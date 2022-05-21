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Російські окупанти безжально б’ють по святинях - на Донеччині правоохоронці евакуювали монахів із скиту Святогірської Лаври. ВIДЕО

Поліція Донецької області евакуювала монахів одного з монастирів після обстрілу обителі російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Донецької області. 

У повідомленні зазначається: "Рашисти нанесли авіаудар по храму у с.Богородичне, у підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви – монахині, монахи та діти.

Скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври було зруйновано, Люди, на щастя, не постраждали.

Поліцейські разом з військовими, прикордонниками та теробороною вмовили богослужителів виїхати у більш безпечне місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків у більш безпечне місце. Також врятували життя п’ятьох людей з інвалідністю – мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вщент зруйнували скит Святогірської Лаври. ВIДЕО

Автор: 

монастир (42) евакуація (2312) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+25
Це з тієї "святої" лаври, де у 14-му накопичувались та ховалися озброєні москалі?
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21.05.2022 21:20
+23
Их фюрер освободил их от химеры под названием "совесть" уже давно. А людьми они никогда и не были.
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21.05.2022 21:21
+22
Та вони ж там сиділи чекаючи асвабадітєлєв
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21.05.2022 21:16
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21.05.2022 21:13 Відповісти
бо спасті пропагандістів руссскага міра від вбивць, нєсущих русссскій мір - то називається нєкуда дівать гроші українських нацистських налогоплатєльщіков
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21.05.2022 21:29 Відповісти
а треба було дітей залишити помирати під бомбами? ми ж не кацапи.
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22.05.2022 00:17 Відповісти
А что случилось?
"Нацики" спасают от снарядов асвабадителей?
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21.05.2022 21:40 Відповісти
Сподіваюсь,,зразу до СІЗО евакуювали?
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21.05.2022 21:42 Відповісти
до Печерської Лаври к єдіномишлєннікам.
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21.05.2022 21:44 Відповісти
ЧиМ більше та швидше виб'ють ць падоль тим краще.
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21.05.2022 22:37 Відповісти
Нема у кацапів нічого святого, нічого людського.
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21.05.2022 21:16 Відповісти
Их фюрер освободил их от химеры под названием "совесть" уже давно. А людьми они никогда и не были.
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21.05.2022 21:21 Відповісти
Селям, Максе!
Їх фюрер нараз звільніть їх також від "брємєні" жизні
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21.05.2022 21:42 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже. Это дерьмо не шкода. Шкода Людей.
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21.05.2022 21:51 Відповісти
Золотi слова.
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21.05.2022 23:26 Відповісти
А в малоросів?
вони гiршi свинопсiв...скотобаза відпочиває
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21.05.2022 21:26 Відповісти
і казалось би іменно цей чувак таки справжній волонтер та все інше

але "сватів" просто так з голови не викинеш
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21.05.2022 21:31 Відповісти
***, хтось обирав єрмака?
Це ж воно януковича постійно грав
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21.05.2022 21:39 Відповісти
Ви колись грали в шахи з котом або голубом ?

У Вас залишилась надія навчити кота табличці множення ?
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21.05.2022 21:43 Відповісти
За такие "шашлыки" надо расстреливать на месте.....шампурами из рогатки.
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21.05.2022 21:59 Відповісти
Выбирать в президенты необходимо только вегетарианца!
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21.05.2022 22:26 Відповісти
Що це за хрєнь?
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21.05.2022 21:43 Відповісти
У кого на взутті 'Єрмак'- у того з мізками щось не так.
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21.05.2022 21:49 Відповісти
вот это рожа квартальная - разнесло на казенных харчах
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21.05.2022 22:03 Відповісти
То зовсім дебільне.))
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21.05.2022 22:31 Відповісти
Вони вкривали зброю та людей Гіркіна 8 років тому. Російська вдячність.
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21.05.2022 21:16 Відповісти
Та вони ж там сиділи чекаючи асвабадітєлєв
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21.05.2022 21:16 Відповісти
тепер пересядуть в Печерську Лавру і там будуть чекати асвабадітєлєв

далі промиваючи мізки прихожанам
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21.05.2022 21:38 Відповісти
Це з тієї "святої" лаври, де у 14-му накопичувались та ховалися озброєні москалі?
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21.05.2022 21:20 Відповісти
це філія
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21.05.2022 21:22 Відповісти
а нашо евакуйовувати монахів московського сатанату, це ж асвабадітєлі їхні йдуть...............?!
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21.05.2022 21:20 Відповісти
правильно, вони зразу попадуть у кацапський рай.
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21.05.2022 21:28 Відповісти
Ми що, нелюді якісь? А питання хто щось ховав - то до верхівки лаври. Чого їх при Порошенку ніхто не притяг до відповідальності за підтрику сепаратистів?
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21.05.2022 21:29 Відповісти
Порошенко был занят - насаживал тебя на бутылку
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21.05.2022 23:10 Відповісти
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21.05.2022 21:21 Відповісти
Какая разница, если дорога от Чонгара до Мариуполя освечена ?

Какая разница, если дорога от Чонгара до Херсона освечена ?
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21.05.2022 21:41 Відповісти
Если он и сейчас принимает решения, то я боюсь.
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21.05.2022 22:02 Відповісти
У кацапів одна святиня яку вони цілують-смердюча дупа путіна...
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21.05.2022 21:22 Відповісти
"В УПЦ МП, яку слід негайно перейменувати на РПЦвУ, бог - Володя Путін", - Ірина Фаріон
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21.05.2022 21:30 Відповісти
кацапи знають що роблять.....треба бити по своїх, тоді будуть боятись чужі.
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21.05.2022 21:27 Відповісти
А якого патріархату монастир ?
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21.05.2022 21:28 Відповісти
гундяївського паханату
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21.05.2022 21:41 Відповісти
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21.05.2022 23:23 Відповісти
Ось цього. В країні якого дУрні хрестами дороги мостять... Сволота.

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21.05.2022 21:55 Відповісти
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21.05.2022 23:22 Відповісти
хресна дорога
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21.05.2022 23:23 Відповісти
жінок і дітей треба було тільки забрати. А московських попів зачинити в храмі і замінувати, нехай свої чекають.
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21.05.2022 21:28 Відповісти
Так гундяєв ті ракети освятив. Рюсській мір летить
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21.05.2022 21:35 Відповісти
по своїх нехай б'ють, мені пох
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21.05.2022 21:40 Відповісти
МП. На здоров'я . Як віником в бані.
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21.05.2022 21:41 Відповісти
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21.05.2022 21:45 Відповісти
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21.05.2022 21:46 Відповісти
Тамтешні "спасігосподніки" все одно скажуть "ета фсьо із-за томоса".
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21.05.2022 21:50 Відповісти
Свои по своим.
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21.05.2022 21:59 Відповісти
Даремно, нехай,би,біси пямували в пекло
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21.05.2022 22:23 Відповісти
А святий заступник Стрелков-Гіркін чому руками не відвів від Лаври в якій сам ховався?
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21.05.2022 22:25 Відповісти
Бийте Зе по голові може дійде .....
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21.05.2022 22:50 Відповісти
Це не допоможе.
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21.05.2022 23:30 Відповісти
Це не допоможе.
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21.05.2022 23:31 Відповісти
монахи Шаоліня
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21.05.2022 23:24 Відповісти
Це та лавра яка в 2014 році прихистила Гіркіна з його бандою?
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22.05.2022 00:35 Відповісти
А мужиков монахов призывного возраста?
Или они не граждане Украины и её законы на них не распространяются?
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22.05.2022 05:51 Відповісти
 
 