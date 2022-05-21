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Російські пропагандисти скоригували вогонь НГУ по техніці окупантів на Луганщині, - Гайдай. ВIДЕО

На Луганщині російські пропагандисти допомогли бійцям Національної гвардії України знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.  Дякуємо російським пропагандистам за наводку)

Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!

Російські пропагандисти скоригували вогонь НГУ по техніці окупантів на Луганщині, - Гайдай 01

Міст відновимо. Відео рашистів викладати не буду, вистачить двох скріншотів, і те - лише з вдячності, що скоригували нам вогонь).

Російські пропагандисти скоригували вогонь НГУ по техніці окупантів на Луганщині, - Гайдай 02

Виходить, фотки посмертні)", - написав Гайдай у фейсбуці.

Російські пропагандисти скоригували вогонь НГУ по техніці окупантів на Луганщині, - Гайдай 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+54
браво!
в пекле пропагандонам отдельный котел... ну а этим (за помощь ВСУ) минус одно поленце ))))
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21.05.2022 20:13
+41
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21.05.2022 20:25
+22
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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21.05.2022 20:28
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браво!
в пекле пропагандонам отдельный котел... ну а этим (за помощь ВСУ) минус одно поленце ))))
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21.05.2022 20:13 Відповісти
а дело было так -
https://www.youtube.com/watch?v=HfWOKOA_RGU https://www.youtube.com/watch?v=HfWOKOA_RGU

))
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21.05.2022 23:17 Відповісти
відео не доступне
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22.05.2022 01:06 Відповісти
ТОР или ВПН в помощь .Чтоб ИП был не украинский .Там пропагандонский канал КП
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22.05.2022 09:16 Відповісти
Ну шо - "прогіб" защитаний!
Цього бородатого пропагандона будемо 3,14здити не сильно...)))
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21.05.2022 20:17 Відповісти
не сильно, а дуже сильно
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21.05.2022 20:18 Відповісти
Нене, раза два-три...
Лопатою...
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22.05.2022 00:14 Відповісти
калічити
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22.05.2022 05:39 Відповісти
Так, не сильно, але боляче
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21.05.2022 21:31 Відповісти
Видати грамоту від ЗСУ і цьом від Гайдая!
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21.05.2022 20:18 Відповісти
Им уже грамоты не надо - им КАБЗОН лично "на бис" споет.
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21.05.2022 20:44 Відповісти
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21.05.2022 20:25 Відповісти
у меня впечатление что вокруг Киева уже давно пэтриоты "дежурят" - сирены слышу а вражеских ракет (тьху тьху тьху) нет
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21.05.2022 23:06 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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21.05.2022 20:28 Відповісти
полезные идиоты
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21.05.2022 20:32 Відповісти
нет это "наши" сукины дети
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21.05.2022 23:08 Відповісти
Я завжди боюся, що кацапи в один момент почруть мене рлжчаровувати. Але ні, пройшли вже три місяці - жодного розчарування! 😁 Може і надалі так буде? Хоча чого б і ні?
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21.05.2022 20:34 Відповісти
Этот КОЗЛОРОГИЙ вырядился как Кадыровский ПЕТУХ.
Они, что там в ********** все такие ******???
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21.05.2022 20:42 Відповісти
прикінь
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22.05.2022 08:13 Відповісти
Це 2С4 «Тюльпан»?
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21.05.2022 20:45 Відповісти
так, саме воно
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21.05.2022 20:53 Відповісти
Это глупо показывать ошибки РФ.
Теперь благодаря Гайдаю ВСУ лишились ценных корректировщиков.
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21.05.2022 20:47 Відповісти
Свинособаки в принципе необучаемы . И неспособны делать выводы из своих ошибок . Доказательства ? Чернобаевка , о.Змеиный и т.п.
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21.05.2022 20:56 Відповісти
а наши накрытые в казармах обучаемы ?
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21.05.2022 23:09 Відповісти
Та вистачить їх таких. Те ж саме було в Бердянську.
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21.05.2022 21:12 Відповісти
В Бердянске точно так же благодаря пропагандону из РФ были подбиты два корабля ЧФ РФ. Это чему-нибудь свинособак научило?
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21.05.2022 21:50 Відповісти
Не лише в наших ЗМІ працюють довбні. Що не може не радувати.
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21.05.2022 21:26 Відповісти
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21.05.2022 22:01 Відповісти
Это не тот чел что в Бердянске вещал?))
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21.05.2022 22:26 Відповісти
нет. там был валентин гвоздев, а здесь александр коц, хотя эти сорта тамошнего говна не сильно различаются )
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21.05.2022 23:21 Відповісти
Потрібно запросити на даунбас пропагандистських курв скабеєву, соловйова, симонян, кисельова, щоб бігали, знімали показували і коригували ...
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21.05.2022 22:28 Відповісти
240 миллиметровый миномет Tюльпан накрылся медным тазом, хорошая работа
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21.05.2022 22:33 Відповісти
Тот самый "знаменитый" тюльпан, который разбил мост и был распиарен по всем каналам рф.
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-20-21-may-2022-9b21e72d911e И даже Том Купер его упоминал.
Феерическая победа!
Слава ЗСУ!!!

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21.05.2022 22:52 Відповісти
Лаври арачмоні подляка обдристовича не даютьспокою кацапопропогандонам."Дурной прімєр заразітельний "- чи не так орки?
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21.05.2022 23:00 Відповісти
Вот если бы еще его разбили ДО того как он успел разрушить мост
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21.05.2022 23:07 Відповісти
Все так, але здається зовсім не так. Цей пропагандон Александр Коц схоже таки живий, про що і пише на своїй телеграм сторінці.
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22.05.2022 01:29 Відповісти
а орки і тюлюпан ні, а йому ще інші позиції і техніку показувати
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22.05.2022 08:18 Відповісти
воно ж не онлайн все було, гандон показав де, а наші вистежили, і коли вчергове прибуло на позицію накрили, ніхто ж не пише що й той гандон здох, чи накрили під час його відлоса.
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22.05.2022 08:21 Відповісти
В который раз уже. Утопленный БДК "Саратов" они даже с коптера засняли. Правильно сказано: "Услужливый дурак опаснее врага". Если только эти журналюги не тайные агенты ГУР.
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22.05.2022 09:37 Відповісти
 
 