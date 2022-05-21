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Воїни 110-ї окремої запорізької бригади територіальної оборони записали звернення до побратимів по зброї. ВIДЕО

Воїни 110-ї окремої запорізької бригади територіальної оборони записали відеозвернення до побратимів по зброї і закликали міцно тримати оборону та активно знищувати окупантів і їх техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці відзначили важливість координації дій різних підрозділів для опору окупантам та перемоги над ними.

"Ми - воїни окремої запорізької бригади територіальної оборони, вітаємо мешканців України. Вже майже три місяці ми у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ знищуємо ворога та тримаємо оборону на визначених наказом позиціях. Знаходимося в тих окопах, які нам визначені тому, що знаємо за нами наші міста, села та мешканці всієї України. Ми боремося за мирне життя і тих областей, які знаходяться далі - Дніпрпетровська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Львівська та інші. Якщо ми підемо додому відкриється шлях для окупаційних рашистських військ до всієї України. Тому ми стоїмо плі-о-пліч і міцно стримуємо навалу орків. Звертаємося до всіх побратимів по зброї - знищуйте техніку та особовий склад рашистів, тримайте лінію оборони, робіть тактичні перегрупування тільки за наказом тому, що праворуч і ліворуч б'ються інші підрозділи та вірять у вашу непохитність. Разом до перемоги. Слава Україні!", - йдеться у зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили тероборони ЗСУ нині налічують майже 110 тис. осіб, - начальник штабу ТрО Собко

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харківські тероборонівці знищили бронемашину армії РФ. ВIДЕО бою

Автор: 

тероборона (386)


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Топ коментарі
+43
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.05.2022 16:30
+33
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21.05.2022 16:31
+30
Всім захисникам та захисницям України-респект.Боже-бережи їх...
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21.05.2022 16:31
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.05.2022 16:30 Відповісти
Всім захисникам та захисницям України-респект.Боже-бережи їх...
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21.05.2022 16:31 Відповісти
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21.05.2022 16:31 Відповісти
interesno shto s Chernobaevkoi , Zmeinim i okuoantskim pontonnim mostom.....est kakie novosti ?
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21.05.2022 16:35 Відповісти
Раз нема знач все погано
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21.05.2022 18:42 Відповісти
Хлопці, безумовно, геройські, але що за нагода для звернення?
Побратими, знищуйте техніку та особовий склад противника…
А що, хтось їне знищує?!
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21.05.2022 16:46 Відповісти
А ты посмотри обращения Житомирской и львовской тероборон в интернете и поймёшь к чему это обращение с разъяснением ,что они стоят и за эти области которые за спиной у них
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21.05.2022 17:52 Відповісти
А что там за обращение, где можно найти?
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21.05.2022 18:09 Відповісти
Можливо про відправку з калашами проти танків і арти. Уже який раз заявляють про таке.
https://m.youtube.com/watch?v=dIgOuJx9NHU
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22.05.2022 00:50 Відповісти
Зачем здесь этот твой вброс?
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21.05.2022 17:10 Відповісти
Правильно конечно, но почему-то тро не хотят оснащать, как ВСУ. Те же противотанковые. Часто тро отправляют с автоматами, пулемёта и и пару рпг7, которые танку до заднего места
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21.05.2022 16:48 Відповісти
Лично Зеленский птрк вручить должен? Есть приказ, поставлены задачи. Это война, и сил и средств всегда не хватает. Но это не повод сниматься с позиций и оголять чей то фланг
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21.05.2022 17:33 Відповісти
Никто не говорит про оголение фланга. А какой смысл в ТРО без птрк, они сидят в окопе, а в пару километров от них танк , и вот он целыми днями бьёт, а ответить нечем.
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21.05.2022 18:14 Відповісти
Вам никто не обязан докладывать, где есть ПТРК, а где нет, так что, таарещь майор, идите в танковую атаку на ТРО на удачу, всё увидите, если повезёт выжить, напишете мемуарки.
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21.05.2022 19:34 Відповісти
Ruzka kurwa ***** szmata!
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21.05.2022 17:33 Відповісти
Видно, у хлопців кепські справи, раз намагаються таким чином звернути на себе увагу...
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21.05.2022 18:06 Відповісти
У хлопців все нормально , але закликають інших щоб не розслаблялись !!
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21.05.2022 18:22 Відповісти
хлопці думали на водокачці відседітись, а тут бац закон підписали...
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21.05.2022 20:42 Відповісти
Часть запорожской области находится под оккупацией. Голова дана человеку, чтобы думать!
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21.05.2022 18:43 Відповісти
Звернення бійців Нацгвардії - добровольців "Свободи" ВЧ3018 з Рубіжного."Чекаємо наказу на наступ"https://www.youtube.com/watch?v=DtXofJm-g9U
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21.05.2022 20:01 Відповісти
Воїни 115 бригади у Сєвєродонецьку звернулися до побратимів."Все в нас є. Ті, хто пішов - дизертири"https://www.youtube.com/watch?v=mc3ll5w_FJk
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21.05.2022 20:02 Відповісти
Нехера собі заява.
Скільки там реально б'ється з 700 000 проголошених зебілом, тисяч 50?
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21.05.2022 20:09 Відповісти
 
 