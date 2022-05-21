Російські окупанти безжально б’ють по святинях - на Донеччині правоохоронці евакуювали монахів із скиту Святогірської Лаври. ВIДЕО

Поліція Донецької області евакуювала монахів одного з монастирів після обстрілу обителі російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Донецької області.

У повідомленні зазначається: "Рашисти нанесли авіаудар по храму у с.Богородичне, у підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви – монахині, монахи та діти.

Скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври було зруйновано, Люди, на щастя, не постраждали.

Поліцейські разом з військовими, прикордонниками та теробороною вмовили богослужителів виїхати у більш безпечне місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків у більш безпечне місце. Також врятували життя п’ятьох людей з інвалідністю – мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно".

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