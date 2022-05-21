Російські пропагандисти скоригували вогонь НГУ по техніці окупантів на Луганщині, - Гайдай. ВIДЕО

На Луганщині російські пропагандисти допомогли бійцям Національної гвардії України знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку)

Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!

Міст відновимо. Відео рашистів викладати не буду, вистачить двох скріншотів, і те - лише з вдячності, що скоригували нам вогонь).

Виходить, фотки посмертні)", - написав Гайдай у фейсбуці.

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