встречал, кто голосовал за Порошенко, Зеленского или Тимошенко, местные диванные патриоты не могут этого понять.
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21.05.2022 16:34 Відповісти
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21.05.2022 15:53 Відповісти
А ще згадаємо "провидця" Кашпіровського Арестовича: "Нарешті президент повірив нашій розвідці, а не іноземній"
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21.05.2022 16:17 Відповісти
Так ***** і атакував зечмонь "на гоп-стоп".Вони подібно на те виманювали орків: візьми нас ми тут такі придурки.Тому в перших колонах було половина оркомусорні як ось "собр, омон, кацапогвардія". А нарвались на жорстокий спротив ЗСУ і після цього почались так звані перемовини в ********** і в Стамбулі...
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21.05.2022 22:39 Відповісти
В Зябровке около Гомеля фиксируется много вспомогательной военной техники и солдат.
Такое наблюдение сделал читатель Флагштока:

"Вчера были в Зябровке, там еще та движуха, как будто в военный городок попал. Топливозаправщики Урал с красными квадратами без номеров, военные буханки с минскими номерами в том числе санитарная, солдаты с красным скотчем, предположительно ВС РБ, ходят по магазинам. Встретился и автомобиль орков - грузовик со знаком «V»".

На самом аэродроме сейчас находятся ракетные комплексы ПВО (https://t.me/flagshtok/8474), которые появились там после вывода боевых вертолетов РФ, территория аэродрома закрыта военными КПП.

Гомельские власти хотят использовать аэродром в Зябровке для учебных прыжков с парашютом уже с 1 июня, однако признаков сворачивания военных функций сейчас незаметно. https://t.me/flagshtok_chat/54825
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21.05.2022 16:05 Відповісти
Я не можу це коментувати. Це щось за прєдєламі
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21.05.2022 16:10 Відповісти
Це фантастика 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Героям слава !!
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21.05.2022 16:14 Відповісти
Nastajashchije ruskije .....mda , skoka zhe nada budet vremja , chtob prishlo panimanije chto RUSKIJ - prinadlezhnostj k fashistkoi imperii !!!! Panimaju chto hatel bajec skazatj , no tagda nenada primenatj ETO slovo !!!! Pravilno bilo bi skazatj chto on RUSS ili RUSICH , neberus skazatj kak pravilnei .....
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21.05.2022 16:19 Відповісти
Здоров'я. Полон у орків це справжнє пекло, всіх кого можна треба визволяти. Теж саме по окупованих територіях де рашисти тероризують всіх, а особливо людей з проукраїнською позицією.
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21.05.2022 16:23 Відповісти
Таких би новин побільше
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21.05.2022 16:25 Відповісти
Це везіння на війні. Удачі нашим хлопцям!
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21.05.2022 16:29 Відповісти
Дякую тобі Герою.Шана та подяка .
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21.05.2022 16:36 Відповісти
А шо с ,,Азовцами"?
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21.05.2022 16:39 Відповісти
Бутусов.Подвиг братів Бутусіних - росіян, ставших українськими героями.https://www.youtube.com/watch?v=7NPF5rg95gY
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21.05.2022 16:45 Відповісти
***- гниди зелені
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21.05.2022 18:48 Відповісти
Зе-туда відправити,може відчує "зраду".
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21.05.2022 19:56 Відповісти
І що? Є якісь розслідування? Як в Європі і Америці, де розвідка не дооцінила потенціал України і спрогнузувала падіння Києва за три дні? Всі на своїх посадах і ні хера не роблять.
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21.05.2022 21:00 Відповісти
 
 