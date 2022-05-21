Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили МТЛБ окупантів разом з особовим складом. ВIДЕО

Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили МТЛБ окупантів разом з особовим складом.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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