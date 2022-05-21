Воїни 110-ї окремої запорізької бригади територіальної оборони записали звернення до побратимів по зброї. ВIДЕО
Воїни 110-ї окремої запорізької бригади територіальної оборони записали відеозвернення до побратимів по зброї і закликали міцно тримати оборону та активно знищувати окупантів і їх техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці відзначили важливість координації дій різних підрозділів для опору окупантам та перемоги над ними.
"Ми - воїни окремої запорізької бригади територіальної оборони, вітаємо мешканців України. Вже майже три місяці ми у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ знищуємо ворога та тримаємо оборону на визначених наказом позиціях. Знаходимося в тих окопах, які нам визначені тому, що знаємо за нами наші міста, села та мешканці всієї України. Ми боремося за мирне життя і тих областей, які знаходяться далі - Дніпрпетровська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Львівська та інші. Якщо ми підемо додому відкриється шлях для окупаційних рашистських військ до всієї України. Тому ми стоїмо плі-о-пліч і міцно стримуємо навалу орків. Звертаємося до всіх побратимів по зброї - знищуйте техніку та особовий склад рашистів, тримайте лінію оборони, робіть тактичні перегрупування тільки за наказом тому, що праворуч і ліворуч б'ються інші підрозділи та вірять у вашу непохитність. Разом до перемоги. Слава Україні!", - йдеться у зверненні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Побратими, знищуйте техніку та особовий склад противника…
А що, хтось їне знищує?!
https://m.youtube.com/watch?v=dIgOuJx9NHU
Скільки там реально б'ється з 700 000 проголошених зебілом, тисяч 50?