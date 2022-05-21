Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили МТЛБ окупантів разом з особовим складом. ВIДЕО
Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили МТЛБ окупантів разом з особовим складом.
Відповідне відео опубліковано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+49 Aleksey NotBad
показати весь коментар21.05.2022 22:22
+43 Urs
показати весь коментар21.05.2022 23:07
+28 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар21.05.2022 22:26
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Всем известная история, которая умалчивается в рф.
рашисти стянули та продовжують стягувати туди все, що є.
Зараз як ніколи актуальним стає вирішення ізюмського питання.
ЗСУ цим займаються, хоча це дуже складно.
Невсеремось!
орки зконцентрували основні зусилля на оточені наших сил по дирекції Сіверськ-Попасна та блокуванню дороги Бахмут-Лисичанськ
Якщо з першим у них не дуже виходить, то друге - вже небезпечно.
Командування та бійці ЗСУ прекрасно знають, що їм робити.
Але буде дуже жорстко.
качечка, вороґів разхюячечка,,,
їрмак потім по счеках неваенноґо казла відхлестає...
всіх в 0.
есть вообще смысл его взрывать?))