Російські пропагандисти скоригували вогонь НГУ по техніці окупантів на Луганщині, - Гайдай. ВIДЕО
На Луганщині російські пропагандисти допомогли бійцям Національної гвардії України знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку)
Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!
Міст відновимо. Відео рашистів викладати не буду, вистачить двох скріншотів, і те - лише з вдячності, що скоригували нам вогонь).
Виходить, фотки посмертні)", - написав Гайдай у фейсбуці.
Топ коментарі
+54 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.05.2022 20:13
+41 Агамемнон
показати весь коментар21.05.2022 20:25
+22 ukrop ukrop #435240
показати весь коментар21.05.2022 20:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в пекле пропагандонам отдельный котел... ну а этим (за помощь ВСУ) минус одно поленце ))))
https://www.youtube.com/watch?v=HfWOKOA_RGU https://www.youtube.com/watch?v=HfWOKOA_RGU
))
Цього бородатого пропагандона будемо 3,14здити не сильно...)))
Лопатою...
Они, что там в ********** все такие ******???
Теперь благодаря Гайдаю ВСУ лишились ценных корректировщиков.
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-20-21-may-2022-9b21e72d911e И даже Том Купер его упоминал.
Феерическая победа!
Слава ЗСУ!!!